Maipú al menos mereció el empate ante All Boys

Deportivo Maipú, All Boys, Primera Nacional

Para All Boys era una fiesta por estar cumpliendo su 111 aniversario de la funcación del club de Floresta y quería regalarle a sus parciales el triunfo, todo parecía andar sobre rieles cuando antes del minuto de juego se puso en ventaja, aumentó pasando la media hora y a los 40 ya estaba 3 a 0.

Era el resultado exagerado, no hubo tal dominio en el juego pero si efectividad en el Albo, la luz de esperanza para los mendocinos fue el gol de Almirón, descuento para soñar con la hazaña en el segundo tiempo.

Fue otro Maipú, ya en el minuto inicial tuvo la oportunidad de quedar 2 -3 pero lo que se anunciaba llegó antes del primer cuarto de hora, a tiro del empate Maipu se jugó en procura de llegar al ansiado empate que no llegó y todavía lamenta aquella mano en el área de All Boys que el árbitro no sancionó como penal.

Hay derrotas y derrotas, en esto no es que se sea contemplativo con Maipú, pero se jugó entero y al menos mereció traerse un punto despues de una semana complicada despues de la "visita" por parte de la hinchada a la misma cancha para hablar con los jugadores.

Quedará en el debe para el Botellero que tal vez regaló el prime tiempo y sufrió porque se avecinaba la tormenta, cambió a tiempo, pero la historia pudo tener otra final de no haber tenido tan catastrófico comienzo. En la próxima fecha Maipú volverá a jugar en Mendoza enfrentando a Tristán Súárez, el próximo sábado a las 17.

Síntesis:

All Boys: 3

Lisandro Mitre; Hernán Grana, Jonathan Ferrari, Alejo Rodríguez, Tobías Bovone; Alexis Melo, Santiago Gallucci, Alexis Vega; Tomás Assennato, Franco Toloza y Santiago Patroni. DT: César Monasterio. / Cambios: Diego Guallama x Tolosa, Juan Salas x Assenatto, Ignacio Figueroa x Gallucci Otero, Joaquín Ibañez x Patroni, Alejo Tobares x Rodriguez.

Deportivo Maipú: 2

Juan Pablo Noce; Santiago Moyano, Felipe Coronel, Alejandro Prieto, Fausto Montero, Rodrigo Ramírez, Matías Viguet; Luciano Ortega, Gastón Mansilla y Ezequiel Almirón DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Misael Sosa x Ramirez, Luciano Paredes x Moyano, Juan Arno x Mansilla, Facundo Giaccone x Montero, Nicolás Del Priore x Ortega.

Goles: PT: 1: Vega (AB), 31: Toloza (AB), 40:Bovone (AB), 43: Almirón (DM)/ ST: 14: Viguet (DM)

Árbitro: Franco Acita.

Estadio Islas Malvinas

Fotos Prensa All Boys (Indio Carrasco)