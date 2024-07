El nacimiento de cabritos trillizos, en el predio de Sol Puntano, fue la noticia del fin de semana. Este martes, el director, Pablo Cangiano contó que fue el viernes y se trata dos machos y una hembra. Este hecho es poco común en estos animales, pero la raza de la que provienen (Boer por Anglo Nubian) tienen tendencia a parir entre dos y tres crías.

Además de eso, el funcionario explicó que este nacimiento se debe también a la buena crianza y genética que tienen estos animales de Sol Puntano. Dentro del predio, hay 80 cabras y no es la primera vez que se presenta un parto múltiple. “En realidad hay cabras que tienen esa propensión, pero no es en general, así que es bastante novedoso que nazcan trillizos. No es la primera vez que pasa esto, hubo casos anteriores porque esta raza tiene esa tendencia y esto también tiene que ver al buen manejo que estamos llevando adelante”, dijo Cangiano.

El predio que está ubicado sobre la ruta Nº7 posee, además del criadero de cabras y ahora los nuevos trillizos, un corral con 20 ovejas y un chiquero destinado a 16 cerdas. “Tenemos un núcleo genético, por un lado, están las cabras, de tres razas diferentes, y sus respectivos cruzamientos. Después tenemos un rodeo de ovejas Pampinta, y cerdas de variadas genéticas, que también hacemos cruzamientos entre ellos”, contó el presidente.

Por lo general, el predio de Sol Puntano recibe la visita de escuelas y universidades de San Luis. Son recorridos pactados con los directivos de la entidad con el objetivo de reforzar los conocimientos de los alumnos y estudiantes. A esta iniciativa se le suma el nacimiento poco común de estos trillizos (los dos marrones son machos y la negra es la hembra).

Con respecto a la raza (Boer) de la que nacieron estos trillizos, el funcionario dijo: “Realmente tiene mucha demanda y por suerte hemos logrado establecer un plantel de cabras Boer. Por eso, queremos ofrecérselos a los productores para que lo puedan utilizar y mejorar sus rodeos”.

Por último, Cangiano, además de reiterar la invitación a las escuelas y universidades para recorrer el predio, anunció que a través del ministerio de Desarrollo Productivo, lanzaron un concurso para que la gente elija el nombre de los cabritos, al que se puede acceder por redes sociales.

