Un fuego arrasó 200 hectáreas de pastizales en Villa Mercedes. No había autorización para la quema y aún no se identificó a los responsables.Policiales18/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Este domingo por la tarde, efectivos de la Brigada Ecológica y Ambiental de Villa Mercedes intervinieron tras recibir una alerta por un foco ígneo en inmediaciones de la Autopista de las Serranías Puntanas y la Avenida Circunvalación de Villa Mercedes (Provincia de San Luis-Argentina).
Al llegar al lugar, los agentes constataron que el incendio se extendía sobre unas 200 hectáreas de pastizales. Durante la inspección, verificaron que no existía autorización ni permiso emitido por la autoridad competente para realizar una quema controlada, por lo que se labró el acta de comprobación correspondiente.
Villa Mercedes: investigan a los responsables de una quema no autorizada que afectó 200 hectáreas
No se hallaron personas en el sitio al momento del operativo, por lo que aún resta determinar quiénes son los responsables del hecho.
El incendio fue controlado por personal de Bomberos Voluntarios El Fortín. Posteriormente, se remitió copia del acta a la Comisaría Seccional 31° y se dio intervención a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el marco de la Ley Provincial IX-1048-2020 de Incendios Rurales y Forestales – Plan Provincial de Lucha Contra Incendios.
Superficie afectada (hectáreas)
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Luis reportó que en 2024 se quemaron 92.590,87 hectáreas por incendios forestales y rurales
Según el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de San Luis, el 98 % de los incendios en 2024 fueron provocados intencionalmente
