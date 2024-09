Fluir con los cambios: el impacto físico y emocional de la menopausia

Más del 60% de las mujeres empiezan a buscar información sobre la menopausia una vez que comienzan a experimentar los síntomas, y casi el 50% se siente poco informada sobre esta etapa* (UCL). Esto resalta la importancia de generar conciencia y proporcionar recursos adecuados para enfrentar la menopausia de manera efectiva.



La menopausia trae consigo una serie de cambios que pueden afectar nuestro bienestar tanto físico como emocional. Los sofocos y sudores nocturnos son muy comunes, esas oleadas de calor pueden hacer que transpiremos incluso en invierno.

Muchas mujeres también experimentan dificultades para dormir, como problemas para conciliar el sueño o mantenerlo. Además, es común enfrentar cambios en el estado de ánimo, incluyendo ansiedad, depresión y alteraciones emocionales.

La piel también sufre efectos particulares durante la menopausia, “Durante esta etapa, la disminución en la producción de estrógenos puede tener un impacto notable en la piel. Entre los cambios comunes se encuentran la pérdida de elasticidad y firmeza, el aumento de la sequedad, y una mayor predisposición a la aparición de arrugas y líneas finas. Además, puede haber una disminución en la regeneración celular, lo que resulta en una piel más opaca y menos luminosa. A nivel emocional, muchas mujeres experimentan una variedad de sentimientos. El reconocimiento de estos cambios y la búsqueda activa de soluciones, tanto médicas como personales, puede transformar esta etapa en una oportunidad para el autoconocimiento y el empoderamiento. Adaptar el cuidado de la piel, mantener una dieta equilibrada y consultar con profesionales de la salud son pasos fundamentales para enfrentar la menopausia con confianza y optimismo", afirma la Dra. Magali Okon (MP 18600 RE 14/0269) médica dermatóloga.

Con el conocimiento adecuado, es posible manejar mejor los síntomas y mejorar la calidad de vida durante la menopausia.

“Lo importante es saber que, si bien la llegada a la menopausia implica muchos cambios, éstos no tienen por qué ser estrictamente negativos. Llegar a la menopausia también puede ser una nueva puerta que se abre a disfrutar de otros aspectos de la vida, a vivir la vida desde otro lugar. Pero ¿Qué pasa cuando llegamos a esa etapa tan temida? ¿Qué síntomas pueden aparecer? ¿Si los síntomas se manifiestan durante la perimenopausia debo suponer que en la menopausia se intensificarán? No siempre. No en todos los casos esos calores, esa falta de deseo sexual, los problemas de sueño o la incontinencia pueden empeorar. Afortunadamente, en la actualidad contamos con una gran cantidad de herramientas para tratar y disminuir estos síntomas y sus consecuencias” Explica, la Dra. Alejandra Belardo (MN 78361), Médica Especialista en Ginecología.

Recomendaciones para transitar esta etapa de la mejor manera

La menopausia es una etapa de la vida que indiscutiblemente todas las mujeres van a atravesar. Es importante comenzar a naturalizarla como otro proceso que forma parte del ciclo de vida, es el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo.

Entendiendo las necesidades únicas de la piel femenina durante la menopausia, Vichy Laboratories investigó durante 20 años el impacto hormonal de la en la piel, logrando el desarrolló la línea Neovadiol, que ofrece soluciones específicas para el cuidado de la piel en esta etapa. La línea incluye productos únicos e innovadores que ayudan a mantener la firmeza y luminosidad de la piel, adaptándose a los cambios hormonales que todas nosotras enfrentamos.

Esta gama de productos cubre las necesidades de la piel de las mujeres que están entrando a la menopausia y también a aquellas que ya están atravesando esta etapa, gracias a sus ingredientes activos como Proxylane y extracto de cassia para mejorar la firmeza y luminosidad de la piel.

La rutina incluye:

Meno 5 Bi-Sérum: Un sérum bifásico que reduce arrugas, corrige manchas y aumenta la luminosidad.

Cremas específicas para día y noche: Contienen extracto de cassia, Proxylane, ácido hialurónico y omega 3, 6 y 9, para nutrir y fortalecer la piel.

Estos productos están diseñados para hacer de la menopausia una etapa de bienestar y salud, proporcionando el cuidado necesario para la piel en cada fase.

Con la campaña #SinPausaEnLaMenopausia, Vichy busca abrir la conversación sobre la menopausia. Es un llamado a todas nosotras a vivir esta etapa como un nuevo comienzo, sin miedo ni vergüenza. La campaña promueve la idea de que la menopausia es un momento para cuidarnos y adoptar una actitud positiva hacia los cambios que experimentamos.

Al compartir historias y experiencias, podemos apoyarnos mutuamente y desmitificar la menopausia. Esta campaña invita a abrazar nuestra belleza y fortaleza en cada etapa de la vida, recordándonos que el cuidado de nuestra piel es también una forma de cuidar nuestro bienestar integral.