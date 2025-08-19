"Cuarto en carrera", un viaje de egresados, en juego

"Tierra de Gigantes" superó los 400 participantes
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.
La Municipalidad de Godoy Cruz organiza esta maratón en el Parque San Vicente para alumnos de 4to año de las escuelas del departamento el 21 de setiembre.Deportes19/08/2025Deportes CuyoNoticias
El encuentro tendrá lugar el sábado 21 de septiembre, a las 11, con largada en el Parque San Vicente, por calle Cipolletti, a la altura del skatepark. Podrán participar alumnos de escuelas públicas como privadas.
La prueba consiste en un recorrido de 5 km en modalidad grupal. Así, cada equipo debe estar compuesto por 10 estudiantes del mismo curso, con una integración mínima de tres varones y tres mujeres.
Además de correr, los equipos participan por importantes premios. Por lo tanto, el grupo ganador obtendrá un viaje de egresados a Carlos Paz para toda su división. Pero no todo termina en el primer puesto. El segundo se llevará camperas de egresados y el tercero, remeras, también para todo el curso.
Como se trata de celebrar la identidad estudiantil, también habrá premios especiales. Por ejemplo, serán reconocidos el “Equipo mejor lookeado”, el “Curso más buena onda” y la “Preceptora más copada”.
Los participantes deberán inscribirse previamente a través del sitio web oficial hasta completar el cupo de 600 corredores. Por lo tanto, los cursos deberán inscribirse en este enlace
Un aspecto importante es que los jóvenes deben haber nacido en 2008 o 2009 y contar con autorización previa. Además, deberán aceptar el reglamento y firmar un pliego de descargo.
Es importante resaltar que, la carrera será fiscalizada por un sistema de cronometraje automático mediante chip, con puntos de control intermedios y controles de identidad.
Asimismo, habrá puestos de hidratación al final del recorrido, servicio médico con ambulancias, y seguridad vial garantizada por personal de tránsito.
El recorrido comenzará en Cipolletti, seguirá hacia el oeste hasta la rotonda y tomará por Huergo hasta Nihuil. Luego, se ingresará a la ciclovía en dirección al Parque Estación Benegas, donde se realizará el punto de retorno. Finalmente, se regresará al Parque San Vicente por el mismo trayecto.
Por otra parte, toda la logística (chipeo, cronometraje, sonido, hidratación, diseño de premios, etc.) será coordinada por distintas direcciones municipales. Por lo que, se contará con el apoyo de Juventudes, Educación, Cultura, Tránsito, Ambiente, Higiene Urbana y Prensa. Así, todos los detalles están pensados para brindar una experiencia segura, divertida y formativa.
Para garantizar una experiencia equitativa, no se permite cambiar corredores ni números, ni recibir ayuda externa. Entonces, todo comportamiento inapropiado será motivo de descalificación, así como no respetar los tiempos de largada o el circuito indicado.
Para mayor información sobre la carrera se podrá comunicar por correo a: [email protected]. También, se podrá consultar el reglamento aquí
Más que una maratón: una celebración estudiantil
“4º, en carrera” no es solo una competencia, sino una oportunidad de fortalecer los lazos entre compañeros, compartir objetivos comunes y vivir una experiencia única. De hecho, es una invitación a correr con el corazón y a disfrutar del deporte como herramienta de encuentro, alegría y superación.
Finalmente, quienes participen no solo competirán por un premio, sino que también compartirán una jornada única que quedará en el recuerdo de todo su curso.
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.
Bajo el lema “Corre por la Nutrición Infantil”, el Municipio de la capital mendocina acompaña esta iniciativa que une deporte y solidaridad.
Tanto Huracan Las Heras como Deportivo Guaymallén han ganado los 6 partidos disputados del Clausura de la Liga, a 2 puntos le siguen Argentino y Fadep.
San Luis vive un fin de semana a puro rugby con curso infantil gratuito, campus juvenil y la quinta fecha del torneo provincial en Chancay.
Aunque el marcador parezca exagerado no se puede discutir la legitimidad del triunfo de Boca sobre Independiente Rivadavia, un Azul muy desteñido.
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
A San Martin en tanto se lo empaaron sobre la hora. Ni vencedores ni vencidos en el clasico puntano, termino 0 a 0 y Gutierrez descendió al Regional.
Se disputó la 3° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde Camilo Mendoza, representante del equipo Diberboll, se consagró como ganador.
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
Franco David Guevara fue condenado por atropellar y matar a Néstor Nievas en julio de 2024. Estaba ebrio e inhabilitado para conducir al momento del episodio.
Por el caso de una enferma oncológica de 67 años, desde el Partido de los Jubilados exigen que PAMI entregue medicación y restablezca las prestaciones gratuitas.
El Hospital pediátrico de OSEP realizó una importante inversión en tecnología de última generación, para la compra de una mesa de anestesia y una mesa quirúrgica.
La solicitud se extiende por El Pachón y Agua Rica, ambas inversiones de la empresa minera en Argentina donde es propietaria en un 100%.