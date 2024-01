Positivo balance del ajedrez mendocino en 2023

La Federación Mendocina de Ajedrez trabajó a lo largo del año para llegar a la mayor cantidad de puntos de la provincia. Mantuvo una agenda deportiva cargada de competencias y actividades para todas las categorías. El 2023 fue un año de mucho crecimiento para este deporte.

Las primeras actividades del año que pasó se enmarcaron en el Mes de la Mujer, con la propuesta El ajedrez no tiene género. Se realizó una charla, simultánea con la destacada presencia de las ex olímpicas Carla Herrera y Liliana Burijovich, maestra internacional femenina. La actividad cerró con un increíble Torneo en el Club Mendoza de Regatas, con una convocatoria que hace más de 10 años no se lograba.

A fines de abril, asumió la nueva comisión en la federación. “Fue todo un desafío presidir y reimpulsar la participación masiva en los certámenes provinciales, fomentando en más lugares la práctica del ajedrez y brindando la oportunidad a toda la comunidad mendocina de que conozca los beneficios de este deporte. Entre ellos, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la resolución de problemas y inteligencia emocional”, aseguró la presidenta de federación local, Raquel Herrera.

La profesora Herrera, primera mujer que preside la actividad del ajedrez en Mendoza, destacó que una de las metas de su gestión -que comenzó a fines de abril con la nueva comisión- era revalorizar y volver a realizar el Campeonato Mendocino, que hacía cuatro años que no se hacía.

La presidenta explicó: “Se trabajó durante todo el año para que todos los fines de semana, en clubes o distintas entidades, hubiera eventos de ajedrez. También se regularizó la situación bancaria e impositiva y se realizó el inventario. Participamos en el plan Hay Equipo, para que los chicos y chicas con la AUH recibieron clases gratuitas de ajedrez con los profesores Kevin Gutiérrez y Leandro Badano, en Ciudad, y Javier Tissera, en Lavalle”.

“También se realizó una articulación con Sebastián Lieby, de la Dirección General de Escuelas, para llevar adelante el ajedrez escolar, y Nicolás Boccia continúo con la organización de los Sanmartinianos”, detalló Herrera.

En mayo, se llevó a cabo el Maipú Chess Open, con 175 jugadores nacionales e internacionales. Estuvieron presentes los grandes maestros Diego Flores, Andrés Rodríguez Vila (Uruguay) y Gilberto Hernández (México), y las WIM Ana Paola Borda, María Belén Sarqui, Anahí Mesa, además de numerosos maestros internacionales.

Entre los titulados mendocinos asistieron los MI Alejandro Needleman y Ismael Giménez y el MF Cristian Luconi.

Después de muchos años, Mendoza volvió a tener un megaevento y reingreso al circuito de certámenes nacionales. Con este punto de partida, los ajedrecistas mendocinos quedaron motivados durante todo el año.

En junio y julio, se llevó a cabo el torneo por parejas para consolidar el trabajo en equipo y valores como la amistad. Además, se realizó el torneo de Infancias Compartidas, circuito IRT internacional, interesante propuesta de FADA llevada adelante por el GM Robert Hungasky. En su visita brindó seis partidas simultáneas de ajedrez a ciegas contra jugadores locales.

Se concretó un histórico encuentro entre las Leyendas Mendocinas y las Jóvenes Promesas en el Club General San Martín (Pacífico), reencuentro de grandes jugadores que mostraron la pasión y el talento en varias generaciones.

Con la incorporación del Club Pedro Molina, liderado por el profesor Fabio Morales, se realizó el primer torneo inaugural, incorporando al Club de Guaymallén a la familia de la FMA.

Herrera señaló: “Una de las metas de gestión era poder revalorizar y volver con el Campeonato Mendocino, que hacía cuatro años que estaba ausente. Fue uno de los temas principales de la agenda y de las reuniones con un equipo de trabajo para que se pueda llevar adelante. Se había coordinado que los clasificatorios sean por zonas, para darles un valor y una significación a los profesores y a los referentes de ajedrez del Valle de Uco, zona Sur, zona Este y el Gran Mendoza”.

Cada referente de zona estuvo a la altura para llevar a cabo prestigiosos torneos clasificatorios y la semifinal, con excelente arbitraje de Damián Sortino (San Martin) e Iván Siracusa (San Rafael). Se disputó en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCuyo por la lógica de Nicolás Bizzoto.

Pasaron a la final el MI Alejandro Needleman, Andres Forestani, Camilo Lieby, Álvaro Acuña, Jorge Leal, Cristian Luconi, Indalecio López Miller y Leandro Quiroga.

A partir de eso, Martín Herrera hizo el vínculo con la Municipalidad de Santa Rosa y brindaron lo necesario para realizar una excelente final. Indalecio López Miller (Club Andes Talleres) se consagró Campeón Mendocino Absoluto 2023 con un ajedrez muy contundente superando a fuertes excampeones como Cristian Luconi y Alejandro Needleman.

