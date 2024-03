La Lepra perdió ante Riestra un partido de 6 puntos

Como no lamentarse perde de local el duelo de ascendidos y en propia casa, a ello sumar que apenas empezaba el juego se puso en ventaja, se durmió, se lo empataron, pero tuvo un penal a favor, lamentablemente muy mal ejecutado por el debutante y experimentado Franco Di Santo.

Despues en una corrida en el segundo tiempo el Malevo que ahora dirige el Ogro Fabbiani (tuvo conceptos muy elogiosos sobre Independiente Rivadavia, donde jugó- se puso 2 a 1 cuando quedaba poco para el final y con uñas y dientes defendió la diferencia para ganar un partido muy importante para las aspiraciones de ambos, la permanencia, sabiendo lo que cuesta acomodarse a la nueva categoría, nada menos que la Primera División.

La mano viene cambiada para la Lepra, no gana ni cuando lo merece, aunque no puede disimularse los errores defensivos, la ineficacia a la hora de definir y porque no, también sus malas decisiones desde el banco, sea el tecnico anterior o el vigente.

Tenía que ganar y no ganó, hasta un empate aunque fuera un mal resultado era sumar y salir de la malaria, pero no, septima derrota consecutiva y ante un rival directo - el otro ascendido- que no debía llevarse nada de Mendoza y se llevó todo lo que había en juego.

Independiente Rivadavia se encuentra penúltimo en su zona con 6 puntos, solo superando por uno precisamente a su próximo rival, Atlético Tucumán, partido que se jugará el sábado que viene a las 21.30.

Son los últimos 4 partidos de la Copa de la Liga, obvio que no está ni estará en la pelea en la clasificación, pero terminar lo mejor posible a la espera del próximo torneo, el de la Liga Profesional, que será de todos contra todos.

En ese torneo que se viene, el último en la suma de puntos en la tabla anual y el último en el promedio bajan de categoría, falta muchísimo, pero ya se dio demasiado ventaja. Seguro que con mucho trabajo e inteligencia el Azul podrá revertir el mal momento futbolistico que se traduce en resultados adversos.

Sintesis:

Independiente Rivadavia: 1

Gonzalo Marinelli; Francisco Pretrasso, Mauro Maidana, Bruno Bianchi y Tobías Otschega; Ezequiel Ham, Gastón Gil Romero, Joel Soñora; Victorio Ramis Franco Di Santo y Matías Reali.DT: Martín Cicotello. / Cambios: Juan Cavallaro x Ramis, Juan Manuel Vázquez x Di Santo, Julián Ascacibar x Gil Romero, Emiliano Saladarrie x Soñora.

Deportivo Riestra: 2

Ignacio Arce; Nicolás Sansostre, Nicolás Caro Torres, Alan Barrionuevo y Delfor Minervino, Mauro Ortiz, Jonathan Goya, Guillermo Pereira, Nicolás Benegas; Milton Céliz y Jonathan Herrera. DT: Cristian Fabbiani. / Cambios: Gustavo Fernández x Benegas, Maximiliano Rodriguez x Ortiz, Jonathan Goitía x Pereira, José Méndez x Céliz, William Machado x Goya.

Goles: PT: 5: Maidana (IR), 15: Herrera (DR) / ST: 35: Goitia (DR)

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio Bautista Gargantini

