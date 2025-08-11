Envíos gratuitos en Brasil afecta a Mercado Libre

Cómo aprovechar los descuentos de Mercado Pago en agosto
Durante este mes, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 25% en las principales cadenas de supermercados; cuotas sin interés y promociones especiales por el Día del niño.
Mercado Libre reportó resultados mixtos en el segundo trimestre del año. Si bien los ingresos superaron las expectativas del mercado con una suba interanual del 34%, el beneficio por acción quedó por debajo del consenso debido a una mayor carga impositiva y pérdidas cambiarias netas. La empresa reportó un beneficio neto para el trimestre que cerró a finales de junio de US$ 523 millones, por debajo de lo esperado por el mercado.
El negocio fintech, Mercado Pago, volvió a destacar con un fuerte crecimiento en volumen operado, cartera crediticia y usuarios activos. En paralelo, el segmento de e-commerce mostró sólidos avances, con récords de compradores únicos y mejoras en logística. El ingreso operativo creció un 14% interanual hasta alcanzar los USD 825 millones, con un margen del 12,2%, reflejando eficiencia operativa pese a mayores costos y gastos financieros.
En términos geográficos, la performance de los ingresos fue impulsada principalmente por los resultados en Argentina (+76,9% i.a), que mostró la mayor tasa de crecimiento anual gracias a una sólida recuperación del consumo. Le siguieron México (+25,4% i.a) y Brasil (+24,7%i.a). No obstante, a pesar de la buena dinámica presentada por nuestro país, Brasil continua siendo el mayor contribuyente a los ingresos trimestrales (51,8%), seguido por México (22,2%), Argentina (21,6%) y otros (4,4%).
Profundizando el análisis, el segmento fintech generó ingresos por USD 2.951 millones, creciendo un 63% en moneda constante, con fuerte expansión en pagos fuera del marketplace y una mayor penetración del crédito. La cartera total de préstamos alcanzó los USD 13.796 millones, duplicándose en un año, mientras que los usuarios activos fintech escalaron a 67,6 millones (+30% i.a.).
Por su parte, el negocio de comercio electrónico reportó ingresos por USD 3.839 millones (+45% FXN), con un GMV de USD 15.258 millones (+37% FXN) y una aceleración significativa en México (+75%) y Brasil (+40%). La compañía logró sostener una alta tasa de entregas same/next day (52% del total), pese a un mix de envíos más lento.
De cara al tercer trimestre, se espera que el crecimiento se mantenga elevado, aunque podría haber presiones adicionales en márgenes si persisten los efectos cambiarios adversos o mayores tasas impositivas en algunas regiones clave.
Si bien a primera vista los resultados presentados no lucen atractivos producto de una compresión en los márgenes y beneficios por debajo de lo esperado, entendemos que esto responde a una estrategia de crecimiento más agresiva.
La cartera de crédito creció un 91% hasta los US$ 9.300 millones, mientras que la tasa de morosidad de 15 a 90 días cayó en 1,5 puntos porcentuales hasta situarse en 6,7%, el nivel más bajo en siete años. El reporte trimestral arrastró las acciones a la baja un 6% en operaciones fuera de rueda.
