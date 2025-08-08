Cómo aprovechar los descuentos de Mercado Pago en agosto

Empezó agosto y se renovaron los beneficios para los usuarios de Mercado Pago. Entre las opciones se destacan promociones exclusivas, reintegros y cuotas sin interés, sin tarjeta de crédito. Esta propuesta complementa al ecosistema de soluciones financieras de Mercado Pago, que ofrece productos digitales simples y seguros donde todos ganan.



1. Supermercados con descuentos de hasta 25%



Pagando con QR, con cualquier medio de pago, los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta el 25% en cadenas de supermercados del AMBA y el interior del país como Coto, Carrefour, ChangoMás, Jumbo, Día, Vea y La Reina. Estos beneficios se disponibilizan en el acto y, en la gran mayoría de los casos, no tienen ni límite de compras ni topes de reintegro.

Además, los usuarios pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito, en todas las sucursales de Carrefour y en la tienda online.

Quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, también acceden a un 15% de descuento en Carrefour los fines de semana, con tope mensual de $20.000. Beneficios adicionales en Mar del Plata, Santa Fe, Neuquén y Mendoza.

En Mar del Plata, los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta el 30% en Coto, en sucursales adheridas: mientras que en Santa Fe, Neuquén y Mendoza hay un 10% de descuento adicional en supermercados seleccionados.



2. Promociones por el Día del niño

Entre el 10 y el 17 de agosto, los usuarios de Mercado Pago cuentan con descuentos y financiación en marcas de indumentaria y calzado infantil, jugueterías, librerías. En Cachavacha Jugueterías y El Nene, durante todo agosto, hay hasta 20% de descuento en juguetes y artículos infantiles.



3. Hasta 18 cuotas sin interés, incluso sin tarjeta de crédito



Continúan las opciones para financiar compras en hasta 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. También sigue disponible el programa “Cuotas Sin Tarjeta”, que permite comprar en hasta 3 cuotas sin interés en muchos comercios, incluso sin tener tarjeta de crédito.



4. Transporte: viajes con descuento

Para viajes en subtes, los usuarios de la tarjeta prepaga de Mercado Pago cuentan con 50% de reintegro, con tope de $15.000. En colectivos, los usuarios pueden pagar con su tarjeta prepaga física de Mercado Pago con 50% OFF y con NFC con 60% OFF, con tope de reintegro de $15.000.

5. Más rubros: gastronomía, entretenimiento, turismo y electrodomésticos

Mercado Pago también ofrece descuentos destacados en distintas categorías que forman parte de los consumos diarios de todos los argentinos.

- Gastronomía: Pagando con QR desde Mercado Pago, hay 25% de descuento en The Food Market los domingos y lunes, y 15% en El Puente y Burger King los miércoles.

Además, en New Garden, los miércoles hay un 30% de reintegro pagando sin contacto con la tarjeta prepaga de Mercado Pago, con un tope diario de $5.000. En Havanna, todos los días se puede pagar en 3 cuotas sin interés.

- Indumentaria: Hasta 20% de descuento con tope de reintegro de $20.000 en marcas seleccionadas.

- Cines: 2x1 en entradas en Cinemark, los lunes y martes; 2x1 en Atlas Cines, los jueves y viernes.

- Turismo: Descuentos y financiación en empresas Turismo del 25 al 31 de agosto.

- Farmacias: Beneficios de hasta 20% de descuento con tope de reintegro de $20.000 en marcas destacadas como Farmacity, Pigmento y Las Margaritas.

- Kioscos: 40% de reintegro en Open25 pagando sin contacto con la tarjeta prepaga de Mercado Pago los viernes, sábados y domingos, con tope de reintegro diario de $4.000

- Electrodomésticos y Tecnología: Hasta 10% OFF en marcas como Naldo y Macstation.



Cómo aprovechar los beneficios

1) Abrir la app de Mercado Pago.

2) Entrar en la sección "Beneficios".

3) Revisar los rubros, días y condiciones según tu ubicación.

Para conocer las promociones que ofrece la tarjeta prepaga de Mercado Pago, los usuarios deberán ingresar a través de la aplicación en la sección Tarjeta Prepaga y luego seleccionar “Descubrí los beneficios de tu tarjeta”