"Tierra de Gigantes" superó los 400 participantes

"Cuarto en carrera", un viaje de egresados, en juego
La Municipalidad de Godoy Cruz organiza esta maratón en el Parque San Vicente para alumnos de 4to año de las escuelas del departamento el 21 de setiembre.
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.Deportes19/08/2025Deportes CuyoNoticias
Se realizó la cuarta edición de la prueba de trail “Tierra de Gigantes”, con una convocatoria excelente de runners, que supero los cuatrocientos, confirmando la importancia de esta competencia que año a año se renueva y brinda detalles diferentes a los participantes.
Km Vertical, 7km, 14km, 24km, 32km 42km y Ultra Trail 60km, fueron las distancias dispuestas por la organización con circuitos renovados respecto a ediciones anteriores.
El centro de actividades estuvo ubicado en el Kayak Club San Juan, que fue el punto de largada de todas las distancias.
El sábado, a las cinco de la tarde comenzaron a partir, cada treinta segundos, los participantes del Kilómetro Vertical, quienes recorrieron 3,5K, con 411 metros de desnivel positivo, para llegar a la cumbre del Cerro Tres Marías.
Damas
1ª Eugenia Garay (San Juan) – 30m51s
2ª Pilar Ramos (CABA) 34m03s
3ª Belén Uriza (San Juan) – 34m19s
Varones
1° Lucas Vargas (San Juan) – 26m59s
2° Ceferino Sosa (San Juan) – 27m13s
3 Alesandro Muñoz (San Juan) 27m51s
Domingo 17 de agosto
60K
Varones
1° Osvaldo Muñoz (San Juan) – 8h14m32s
2° Julio Castro (San Juan) – 8h29m46s
3° Mariano Bastías (San Juan) – 8h35m59s
Damas
1ª Mayra Esparza (General Roca) – 9h05m34s
2ª Lucía Riveros (Mendoza) – 10h23m34s
3ª Vanina Eberhardt (Córdoba) – 11h19m29s
Varones
1° Alejandro Platero (San Juan) – 5h19m41s
2° Franco Galeano (Buenos Aires) – 5h32m18s
3° Jesús Moretti (Neuquén) – 5h51m19s
Damas
1ª Gabriela Moya (San Juan) – 6h18m34s
2ª Laura Assandri (San Juan) – 6h26m20s
3ª María Julia Zampatti (La Plata) – 7h49m20s
Varones
1° Jesús Muñoz (San Juan) – 3h22m11s
2° Rodrigo Aráoz (San Juan) – 3h59m54s
3° Ignacio Sarapura (San Agustín) – 4h02m47s
Damas
1ª Pilar Ramos (CABA) – 5h00m46s
2ª Eliana García (Capital) – 5h07m49s
3ª Luciana Bertora (Córdoba) – 5h19m29s
24K
Varones
1° Martín Garay (Valle Fértil) – 2h11m02s
2° Gerónimo Belenguer (San Juan) – 2h13m29s
3° Alejandro Troncoso (Neuquén) – 2h20m18s
Damas
1ª Yanina Trigo (San Juan) – 2h44m10s
2ª María Garay (San Juan) – 2h54m03s
3ª Belén Uriza (San Juan) – 3h00m18s
Varones
1° Yoel Giménez (Jáchal) – 1h18m33s
2° Santiago Flores (San Juan) – 1h24m37s
3° Bruno Juárez (San Juan) – 1h25m20s
Damas
1ª Yohana Aguirre (San Luis) – 1h41m20s
2ª Micaela Palomo (San Juan) – 1h41m37s
3ª Priscila Vildoso (San Juan) – 1h48m24s
Varones
1° Alexander Agüero (San Juan) – 38m20s
2° Max Lamas (Purmamarca) – 39m41s
3° Facundo Fernández (San Juan) – 39m43s
Damas
1ª Malena Ahumada (Caucete) – 40m49s
2ª Stefanis Delgado (San Juan) – 41m28s
3ª Lina Godoy (San Juan) – 41m30s
Bajo el lema “Corre por la Nutrición Infantil”, el Municipio de la capital mendocina acompaña esta iniciativa que une deporte y solidaridad.
Tanto Huracan Las Heras como Deportivo Guaymallén han ganado los 6 partidos disputados del Clausura de la Liga, a 2 puntos le siguen Argentino y Fadep.
San Luis vive un fin de semana a puro rugby con curso infantil gratuito, campus juvenil y la quinta fecha del torneo provincial en Chancay.
Aunque el marcador parezca exagerado no se puede discutir la legitimidad del triunfo de Boca sobre Independiente Rivadavia, un Azul muy desteñido.
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
A San Martin en tanto se lo empaaron sobre la hora. Ni vencedores ni vencidos en el clasico puntano, termino 0 a 0 y Gutierrez descendió al Regional.
Se disputó la 3° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde Camilo Mendoza, representante del equipo Diberboll, se consagró como ganador.
Franco David Guevara fue condenado por atropellar y matar a Néstor Nievas en julio de 2024. Estaba ebrio e inhabilitado para conducir al momento del episodio.
Por el caso de una enferma oncológica de 67 años, desde el Partido de los Jubilados exigen que PAMI entregue medicación y restablezca las prestaciones gratuitas.
El Hospital pediátrico de OSEP realizó una importante inversión en tecnología de última generación, para la compra de una mesa de anestesia y una mesa quirúrgica.
La solicitud se extiende por El Pachón y Agua Rica, ambas inversiones de la empresa minera en Argentina donde es propietaria en un 100%.