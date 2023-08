Bicitran: Como es el pago de las bicicletas compartidas

Los usuarios ya pueden registrarse y conocer este nuevo sistema de pago, a través de la aplicación y la página oficial.

BiciTRAN ya está en marcha y contempla, en su primera etapa, 26 estaciones, en Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Luján de Cuyo, con 400 unidades disponibles. Para utilizarlas, los usuarios deberán darse de alta en la aplicación, que les permitirá conocer el recorrido y abonar el servicio con un costo de $70.- que es el valor de un pasaje, no habrá fraccionamiento y se podrá pagar con un crédito pagado atreves de tarjeta de debito, crédito o pago en efectivo en Pago Fácil o Rapipago. No habrá fraccionamiento del viaje, el sistema te cobrará el costo de $70 pesos aunque no se hayan usado los 60 minutos.

Las bicicletas son de quinta generación, lo que implica que toda la tecnología, sea de seguridad, monitoreo y/o comunicaciones, se encuentra dentro del mismo vehículo.

Toda la información sobre la operatividad del sistema y también la aplicación están disponibles en bicitran.stmendoza.com

¿Cómo funciona el biciTRAN?

El servicio de bicicletas públicas de Mendoza tendrá el mismo valor del pasaje de colectivo (actualmente, 70 pesos), con un tiempo de uso de una hora, y se abonará desde la misma aplicación. Previamente, los usuarios deberán estar identificados a través de la aplicación oficial, que les permitirá utilizar el servicio. A través de la app, podrán conocer los puntos habilitados del sistema y escanear un código QR para abonar el uso del rodado. Después, deberán esperar el sonido de notificación y quitar la traba de seguridad para comenzar el viaje.

La misma aplicación cuenta con el mapeo de las estaciones y la cantidad de bicicletas disponibles, ya que cada una de ellas cuenta con un GPS y se podrá hacer la reserva para garantizar el transporte.

Cada estación está compuesta por un tótem informativo de formas de uso y un mapa zonal, con los respectivos paradores donde se retiran las bicicletas

En los próximos días comienza la instalación de 25 estaciones más, en sectores de Luján, Las Heras y Guaymallén. Antes de fin de año, el objetivo es contar con 750 bicicletas disponibles en el sistema, con 100 estaciones distribuidas en distintos sectores del área metropolitana.