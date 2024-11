Las mejores zapatillas deportivas para el público femenino

Ya sea si estamos buscando calzado para hacer algún deporte o para nuestro día a día, elegir unas buenas zapatillas mujer deportivas es fundamental para no perjudicar la salud de nuestras articulaciones o terminar incómodos en medio de un evento o trabajo.

Hoy podemos encontrar muchas opciones en cuanto a este tipo de calzado y las marcas cada vez más sacan más modelos al mercado, por lo que una simple búsqueda podría terminar siendo una actividad cansadora. Es pro ello que, a continuación, vamos a presentar algunas de las opciones más populares o más vendidas de este tipo de zapatillas para el público femenino.

Zapatillas de running

Si nuestro objetivo es el de correr y sobre todo correr largas distancia o un tiempo considerable, vamos a precisar de unas zapatillas que cuenten con buena amortiguación y alguna tecnología que permita respirar al pie:

Nike Air Zoom Pegasus: Un modelo clásico para los que hacen running, flexibles, livianas y de excelente durabilidad.

Adidas Ultraboost: Un modelo que incorpora la tecnología boost que logra dar mejor amortiguación durante el impacto y una tela con excelente respiración.

Zapatillas para el gimnasio

Estás zapatillas, si bien deben no requieren de las tecnologías de las zapatillas para correr, si tienen sus detalles que las hacen ideales para trabajos dentro de gimnasios.

Reebok Nano X1: Estas zapatillas fueron pensadas para aquellos que entrenan CrossFit o cualquier otro tipo de entrenamiento de alta intensidad o levantamiento de pesas y ofrecen mucha flexibilidad en la parte delantera del calzado.

Nike Metcon: Este otro modelo, y más orientado a la halterofilia, es la opción ideal para los que realizan entrenamiento de levantamiento de pesas, ya que nos ofrecen una superficie superplana y un material duradero y cómodo.

Zapatillas especiales

Es real que algunos atletas o personas, requieren de ciertos cuidados en cuanto a la salud de sus pies y apoyo, por lo que muchas marcas han comenzado a ofrecer modelos específicos para determinadas actividades o deportes:

Asics Gel-Resolution: Este tipo de modelo, es ideal para quienes gustan de practicar o competir en tenis. Nos ofrecen una excelente amortiguación, sobre todo en la parte del talón y un buen soporte lateral.

Salomon X Ultra 4 GTX: Estas zapatillas son de las mejores en cuanto a calzado para senderismo o caminata a campo traviesa, ya que no solamente son resistentes y cómodas, sino que nos ofrecen resistencia a la humedad y el agua.

Zapatillas para el día a día

Pero, la verdad, es que las zapatillas deportivas de mujer han trascendido el ámbito del deporte y son la opción ideal para muchas personas que simplemente desean sentirse cómodos en sus tareas diarias o trabajos:

New Balance Fresh Foam Roav: Este es un modelo que no solamente nos ofrece estilo, sino también comodidad y una excelente amortiguación, todo sin perder el look casual.

Puma Carina: Perro también podemos encontrar opciones, como este tipo de calzados, para quienes desean un look más vintage sin dejar de lado la versatilidad, comodidad y amortiguación.