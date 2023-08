Rescate emotivo a Marciano Cantero y su obra

En una noche emotiva y solidaria, el estadio Polimeni de Las Heras recordó la memoria musical de Horacio Eduardo Cantero Hernández, más conocido como Marciano Cantero, quién falleció en septiembre de 2022, y que este sábado bandas de música lo homenajearon a puro rock and roll.

En esta primera edición, este festival itinerante denominado "No importa el lugar", pretende recorrer toda la provincia y el país, y tiene como protagonista a Javier Cantero, hijo de Marciano.

Las Heras invitó a la comunidad a disfrutar de este gran espectáculo artístico, cuya entrada fue un alimento no perecedero que se destinó a comedores populares del departamento.

El cantante, compositor, bajista y líder de la banda de rock mendocina "Los Enanitos Verdes", Marciano Cantero, trascendió fronteras hasta convertirse en un icono del rock argentino y del rock en español.

“Los shows tienen más material inédito con algunas de las canciones que cantan todos, además de sorpresas que compuse con mi papá como “Lunas de Octubre, Para mal para bien, Hombre Sapo”, y algunos temas que van a escuchar y que son verdaderamente maravillosos”, expresa Javier Cantero.

El grupo de Javi Cantero, actualmente un trío, está integrado por Guido Alonso Chebel (Batería), Bernardo Alonso Chebel (bajo y coros) y Javier Cantero (voz y guitarra).

Las bandas que recordaron al autor del popular tema «Amigos», son Escuela de música Percutarte, La Banda Viajera, Despertar, Gienah y cerró el evento, el hijo de Marciano, Javier Cantero.

«Este encuentro tiene un valor emotivo y solidario, y eso lo hace especial, porque no solo recordamos a un artista mendocino, referente de la música latinoamericana, sino que este evento nos permite ayudar a los que más lo necesitan con esta colecta solidaria para los comedores populares de Las Heras», destacó Daniel Orozco, intendente de Las Heras.

Javier Cantero, nos confiesa uno de los recuerdos de su padre, que lo vive cada vez que sube al escenario: "Mi viejo me decía que cuando estaba desmotivado, el público era el mejor estimulante para estar feliz. Muchas historias de amor formaron la banda Los Enanitos Verdes. Eso me dejó y eso me llevo", concluyó.

» Crecí con Javi, vivimos tantas anécdotas con la banda de nuestros viejos, y todo ese relato musical y artístico nos marcó de por vida. Hoy recordar a Marciano es recordar el rock mendocino, argentino y latinoamericano»

Alejandro Rodríguez, cantante de La Banda Viajera, expresó: "estamos recordando a un cantante de nuestros pagos, a un hombre que influyó en la música de Latinoamérica. Marciano dejó mucha herencia, pero lo destacado es que fueron grandes compositores que atravesaron generaciones de personas. Y gracias a ellos, Mendoza se destacó a nivel internacional".