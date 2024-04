Tecnología y Transformación Digital: el caso Pernod Ricard

En un mundo cada vez más digitalizado, la transformación digital se ha convertido en un objetivo clave para que las empresas se mantengan al día con las demandas del mercado, aprovechen nuevas oportunidades de crecimiento y aseguren su relevancia y sostenibilidad a largo plazo en un entorno empresarial competitivo.

Abrazar el cambio

Para que un proyecto de transformación digital sea exitoso, es fundamental la sinergia entre estos objetivos:

1. Estrategia: La transformación digital debe estar alineada con la estrategia de crecimiento de la organización y su visión de negocio.

2. Optimización previa a la digitalización: Es necesario realizar un diagnóstico de los procesos existentes para identificar qué es lo que realmente se necesita y cómo simplificarlo y reconocer a los responsables de cada tarea.

3. Cultura organizacional: La participación de los equipos con el apoyo de sus líderes desde el inicio es fundamental para asegurar la adopción y el éxito continuo de cualquier solución tecnológica. Es clave que haya diálogo entre las distintas áreas para entender cómo se siente cada colaborador con el cambio.

Historias en primera persona

Cada vez más empresas de Consumo Masivo que tienen a su cargo el diseño de etiquetas y empaques están descubriendo los beneficios de adoptar soluciones tecnológicas avanzadas para mejorar su eficiencia operativa y, al mismo tiempo, promover el bienestar de sus colaboradores.

Un ejemplo destacado es House of Tequila del grupo Pernod Ricard, líder en la industria productora de espirituosos y licores.

En su búsqueda de una nueva forma de trabajar más ágil, digital y sustentable y promover un entorno de trabajo más colaborativo y saludable, decidió incorporar la plataforma MoonDesk en su operación diaria.

Este software en la nube permitió a los equipos de diseño y producción colaborar de manera más eficiente y transparente en todas las etapas del proceso de creación de etiquetas y empaques.

El triple impacto positivo de la implementación de MoonDesk en House of Tequila ha sido notable. Además de una reducción de los costos en USD 150.000 en el primer año de implementación, y de mejorar la eficiencia (redujeron un 80% el tiempo de revisiones y eliminaron las destrucciones por errores), y la calidad del trabajo, ha contribuido significativamente al bienestar de los empleados.



Al simplificar y agilizar los procesos de trabajo, MoonDesk ha facilitado la reducción de la carga laboral y el estrés asociado, permitiendo a los empleados disfrutar de un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Un aspecto para destacar es el cambio en la cultura organizacional de House of Tequila. La empresa ha fomentado una cultura de colaboración, innovación y aprendizaje continuo, a través de los datos que aporta la plataforma, lo que ha aumentado la motivación y el compromiso del personal con la empresa.



Este tipo de cambio, con un fuerte acompañamiento de los líderes, demuestra que más allá de la mejora en la eficiencia y la productividad, la tecnología puede tener un impacto transformador en el bienestar de las personas, promoviendo un entorno de trabajo más saludable, colaborativo y gratificante.

La inversión en tecnología para la transformación digital no solo es una estrategia empresarial inteligente, sino también una decisión que puede mejorar significativamente la calidad de vida de los colaboradores y promover un mayor bienestar en toda la organización.

Sobre MoonDesk

MoonDesk es una compañía tecnológica argentina que ha desarrollado una plataforma única, pensada para las industrias de consumo masivo. Optimiza y simplifica el proceso de etiquetado. Ayuda a los equipos a evitar la pérdida de sus archivos de empaque, resguardándolos de forma segura y accesible en todo momento. Facilita la integración de colaboradores internos y externos y la revisión y aprobación de documentos de Adobe Illustrator y .pdf, bajo un proceso organizado y trazable.