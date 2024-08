Miami sigue consolidándose como el epicentro global del mercado inmobiliario y ahora también como la “capital del fútbol latino en general y argentino en particular” finalizada la Copa América en Estados Unidos.

La presencia del Inter Miami CF, hogar de Lionel Messi desde 2023, ha transformado significativamente la percepción de la ciudad como un destino de inversión de primer nivel para los argentinos interesados en bienes raíces.

Cuando Lionel Messi fue anunciado como nuevo jugador del Inter de Miami el 7 de junio de 2023 fue uno de los eventos deportivos más relevantes de los últimos años. La presencia del astro argentino en la Major League Soccer (MLS) generó un enorme impacto tanto dentro como fuera de la cancha.

Tal es el caso de bodega Trapiche que se convirtió en sponsor oficial del Inter Miami y es la bodega oficial del club. La bodega argentina deleita a los aficionados del reconocido club de fútbol desde enero de 2024.

Este fenómeno, conocido como el "Efecto Messi", ha catalizado un renovado interés entre los compradores latinoamericanos, subrayando la atracción de Miami no sólo por su potencial económico, sino también por su riqueza cultural y calidad de vida excepcional. Y adicionalmente, en 2026 se desarrollará nada más y nada menos que el Mundial de Fútbol, con lo cual el interés y el imán que ejerce esta ciudad sigue en aumento.



"Miami se siente como un hogar para nosotros", expresó Leandro Petersen, Director de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en una entrevista con el diario norteamericano The Guardian. La Asociación estableció su sede en Wynwood y está construyendo instalaciones de entrenamiento para la selección nacional en la ciudad. "Este ha sido el lugar perfecto para expandir nuestra marca en Estados Unidos, atrayendo a una gran cantidad de argentinos que han encontrado aquí un estilo de vida que siempre buscaron".



Edgardo Defortuna, Fundador, Chairman y CEO de Fortune International Group, empresa líder en el mercado inmobiliario de lujo del Sur de Florida, comentó sobre la sinergia entre el fútbol argentino y el mercado inmobiliario de Miami: "La presencia de la AFA y el Inter Miami CF no solo refuerza la conexión cultural entre Argentina y Miami, sino que también impulsa la inversión inmobiliaria al destacar la ciudad como un destino atractivo para los compradores internacionales".



En este marco, la presencia de Edgardo Defortuna en la próxima Expo Real Estate Argentina 2024 cobra especial importancia. Este evento, que se llevará a cabo el 14 y 15 de agosto en el Hilton Buenos Aires Hotel, será una plataforma crucial para explorar las explorar las últimas tendencias y oportunidades de inversión en los destacados proyectos de lujo e inversión que desarrolla y comercializa la empresa.



Defortuna se presentará como orador principal durante el Congreso celebrado en el marco de la Expo, compartiendo insights sobre el mercado inmobiliario de Miami y la estrategia de su empresa Fortune International Group para satisfacer las demandas de los compradores argentinos. "Estamos entusiasmados de participar en la Expo Real Estate Argentina, un evento crucial para fortalecer nuestra relación con los inversores argentinos", indicó.



Entre otros importantes proyectos, Fortune International Group estará presentando en la Expo Real Estate los imponentes Ora by Casa Tua, Nexo Residences, Elle Residences, One Hollywood, Cipriani Residences.

Impacto de la Inversión argentina y latinoamericana en Miami y el Sur de Florida



Según datos de la Miami Realtors Association, entre agosto de 2022 y julio de 2023, los compradores latinoamericanos inyectaron un impresionante total de $15.3 mil millones en el mercado inmobiliario residencial del sur de Florida, marcando un aumento significativo del 12% interanual. Este crecimiento subraya el atractivo perdurable de Miami como refugio seguro para la inversión internacional en medio de incertidumbres globales.

En términos de transacciones residenciales, los compradores internacionales mantuvieron una participación significativa, representando el 18% del total en el sur de Florida, con Argentina en el segundo lugar después de Colombia entre los países de Latinoamérica, con una participación conjunta del 29% en transacciones no domésticas.



Durante el último año fiscal, los argentinos representaron aproximadamente el 8.5% de todas las transacciones residenciales realizadas por extranjeros en el estado de Florida. Esta tendencia ascendente se debe en parte a estabilidad económica que ofrece Estados Unidos, así como a la atracción de Miami como destino de inversión y estilo de vida. "La presencia continua de compradores argentinos en el mercado inmobiliario de Miami es un testimonio de su confianza en nuestro mercado y la calidad de vida que ofrece", agregó Defortuna.