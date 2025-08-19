"Cuarto en carrera", un viaje de egresados, en juego

El encuentro tendrá lugar el sábado 21 de septiembre, a las 11, con largada en el Parque San Vicente, por calle Cipolletti, a la altura del skatepark. Podrán participar alumnos de escuelas públicas como privadas.

La prueba consiste en un recorrido de 5 km en modalidad grupal. Así, cada equipo debe estar compuesto por 10 estudiantes del mismo curso, con una integración mínima de tres varones y tres mujeres.

El viaje de egresados, en juego

Además de correr, los equipos participan por importantes premios. Por lo tanto, el grupo ganador obtendrá un viaje de egresados a Carlos Paz para toda su división. Pero no todo termina en el primer puesto. El segundo se llevará camperas de egresados y el tercero, remeras, también para todo el curso.

Como se trata de celebrar la identidad estudiantil, también habrá premios especiales. Por ejemplo, serán reconocidos el “Equipo mejor lookeado”, el “Curso más buena onda” y la “Preceptora más copada”.

Una fiesta segura y organizada

Los participantes deberán inscribirse previamente a través del sitio web oficial hasta completar el cupo de 600 corredores. Por lo tanto, los cursos deberán inscribirse en este enlace

Un aspecto importante es que los jóvenes deben haber nacido en 2008 o 2009 y contar con autorización previa. Además, deberán aceptar el reglamento y firmar un pliego de descargo.

Es importante resaltar que, la carrera será fiscalizada por un sistema de cronometraje automático mediante chip, con puntos de control intermedios y controles de identidad.

Asimismo, habrá puestos de hidratación al final del recorrido, servicio médico con ambulancias, y seguridad vial garantizada por personal de tránsito.

Circuito y logística

El recorrido comenzará en Cipolletti, seguirá hacia el oeste hasta la rotonda y tomará por Huergo hasta Nihuil. Luego, se ingresará a la ciclovía en dirección al Parque Estación Benegas, donde se realizará el punto de retorno. Finalmente, se regresará al Parque San Vicente por el mismo trayecto.

Por otra parte, toda la logística (chipeo, cronometraje, sonido, hidratación, diseño de premios, etc.) será coordinada por distintas direcciones municipales. Por lo que, se contará con el apoyo de Juventudes, Educación, Cultura, Tránsito, Ambiente, Higiene Urbana y Prensa. Así, todos los detalles están pensados para brindar una experiencia segura, divertida y formativa.

Reglas claras para una competencia justa

Para garantizar una experiencia equitativa, no se permite cambiar corredores ni números, ni recibir ayuda externa. Entonces, todo comportamiento inapropiado será motivo de descalificación, así como no respetar los tiempos de largada o el circuito indicado.

Para mayor información sobre la carrera se podrá comunicar por correo a: [email protected]. También, se podrá consultar el reglamento aquí

Más que una maratón: una celebración estudiantil

“4º, en carrera” no es solo una competencia, sino una oportunidad de fortalecer los lazos entre compañeros, compartir objetivos comunes y vivir una experiencia única. De hecho, es una invitación a correr con el corazón y a disfrutar del deporte como herramienta de encuentro, alegría y superación.

Finalmente, quienes participen no solo competirán por un premio, sino que también compartirán una jornada única que quedará en el recuerdo de todo su curso.