Se viene el Encuentro Internacional de Vitivinicultura Biodinámica

Organizado por Vinodinámicos –un grupo de bodegas orgánicas y biodinámicas de Argentina- y por Viñas Biodinámicas de Chile, se desarrollará los próximos el 5 y 6 de diciembre en bodega Alpamanta, Mendoza, el 14° Encuentro Internacional de Vitivinicultura Biodinámica denominado “Del suelo al vino, escuchando el futuro”. Este encuentro tiene lugar en el marco del primer centenario de la aplicación de esta filosofía en el mundo.



Se trata de una convención destinada a los profesionales de la industria vitivinícola que año a año alterna su despliegue entre Chile y Argentina para la divulgación científica y técnica promoviendo su desarrollo y compartiendo los más avanzados estudios, prácticas, experiencias y metodologías en la materia.



Las temáticas que se abordarán son: ADN del suelo; Sustentabilidad, Clima, 100 años de agricultura biodinámica y Futuro de la agricultura biodinámica, materia que será abordada en mesas redondas. Habrá además talleres de arte, degustación de vinos y una feria de cierre para el último día, al atardecer.



Este año, las bodegas a cargo de la organización son Alpamanta (espacio elegido como sede del encuentro), Piedra Negra, Domaine Bousquet, Krontiras, Conscientemente Viticultores, SuperUco, Wine is Art, Escorihuela, Finca Iral, 4 Gatos Locos y Chakana.



Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada y los valores de preventa son: 120.000 pesos (encuentro completo los dos días) y 25.000 pesos (solo para participar en la feria de vinos y música).

Vitivinicultura orgánica: resguardo de recursos naturales

La viticultura orgánica es un sistema de producción agroecológica que, mediante el manejo racional de los recursos naturales y sin la utilización de productos de síntesis química, produce uvas sanas y de calidad, manteniendo o incrementando la fertilidad del suelo y la diversidad biológica.



Según las estadísticas publicadas en 2024 (con datos del 2022) por el Instituto de Investigación en Agricultura Orgánica (FiBL), existen en el mundo 561.503 hectáreas de uvas orgánicas, representando un 8,3 % del total de la superficie cultivada con vid. Las mismas están destinadas a vinificación, a consumo en fresco y a pasas.



En el 2022, Argentina presentó 4,7% del total de sus viñedos con certificación orgánica, Portugal 2,3 %, Sudáfrica 3,3 %, Chile 3,3%, China 3,1 %, Australia 4,3 % y Estados Unidos 4,7 %. España presenta casi 150.000 has de viñedos orgánicos, Italia 127.638 has y Francia lidera el ranking con más de 157.000 has. Estos 3 últimos países mencionados, representan, el 77 % del total de viñedos orgánicos del mundo.

Vitivinicultura biodinámica: la agricultura desde el enfoque espiritual de la Antroposofía

La Biodinámica es la forma de pensar y hacer agricultura desde la mirada de la Antroposofía, donde se busca el equilibrio entre el suelo, los animales, las plantas y el ser humano, para desarrollar fincas o granjas sanas y lograr alimentos de alta calidad. En este proceso, se construyen relaciones armónicas entre estos diferentes componentes de un organismo agrícola.



Esta construcción integral es una de las claves de la salud y calidad de los productos biodinámicos. Se utilizan técnicas de la agricultura ecológica, no se utilizan agroquímicos y se incorporan metodologías específicas aportadas por la Biodinámica, que consisten en el trabajo con las energías que guían el crecimiento de los seres vivos. Se busca acompañar un desarrollo sano y armónico con la naturaleza como la influencia del sol, luna, planetas y constelaciones estelares.

La enología biodinámica plantea que el proceso de producción industrial debe seguir la coherencia del proceso agrícola. Es decir que, si se fortaleció el equilibrio natural de la planta y su entorno, el fruto lo reflejará en calidad.



En lo que respecta a las uvas para vino, la superficie certificada biodinámica (a febrero 2024 - Demeter) asciende en todo el mundo a 26.556 has. Son 1.439 las bodegas certificadas. Francia, con 729 bodegas y 14.548 has, es el país donde la viticultura biodinámica se extiende principalmente. En Argentina, la superficie de viñedos certificada biodinámica (Demeter) asciende a 645 has en el 2024, con 19 bodegas.

Organizadores comprometidos

Vinodinámicos es un grupo de productores y elaboradores locales vinculados a la vitivinicultura orgánica y biodinámica en Argentina que comenzó a reunirse desde 2011 con la intención de adentrarse en las características propias de este tipo de agricultura, compartiendo experiencias de cada unidad productiva y capacitándose con especialistas, convocados a tal fin. En paralelo un grupo similar de Chile, compartía las mismas inquietudes y esfuerzos. Ambos grupos organizados acordaron hacer una reunión anual -año por medio en cada país- para desarrollar un espacio común de conocimiento, crecimiento, e impulso comercial.



Desde 2017 el grupo trabaja a través de comisiones nacionales que se reúnen mensualmente -más allá de los encuentros binacionales anuales- para abordar de manera constante problemáticas comunes abarcando temas técnicos, comerciales, de comunicación y relacionados con la certificación.



El grupo está formado por las siguientes fincas y bodegas: 4 Gatos Locos, Alpamanta, Piedra Negra, Chakana, Conscientemente Viticultores, Domaine Bousquet, Escorihuela, Finca Iral, Krontiras, SuperUco y Wine is Art. Además, participan del grupo Marcos Persia (AABDA - Asociación para la Agricultura Biológico - Dinámica de Argentina) y Cecilia Martínez, bajo la coordinación de Mauricio Castro.



Las fincas poseen 650 has certificadas orgánicas (un 6 % del total de la superficie certificada orgánica con vid de Argentina) y 290 has certificadas biodinámicas Demeter (un 55 % de la superficie certificada biodinámica con vid de Argentina).