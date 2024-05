Aprocam y el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor

Con los temporales de invierno recrudece la eterna discusión entre Argentina y Chile. Esta semana las coordinaciones de ambos países, decidieron cortar el Paso Internacional Cristo Redentor 24 horas antes de que llegaran las primeras nevadas.



Con un corte prolongado por delante – se estima que recién la semana próxima, lunes o martes mejorarán las condiciones climáticas sobre la Cordillera – el transporte de cargas vuelve a sufrir los embates.



La Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) ha insistido ante la Coordinación de Argentina y Chile que el Paso no cierre con tanta anticipación, máxime cuando se cuenta con todos los medios necesarios de comunicación para hacer un operativo rápido que movilice los camiones en ambos sentidos del Paso, en caso de que azote un temporal.



Hoy hay más de 1000 camiones detenidos, esperando pasar. Ricardo Squartini, presidente de APROCAM, aclaró que, si bien hay 550 en el ACI Uspallata, “hay muchos más, algunos están en las empresas, otros en la estación de servicio Eloy Guerrero en San Martín, otros en la ruta antes de llegar a Mendoza, ya que el domingo avisaron que el Paso estaría cerrado hasta el jueves”.



Consultado sobre el protocolo ante este tipo de eventos aclaró “con lo único que no estamos de acuerdo es que el cierre preventivo se haga 24 horas antes, sabemos que domingo por la noche y lunes por la mañana los camiones podrían haber pasado, máxime que tenemos toda la tecnología para conocer las condiciones del clima” detalló Squartini.



Si los camiones quedan varados, además, este año no habrá ayuda. “Lamentablemente Fadeeac que brindaba un aporte económico para comprar alimentos, dio de baja el convenio para el presente año”, explicó el presidente de la Asociación.



Si bien se aguarda que el viernes el clima dé una ventana, varias condiciones deben confluir para que se pueda pasar a Chile: las direcciones de Vialidad de ambos países tendrán que limpiar la ruta, y no se sabe si quedará tiempo, ya que los cierres se hacen con 24 horas de anticipación, y se calcula que entre sábado y domingo entrará otra nevada.



Un problema cuya solución habrá que rever una vez más, ya que en esta época por el Cristo Redentor pasan a diario entre 1300 y 1500 camiones.