Ajedrez infantil

En cuanto al ajedrez infantil, este año se incorporaron actividades en el Club General San Martín (Pacífico) con el profesor Carlos Arenas y en el Club Cano, el profesor Jorge Porolli.

Además, se destaca a los tradicionales profesor Tomás Caruso, en Regatas; Nicolás Boccia, en Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima; Claudio Papa y Raquel Herrera, en Maipú; Jorge Gómez, en Luján, y Emil Zuvich, en el Club UNCuyo, quienes realizaron una gran labor.

Se retomaron las actividades en San Martín de la mano de Emanuel Di Cesare y Damián Sortino y, en Rivadavia, con el referente Sebastián Stipech, que le devolvieron a la zona la pasión por el deporte ciencia.

La Municipalidad de Lavalle debutó con su primer torneo departamental entre 200 chicos y chicas. La presencia del maestro internacional Ismael Giménez, que brindó simultáneas de ajedrez y comentó su experiencia en las competencias para motivar a los jóvenes de Lavalle, jerarquizó el encuentro. Con la articulación de Luis Tallura y haciendo hincapié en el ajedrez escolar con el profesor Javier Tisera, se espera lograr que ese departamento comience a participar en las actividades federativas.

San Rafael, General Alvear y Tupungato, de la mano de Iván Siracusa, Sebastián Lieby y Gabriel Salas, respectivamente, aportaron sus años de experiencia y actividades al ajedrez federado.

En octubre, se realizó el tradicional torneo por equipos, con la participación récord de 31 equipos, 145 jugadores. Las instalaciones del comedor de la UNCuyo fueron un excelente lugar de juego.

Paralelamente, durante todo ese mes, se llevó a cabo el curso de árbitros regionales dado por el especialista y árbitro internacional Leandro Plotinsky, con participación de 50 candidatos de todo el país.

En noviembre, se realizó el primer encuentro de mujeres para dialogar sobre la problemática del ajedrez femenino competitivo. Además, se jugó el clasificatorio al Campeonato Argentino Femenino, con la participación de 13 jugadoras de distintas zonas. Un récord para Mendoza, que hace casi 20 años que no se realizaba y solo se disputaba entre dos jugadoras. A raíz de eso, se realizó el primer encuentro virtual de entrenamiento con el MI Alejandro Needleman para mujeres ajedrecistas de la provincia.

Como broche oro, Mendoza organizó los campeonatos Argentino Senior Supra 50 y Supra 65 y los respectivos nacionales blitz. En esos torneos se consagraron cuatro campeones argentinos y se permitió a jugadores locales medirse con destacados jugadores de nivel nacional. Paralelamente, se disputó el Primer Abierto en memoria de Armenio Alarcón y, del 6 al 10 de diciembre, en la Nave Cultural, los trebejos no se dieron respiro.

Ajedrecistas mendocinos destacados

Varios jugadores locales se destacaron fuera de la provincia con excelente desempeño. Entre ellos, MI Ismael Giménez, MI Alejandro Needleman, Martín Herrera, Juan Ignacio Ruiz, Carlos Arenas, Tomás Caruso, Camilo Lieby, Juan Carlos Montenegro (Panamericanos de no videntes) y Fabricio Grosso.

Tres destacados juveniles de la provincia tomaron las clases de alto rendimiento que ofreció la Federación Argentina de Ajedrez. Cabe aclarar que dichos jóvenes fueron seleccionados por su rendimiento competitivo. Malka Gómez (Tupungato), Juan Ignacio Ruiz (General Alvear) y Santino Zambianchi (Maipú) fueron los designados.

Más mendocinos en el ajedrez

La presidenta realizó un balance y expresó: “Fue todo un desafío presidir e impulsar la participación masiva en los certámenes provinciales, fomentando en más lugares la práctica de esta disciplina y brindando la oportunidad a toda la comunidad mendocina de que conozca los beneficios del ajedrez. Entre ellos, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la inteligencia emocional, etc. Una de las metas de gestión era poder revalorizar y volver con el Campeonato Mendocino, que hacía cuatro años que estaba ausente”.

Herrera destacó el apoyo de Alejandro Needleman, Martín Herrera, Raquel Requelme, Ricardo Montacuto, Martín Sánchez, Kevin Gutiérrez , Leandro Badanos, José Vecino, entre otros, y destacó: “Con el gran apoyo de la Federación Argentina de Ajedrez, la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y numerosos municipios, el Consejo Directivo y múltiples agentes del ámbito mendocino, entre ellos el maestro FIDE Jorge Fernández y el maestro internacional Ismael Giménez, el ajedrez de Mendoza creció notablemente en el 2023 y puso la vara muy alta para los desafíos de 2024”.