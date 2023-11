Votó el gobernador Suárez y dijo "decidí en el cuarto oscuro"

Rodolfo Suárez votó esta mañana en la escuela Aristídes Villanueva de Ciudad. Sólo demoró 30 segundos y afirmó que su voto "no lo tenía muy decidido, y lo decidí en el cuarto oscuro".

El mandatario provincial llegó a sufragar a las 9 de esta mañana, tal como estaba previsto y tardó sólo 30 segundos en cumplir con su deber cívico. Según afirmó y lo hizo con muchas dudas, y dijo que lo que le pasa a él le pasa muchos argentinos y argentinas".

Consultado respecto del mensaje para los ciudadanos, dijo que a "los indecisos no deben perder la oportunidad de manifestarse por las tres opciones que hay para votar, que es por uno u otro candidato o por el voto en blanco, que son opciones que existe de votos válidos", expresó.

"Estamos en medio de un escenario de mucha incertidumbre para la Argentina y lo que me pasó a mí a la hora de votar le pasó a muchos argentinos. Realmente fue una decisión bastante difícil”, expresó ante la prensa, aunque se reservó la respuesta sobre si se inclinó por un candidato u optó por el voto en blanco.

"No hay que perder la esperanza de que el que gane haga lo mejor para los argentinos, en medio de un escenario que no es sencillo, pero siempre uno tiene la ilusión de que las cosas mejorarán, que las circunstancias del país cambiarán. Estamos por cumplir 40 años de democracia y sentimos que no se ha dado la respuesta que la gente quiere para vivir mejor, para tener mejor calidad de vida, una deuda grande que se tiene con la ciudadanía”, comentó.



En otro momento de la conferencia, Suárez fue consultado sobre el balance de su gestión y aseguró que ha sido muy positiva.

“Poder venir a votar solo en mi auto, que la gente me salude, me felicite. Sentir el cariño de los mendocinos es uno de los valores que me llevo. Pongo la cabeza en la almohada y duermo tranquilo porque las convicciones que tengo las llevé adelante durante mi gestión. Dejo un Estado ordenado con nóminas salariales, con ahorros”, aseveró.

Luego, habló sobre la posibilidad de presentar un proyecto para que se modifique el calendario electoral. “Es imposible seguir votando como lo hicimos este año, se produce un agotamiento en la gente, en los sistemas y afecta mucho a la economía. Hay que ir a sistemas más sencillos y cortos”, manifestó.