Francia derrotó 28 a 13 a Los Pumas en el Malvinas Argentinas

En el primero de los dos test match de la ventana de Julo, en el Malvinas Argentinas de Mendoza ante un muy buen marco de público Los Pumas cayeron derrotados por Francia por 28 a 13. El sábado próximo, en Vélez Sarsfield, será la revancha.

Francia justifica en el segundo tiempo su victoria por 28-13 ante los Pumas en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza. El partido marcó el debut de Felipe Contempomi al frente del equipo argentino que tuvo como titular al medio scrum mendocino Gonzalo Bertranou.

ESPN Deportes

El primer compromiso de la temporada estuvo muy peleado, disputado en el contacto y con errores propios del inicio de la ventana internacional. Hasta los 20 minutos primaron las imprecisiones, pero ninguno supo aprovechar los errores rivales.

A los 22’, Antoine Hastoy logró romper la paridad con un penal, pero de inmediato Los Pumas igualaron con un penal de Santiago Carreras. A partir de allí el seleccionado nacional empezó a hilvanar buenas jugadas, de tal manera que a la salida de un line out el combinado nacional logró la superioridad, Martín Bogado jugó un kick, Bautista Delguy llegó pero no logró apoyar.

Si bien los dirigidos por Contepomi mostraron una mejor cara, sobre el final de los 40 minutos iniciales, el medio scrum francés Baptiste Serin hizo una espectacular jugada personal para facturar el primer try en Mendoza.

En el complemento, los dirigidos por Fabien Galthié ingresaron de buena manera, empezaron a dominar el partido y se adueñaron del juego. Es así que a los 2 minutos Georges-Henri Colombe quedó a centímetros del try, el cual fue anulado por el TMO. Pero los galos no tardaron en ir en busca de la ventaja nuevamente. De inmediato Antoine Frisch se filtró y logró apoyar para la visita. Luego, el seleccionado argentino no encontró el juego y, tras un penal, Antoine Hastoy estiró la venta con tres puntos más.

A los 56 minutos, Franco Molina hizo su debut absoluto en Los Pumas y fue el jugador de Dogos XV quien participó en el primer try en la era Contepomi: Julián Montoya hizo una jugada preparada desde el line out y tras recibir en la punta voló al ingoal de Les Blues. Si bien parecía que el seleccionado nacional podía igualar las acciones e iba en busca de acortar la distancia, los franceses impusieron condiciones y llegaron al ingoal argentino con Théo Attissogbé.

Ya en los últimos minutos, Bautista Pedemonte tuvo su estreno con la camiseta argentina y Matías Orlando apoyó su conquista aprovechando un error rival en defensa, para cerrar sobre el final el resultado por 28-13 a favor de la visita en suelo cuyano.

Voces

“Francia fue muy superior en varios aspectos del juego. Tenemos otra semana para laburar”, dijo en ESPN. Y agregó: “Ellos fueron más eficientes cuando pasaron o entraron a las 25. Marcaron puntos más fácil. Y en ciertas formaciones fijas, el scrum, el maul. En lo físico por momentos fueron superiores. Hay que mejorar”. (Felipe Contemponi)

“Tenemos que ser mejores. El scrum fue malo. Cada oportunidad que tuvimos no fuimos lo suficientemente clínicos. Hubo pasajes que fueron buenos, pero no alcanzaron”,“Tenemos que empujar todos para el mismo lado. Ellos sacaron penales en casi todos los scrums. Fueron superiores. Hicieron una diferencia grande.Tenemos que tener una mejor defensa y ser fuertes en el contacto. Nos hicieron tries fáciles por errores que se pueden solucionar rápido”, dijo Montoya a ESPN.

Sintesis:

Los Pumas: 13

1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Eduardo Bello, 4- Matías Alemanno, 5- Lucas Paulos, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Moroni, 14- Bautista Delguy, 15- Martín Bogado.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Mayco Vivas, 18- Lucio Sordoni, 19- Franco Molina, 20- Bautista Pedemonte, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Tomás Albornoz, 23- Matías Orlando.

Cambios: ST: 5’ Tomás Albornoz y Gonzalo Bertranou por Martín Bogado y Lautaro Bazán Vélez, 12' Mayco Vivas y Lucio Sordoni por Thomas Gallo y Eduardo Bello, 15' Franco Molina por Matías Alemanno, 29' Ignacio Ruiz, Matías Orlando y Bautista Pedemonte por Julián Montoya, Jerónimo De La Fuente y Lucas Paulos.

Entrenador: Felipe Contepomi

Francia : 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Gaëtan Barlot, 3. Georges-Henri Colombe, 4. Hugo Auradou, 5. Baptiste Pesenti, 6. Judicaël Cancoriet, 7. Oscar Jegou, 8. Jordan Joseph, 9. Baptiste Serin (C), 10. Antoine Hastoy, 11. Lester Etien, 12. Antoine Frisch, 13. Émilien Gailleton, 14. Théo Attissogbe, 15. Léo Barré.

Suplentes: 16. Teddy Baubigny, 17. Sébastian Taofifenua, 18. Demba Bamba, 19. Posolo Tuilagi, 20. Mickaël Guillard, 21. Lenni Nouchi, 22. Baptiste Couilloud, 23. Melvyn Jaminet.

Cambios: ST: 12’ Demba Bamba, Posolo Tuilagi y Mickael Guillard por Georges-Henri Colombe, Hugo Auradou y Baptiste Pesenti, 19' Sebastien Taofifenua por Jean-Baptiste Gros, 29' Ibrahim Diallo por Jordan Joseph, 31' Teddy Baubigny, Baptiste Couilloud y Melvyn Jaminet por Gaetan Barlot, Baptiste Serin y Leo Barré.

Entrenador: Fabien Galthié

Puntos en el primer tiempo: 22’ Penal de Antoine Hastoy (F), 25’ Penal de Santiago Carreras (LP), 36’ Try de Baptiste Serin convertido por Antoine Hastoy (F).

Resultado parcial: Los Pumas 3-10 Francia

Puntos en el segundo tiempo: 45’ Try de Antoine Frisch convertido por Antoine Hastoy (F), 55’ Penal de Antoine Hastoy (F), 60’ Try de Julián Montoya (LP), 66' Try de Théo Attissogbé (F), 76’ Penal de Melvyn Jaminet, 77’ Try de Matías Orlando (LP).

Resultado final: Los Pumas 13-28 Francia

Referee: Chris Busby (IRL)

Estadio: Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza