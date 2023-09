Vadillo reclamó conciliación urgente por la crisis de los médicos

El candidato a gobernador del Partido Verde, Mario Vadillo, alertó sobre la gravedad de la crisis de salud por la disputa de un cobro extra de las consultas médicas y afirmó: “Le reclamamos al Gobernador que llame urgente, por medio de la Dirección de Defensa del Consumidor a una conciliación a las partes, para evitar que se resienta la salud pública, máxime en un momento en que están empezando nuevamente a crecer los casos de Covid 19”.

Vadillo advirtió que “la salud de los mendocinos está desamparada por esta disputa en la que el gobierno, las prepagas y las obras sociales han decidido tirarle sus problemas de costos a la gente”.

Denunció que “las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, al seguir cobrando actualizado, se aprovechan de la situación de caos de precios para seguir dilatando los pagos a los médicos”.

Aseveró que “las prepagas tienen que tener los fondos de reserva que pagan los afiliados para siempre tener cobertura, sino deben ser sancionadas por los entes de control. En Mendoza, el ente de control es la Dirección de Defensa del Consumidor y para la OSEP es el Ministerio de Salud de la Provincia”.

Vadillo puntualizó que “la ciudadanía está muy preocupada, me llegan consultas todos los días de padres que no pueden asegurar la salud de todos sus hijos, de personas que tienen que ir al hospital público a pesar que pagan una prepaga o una obra social porque no puede pagar la consulta”.

También advirtió que “se están resintiendo los servicios de la salud privada, hay centros hospitalarios importantes que han cerrado sus guardias nocturnas dejándola abiertas para casos muy graves”.