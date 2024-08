Los atletas cuyanos en los Juegos Olímpicos París 2024

Entre los mendocinos el mejor posicionado es Marco Di Césare, el defensor de Racing integrante del seleccionado nacional de futbol está en cuartos de final tras la victoria albiceleste sobre Ucrania y terminar segundo en el grupo, este viernes Argentina enfrentará a Francia con todo el condimento extra que tendrá ese partido ante el dueño de casa, ultimo mundial en Qatar y la polémica por el "cantito tribunero" de Enzo Fernández en las redes sociales.

No les fue bien ni a Agustín Lóser, dos derrotas en ambas presentaciones en vóley ni a Andres Moyano también con dos caidas en el balonmano, esperan por su debut Omar Contreras e Ignacio Kabul - entrenadores de ciclismo- y se despidieron al no poder saltear la primera fase Rodrigo Isgró en Rugby Seven ni Santiago Lorenzo con su entrenador Gastón Alto en tenis de mesa.

Sanjuaninos y puntanos

No fue el debut esperado para los tres de los cuatro representantes sanjuaninos en París 2024, Por un lado, la selección argentina de vóleibol con Bruno Lima y Matías Sánchez entre sus filas, perdió ante Estados Unidos, por el otro, la selección argentina de hockey, con el barrealino Agustín Bugallo, cayó ante Australia

James Parker, de la selección de handball, será el deportista que le devuelva presencia a San Luis en la competencia luego de un siglo de inexplicable ausencia. El anterior fue Arturo Rodríguez Jurado, medalla de oro en boxeo en Amsterdam 1928.

Actividad Jueves 1 de agosto

Golf: Emiliano Grillo y Alejandro Tosti a las 4:00 (Ronda 1).

Vela: Francisco Guaragna a las 7:15 (Primera regata de ILCA 7).

Hockey sobre césped: Los Leones vs. Irlanda a las 8:15 (Grupo B).

Vela: Lucía Falasca a las 10:35 (Primera regata de ILCA 6).

Ciclismo BMX: Gonzalo Molina a las 15:00 (Cuartos de final del racing).

Hockey sobre césped: Las Leonas vs. Australia a las 15:15 (Grupo B).

El ciclismo argentino logra su segunda medalla de oro en toda la historia de los juegos olimpicos, la anterior habia sido de Juan Curuchet y Walter Pérez en la prueba americana en Pekin 2008.