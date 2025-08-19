"Tierra de Gigantes" superó los 400 participantes

Se realizó la cuarta edición de la prueba de trail “Tierra de Gigantes”, con una convocatoria excelente de runners, que supero los cuatrocientos, confirmando la importancia de esta competencia que año a año se renueva y brinda detalles diferentes a los participantes.

Km Vertical, 7km, 14km, 24km, 32km 42km y Ultra Trail 60km, fueron las distancias dispuestas por la organización con circuitos renovados respecto a ediciones anteriores.

El centro de actividades estuvo ubicado en el Kayak Club San Juan, que fue el punto de largada de todas las distancias.

El sábado, a las cinco de la tarde comenzaron a partir, cada treinta segundos, los participantes del Kilómetro Vertical, quienes recorrieron 3,5K, con 411 metros de desnivel positivo, para llegar a la cumbre del Cerro Tres Marías.

Mejores ubicados:

Damas

1ª Eugenia Garay (San Juan) – 30m51s

2ª Pilar Ramos (CABA) 34m03s

3ª Belén Uriza (San Juan) – 34m19s

Varones

1° Lucas Vargas (San Juan) – 26m59s

2° Ceferino Sosa (San Juan) – 27m13s

3 Alesandro Muñoz (San Juan) 27m51s

Domingo 17 de agosto

60K

Varones

1° Osvaldo Muñoz (San Juan) – 8h14m32s

2° Julio Castro (San Juan) – 8h29m46s

3° Mariano Bastías (San Juan) – 8h35m59s

Damas

1ª Mayra Esparza (General Roca) – 9h05m34s

2ª Lucía Riveros (Mendoza) – 10h23m34s

3ª Vanina Eberhardt (Córdoba) – 11h19m29s

42K

Varones

1° Alejandro Platero (San Juan) – 5h19m41s

2° Franco Galeano (Buenos Aires) – 5h32m18s

3° Jesús Moretti (Neuquén) – 5h51m19s

Damas

1ª Gabriela Moya (San Juan) – 6h18m34s

2ª Laura Assandri (San Juan) – 6h26m20s

3ª María Julia Zampatti (La Plata) – 7h49m20s

32K

Varones

1° Jesús Muñoz (San Juan) – 3h22m11s

2° Rodrigo Aráoz (San Juan) – 3h59m54s

3° Ignacio Sarapura (San Agustín) – 4h02m47s

Damas

1ª Pilar Ramos (CABA) – 5h00m46s

2ª Eliana García (Capital) – 5h07m49s

3ª Luciana Bertora (Córdoba) – 5h19m29s

24K

Varones

1° Martín Garay (Valle Fértil) – 2h11m02s

2° Gerónimo Belenguer (San Juan) – 2h13m29s

3° Alejandro Troncoso (Neuquén) – 2h20m18s

Damas

1ª Yanina Trigo (San Juan) – 2h44m10s

2ª María Garay (San Juan) – 2h54m03s

3ª Belén Uriza (San Juan) – 3h00m18s

14K

Varones

1° Yoel Giménez (Jáchal) – 1h18m33s

2° Santiago Flores (San Juan) – 1h24m37s

3° Bruno Juárez (San Juan) – 1h25m20s

Damas

1ª Yohana Aguirre (San Luis) – 1h41m20s

2ª Micaela Palomo (San Juan) – 1h41m37s

3ª Priscila Vildoso (San Juan) – 1h48m24s

7K

Varones

1° Alexander Agüero (San Juan) – 38m20s

2° Max Lamas (Purmamarca) – 39m41s

3° Facundo Fernández (San Juan) – 39m43s

Damas

1ª Malena Ahumada (Caucete) – 40m49s

2ª Stefanis Delgado (San Juan) – 41m28s

3ª Lina Godoy (San Juan) – 41m30s