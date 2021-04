San Rafael : piden explicaciones sobre la inundación en el hospital Schestakow

Gentileza Diario Mendoza Sur

El senador del Frente de Todos, Samuel Barcudi desarrolló una propuesta legislativa para solicitar al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia de Mendoza informe sobre la situación ocurrida en la ampliación recientemente inaugurada del Hospital Teodoro Schestakow.

Una semana después de la inauguración de la ampliación precisamente el 20 de abril, se produjeron en el departamento de San Rafel fuertes precipitaciones y a causa de ello la obra sufrió serias consecuencias, inundándose algunos de estos nuevos sectores del hospital.

La respuesta del Ministerio de Salud

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza confirmaron que las filtraciones no fueron en las áreas recientemente inauguradas ni en las zonas más importantes del hospital; sino que corresponden a una tramo que vincula la parte vieja del centro con la nueva. Incluso desde el área de salud del hospital señalaron que el lugar donde hubo filtraciones está en obras.

"solo se finalizó por cuestiones políticas"

“Esto nos hace pensar que no habría existido una auditoría correspondiente ante la obra, ni se habría destinado el dinero que se anunció, o que no se utilizó en los materiales adecuados y suficientes, que los detalles mínimos e indispensables en infraestructura no fueron contemplados y que solo se finalizó por cuestiones políticas y no a fin de dar una buena calidad de atención”, reclamó el legislador opositor Barcudi.

La obra de ampliación del Hospital en San Rafael

El miércoles 14 de abril, el Gobernador Rodolfo Suarez, acompañado por los ministros Mario Isgro (Planificación e Infraestructura Pública) y Ana María Nadal (Salud, Desarrollo Social y Deportes), recorrieron la última etapa de las obras básicas y complementarias de la ampliación y refuncionalización integral del Hospital Teodoro Schestakow en San Rafael.

El presupuesto que se destinó para esta obra fue un total de 34 millones de pesos, quedando inaugurado el sector de maternidad con área de neonatología, quirófano y esterilización, área de unidad coronaria, el sector administrativo y un nuevo ingreso de emergencia con talleres y estacionamiento de ambulancias.