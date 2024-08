Banco Supervielle, reconocido como el Mejor Servicio de Argentina en Comercio Exterior por la Revista Euromoney, anuncia la tercera edición de su concurso “Supervielle Exporta”. Este premio no solo reconoce la labor de las empresas en su proceso de internacionalización, sino que también les brinda la posibilidad de crecer y formarse mediante networking con nuevos partners en la Barcelona Business Week 2025 (BBW 2025) y en programas de expansión internacional. La inscripción para el concurso comienza el 1 de agosto y finaliza el 30 de septiembre, y todas las empresas están invitadas a participar sin requisitos de facturación.



Esta edición, de la que podrán participar empresas clientes y no clientes, presenta dos categorías: categoría “Exportadoras”, para empresas con al menos dos años de experiencia en exportación, que otorgará como premio a las dos primeras empresas la posibilidad de asistir a BBW 2025; y la nueva categoría “Empresas con vocación de internacionalización”, para aquellas que, a pesar de no tener presencia internacional previa con sus productos/servicios, demuestran potencial para expandirse a nuevos mercados. Esta última categoría premiará al ganador para participar de un programa de mentoría personalizada a elección de INICIA, la asociación de emprendedores para la promoción de negocios responsables, o de DNI, la consultora de Desarrollo de Negocios Internacionales.



Las dos empresas ganadoras de la categoría Exportadoras podrán participar en la Barcelona Business Week (BBW) 2025, una plataforma de formación, networking y negocios, que les brinda la posibilidad de crear vínculos de valor en el mercado europeo. El premio incluye: experiencia de 6 días, agenda de negocios personalizada, invitación VIP a la Feria y Congreso Advanced Factories Industria 4.0, preparación pre-viaje y mentoring, visitas a empresas e instituciones innovadoras, experiencias exitosas de softlanding en España de empresas del sector de la empresa ganadora, contacto con las principales organizaciones locales y material de apoyo.

El proceso de selección estará a cargo de un renombrado jurado compuesto por Marcelo Elizondo, Director General de DNI Consultores; Myriam Tevez, Consultora en Comercio Internacional; Enrique Schonberg, Consultor de Negocios Internacionales; Alejandra Naughton, Directora de Banco Supervielle y Fernando Milano, Chief Business Officer de Banco Supervielle. Este jurado evaluará cada caso considerando la innovación tecnológica, estrategias de internacionalización, contribución al empleo de calidad y originalidad en el enfoque hacia el talento humano y tecnológico.

Fernando Milano comentó al respecto: “Estamos muy emocionados de lanzar la tercera edición del Premio Supervielle Exporta, reafirmando así nuestro compromiso con el desarrollo del comercio exterior argentino. Este año, hemos incorporado la nueva categoría ‘Empresas con Vocación de Internacionalización’, con el objetivo de incentivar a nuevas empresas a emprender el camino del crecimiento a través del comercio internacional, fomentar la innovación y transferencia de tecnología y mejorar la competitividad, entre otros. Esta iniciativa no solo promueve la expansión empresarial, sino que también contribuye a la creación de un círculo virtuoso de desarrollo económico y generación de empleo de calidad”.



Para más información sobre las bases y condiciones, y para acceder al formulario de inscripción, los interesados pueden hacerlo en https://www.supervielle.com.ar/negocios/empresas/comercio-exterior/especializacion. El ganador será anunciado el 22 de noviembre.