Cinco empresas mendocinas llegan a un nuevo hub logístico

Cinco empresas mendocinas dieron un paso clave en su expansión internacional al enviar sus productos a Estados Unidos, donde serán almacenados en un nuevo hub logístico ubicado en la ciudad de Miami. Esta acción fue facilitada por ProMendoza, que acompaña y asesora a las empresas locales en su proceso de exportación.

Se trata del segundo envío que se hace desde Mendoza a ese espacio, pero el primero que se hace con carga de varias compañías.

Las empresas que participaron en esta primera carga mixta son Casarena Bodega y Viñedos, Familia Kretschmar, Bodega Giménez Riili, Bodega Melodía Wines y Olivícola Don Ignacio.

Los productos fueron enviados a través de un acuerdo con Craft Dummy Distributors, una empresa que ofrece una variedad de servicios para facilitar la entrada de productos mendocinos al mercado estadounidense: importación, despacho aduanero, registro de establecimientos frente a la FDA, registro de etiquetas de bebidas alcohólicas ante el TTB (Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco), servicio de logística, almacenamiento en zonas francas y servicio de brand ambassador, entre otros.

Además, la firma cuenta con licencia de importación y distribución de bebidas alcohólicas en varios sitios clave de Estados Unidos, como Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Texas, Illinois y California.

“Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de ProMendoza para abrir mercados internacionales a los productos mendocinos y fortalecer la presencia de las empresas locales en el exterior. Con este nuevo hub logístico en Miami, las firmas locales cuentan ahora con una plataforma más para expandir sus negocios en uno de los mercados más importantes del mundo. Continuamos trabajando en iniciativas que fomenten el crecimiento y la internacionalización de las empresas de Mendoza”, indicó la presidenta de la Unidad ProMendoza, Patricia Giménez.

La también gerenta de la fundación ProMendoza destacó la “sinergia” entre lo público y lo privado. “Hemos conseguido unir a un importador norteamericano, empresas que han tomado la decisión de exportar, un centro logístico clave para el proceso y el asesoramiento de ProMendoza. Esto nos da la certeza de que los productos mendocinos en los Estados Unidos van a ir creciendo”, concluyó.

Uno de los factores clave que hizo posible esta consolidación fue el aporte estratégico de Grupo All In, una destacada compañía local especializada en servicios logísticos. Para esta operación, se pusieron en marcha tres de sus seis unidades de negocio. ISSA (Freight Forwarder) lideró la relación con el cliente Craft Dummy, garantizando una gestión fluida del proceso. Por su parte, DASA (despachantes de aduana) se encargó de todos los aspectos legales y aduaneros, mientras que Inland (transporte y warehousing) consolidó la carga y trasladó el contenedor hasta el puerto de San Antonio, en Chile. Desde allí, inició un viaje de 15 días hacia su destino final: el Puerto Everglades, en Miami, Estados Unidos.

Resultados en menos de un año

En abril de 2024, representantes de Craft Dummy Distributors visitaron Mendoza para promover los servicios del hub logístico. Durante su estadía, brindaron charlas informativas en el Valle de Uco y Mendoza Capital, visitaron bodegas locales y mantuvieron reuniones con empresarios del sector vitivinícola, así como con productores de miel y aceite de oliva.



En menos de un año, se concretaron exportaciones. Empresarios que participaron en la transacción se mostraron muy conformes con el proceso.

Gustavo Kretschmar destacó que fue “una buena iniciativa de ProMendoza, porque permite llegar de una forma directa a los clientes a través de este hub. Estamos muy entusiasmados con este espacio. Nosotros estuvimos en septiembre en Miami. Recorrimos las instalaciones. Armamos rondas de negocio y decidimos triplicar el envío de vinos que teníamos pensado hacer en un primer momento. Las expectativas son muchas”.

Por su parte, Fernando Casucci, de Olivares Don Ignacio, explicó que en esta oportunidad están enviando dos pallets de sus aceites de oliva: Patagonia Gourmet (orgánico y kosher y otras variedades). “Las expectativas son muy buenas, debido a que Estados Unidos es el principal consumidor de aceite de oliva del mundo. Creemos que podemos hacer un buen negocio, ya que tenemos aceites de muy buena calidad. El trabajo con este equipo ha sido muy bueno. En cuatro meses hemos podido lograr exportar por primera vez a Estados Unidos”, contó orgulloso.

En tanto, Martín Calvo, director comercial del Grupo All In, se mostró “fascinado con la idea de poder a ayudar a las pequeñas empresas mendocinas en el proceso de internacionalización. Muchas veces las pymes no se animan porque ven al comercio internacional como algo difícil, inalcanzable, y para eso estamos nosotros. Somos una red que puede estar en cada detalle de este proceso tan importante”.

“Hemos podido juntar todas las partes para lograr una exportación exitosa que para algunas de las presentes significa su debut en el comercio internacional o su primera vez en Estados Unidos”, cerró Calvo.