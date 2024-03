Godoy Cruz lo termina ganando por penales, pero pudo haberlo ganado en el tiempo regular, mostró las credenciales de ser el equipo de Primera División sobre un rival de la Primera Nacional. El Tomba pasó a los 16avos de final de la Copa Argentina enfrentará a El Porvenir que dejó en el camino nada menos que a Lanús, en una de las sorpresas que suele darse en estos partidos.

El festejo tiene doble valor porque se consiguió en el clásico cuyano aunque la definición haya llegado solamente a través de los penales. Borgogno, el arquero del equipo sanjuanino atajó solo una, pero siempre adivinó los remates, Petroli no contuvo ninguno pero San Martín de San Juan marró dos, uno por arriba del travesaño y el otro dio en el palo.

El Tomba ligó en los penales, pero no puede disimular la falta de efectividad, el partido terminó 0 a 0 y vuelve a sumar otros 90 minutos sin convertir, puede preocupar el hecho que la Copa de la Liga no tiene descanso y el lunes que viene debe enfrentar a Platense en los ultimos tres partidos que restan para terminar la fase regular, despues recibirá a Sarmiento y terminará en la Bombonera ante Boca.

Solamente en Copa Argentina y por jugarse en terrenos neutrales se permite el ingreso de público de las dos hinchas, pero con actitudes como lo hicieron esta tarde los malos hinchas hacen que cada vez sea mas lejano el momento en que se decian que vueltan los hinchas visitantes a los estadios.

No pasó a mayores, despues que la policia reprimiera con balas de goma y los bomberos corriendolos con agua de sus mangueras, las imágenes, los videos muestran lo lamentable que son este tipo de incidentes, cuando no habia absolutamente nada que hiciera pensar que esto pudiera ocurrir, la estupidez humana no tiene límites y lo sucedido en el estadio puntano en el clásico cuyano es muestra de ello.

Estúpidos

No hay otra palabra para calificar a los hinchas tanto de Godoy Cruz como de San Martín de San Juan que se agredieron mutuamente arrojando butacas que rompían del coqueto estadio Juan Gilberto Funes y que obligó al arbitro Darío Herrera a suspender durante 13 minutos el juego.

Solamente cuando el Jefe del Operativo le dio las garantías necesarias para la continuidad del juego, pero si esto se hubiera prolongado el partido pudo haberse suspendido con toda la bronca y amargura para jugadores, dirigentes y el público que viajó desde Mendoza y desde San Juan a San Luis solamente a disfrutar de un partido de futbol, un clásico cuyano que no se jugaba desde hacía cinco años.

Síntesis:

Godoy Cruz: 0 (4)

Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen,Elías Pereyra; Facundo Altamira, Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Hernán López Muñoz; Tomás Conechny y Tomás Badaloni. DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Daniel Barrea x Altamira, Juan Bautista Cejas x Leyes, Salomón Rodriguez x Badaloni, Vicente Poggi x López Muños.

San Martín (SJ): 0 (3)

Matías Bongorno; Alejandro Molina, Máximo Masino, Rodrigo Cáseres, Agustín Sienra y Dante Álvarez; Nicolás Pelaitay,Tomás Escalante, Jonathan Zacaría; Maximiliano Gutiérrez y Sebastián González./ Cambios: Dante Alvarez x Acosta, Maximiano Casa x Gutierrez, Federico González x Montagna, Gino Olguín, Jonathan Zacaría x Escalante. DT: José María Martínez.

Estadio: Juan Gilberto Funes, de San Luis.

Árbitro: Darío Herrera.

Penales: Godoy Cruz (4) Conechny, Poggi, Cejas, Barrios (Borgogno detuvo a Arce)

San Martin de San Juan (3) F. Gonzalez, Zacaría, Ollguín (marraron Caseres y Casa)

Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba.