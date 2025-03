La Orquesta Filarmónica de Mendoza inicia su temporada 2025 con motivo de su 40º aniversario. Para celebrar cuatro décadas de dedicación y excelencia musical, la agrupación ofrecerá, durante todo el año, 15 conciertos de gran nivel artístico marcados por una programación destacada y única.

Este sábado a las 21 será la primera presentación de la agrupación, con un concierto que será dirigido por el maestro Nicolás Rauss como figura invitada. Además, a la velada se sumará el Coro del Club Mendoza Regatas con la dirección de Liliana Ester Sánchez. Será en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

La entrada general tiene un valor de $4.000, mientras que el costo del abono anual es de $50.000. Ambos se pueden conseguir aquí.

El programa

Este programa traza un puente entre el simbolismo, el impresionismo y la modernidad del siglo 20 explorando la riqueza tímbrica y expresiva de la orquesta.

El previsto es:

Paul Dukas: Fanfarria de La Péri

Bela Bartók: Suite de danzas

I- Moderato

II- Allegro molto

III- Allegro vivace

IV- Molto tranquilo

V- Comodo

VI- Allegro

Claude Debussy: Claro de luna, orquestado por André Caplet

Claude Debussy: Tres nocturnos

I- Nuages

II- Fêtes

III- Sirènes

Sobre las obras

La apertura con la Fanfarria de La Péri, de Paul Dukas, introduce un clima de solemnidad y esplendor. Escrita como preludio a su ballet, esta breve pero imponente pieza para metales despliega un brillo majestuoso evocando el misterio y la magnificencia de la Persia legendaria en la que transcurre la historia de La Péri.

La Suite de danzas, de Béla Bartók, transporta a un universo sonoro marcado por la vitalidad rítmica y la fusión de tradiciones populares. Compuesta en 1923 para conmemorar el cincuentenario de la ciudad de Budapest (Hungría), esta obra recoge influencias de diversas músicas folclóricas de Europa del Este para transformarlas en un lenguaje moderno y vibrante. Desde el carácter evocador del Moderato hasta la explosión rítmica del Allegro molto, cada movimiento desarrolla una energía dinámica que culmina en el vibrante Allegro final, cerrando así la suite con una danza de gran intensidad.

La segunda parte se sumerge en la estética impresionista de Claude Debussy con su búsqueda de color y atmósfera. En primer lugar, Clair de lune, una de sus piezas más emblemáticas para piano, adquiere una nueva dimensión en la orquestación de André Caplet, quien expande su lirismo etéreo con delicadas texturas orquestales.

El programa culmina con los Trois nocturnes, obra fundamental del impresionismo orquestal. Nuages sugiere el desplazamiento pausado de las nubes en un cielo en penumbra, con su armonía suspendida y colores apagados. En contraste, Fêtes estalla en una celebración luminosa y vibrante, con sus ritmos marcados y el clímax de una procesión en la distancia.

Finalmente, Sirènes envuelve al oyente en un canto enigmático y seductor en el cual el coro femenino se entrelaza con la orquesta en un oleaje sonoro que sugiere las voces misteriosas del mar.

La puesta en escena se trata de un concierto que viaja entre lo mítico, lo festivo y lo onírico revelando la fascinación de cada compositor por la transformación del sonido en evocación pura.

El director invitado: Nicolás Rauss

Director de orquesta suizo de importante trayectoria en América Latina, titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Uruguay (Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos, SODRE) desde 2023, anteriormente fue director de la Orquesta de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), de 2013 a 2021; de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario (Argentina), de 2008 a 2014, y de la Orquesta Filarmónica de Mendoza (Argentina), de 2000 a 2004).

Luego de recibir una doble formación en dirección orquestal y coral (como alumno de Michel Corboz) en Ginebra (Suiza), en 1987 obtuvo el Primer Premio por unanimidad en el 6° Concurso Internacional de Dirección Orquestal Gino Marinuzzi, en San Remo (Italia).

Ha dirigido, en Suiza, las orquestas de la Suisse Romande, de Cámara de Lausanne, de la Radio-Televisión de Suiza-Italiana y Sinfónica de Biel; en Italia, las sinfónicas dell’Emilia-Romagna y de San Remo; en Alemania, la Sinfónica de Hof, y las orquestas de Jóvenes de los Estados de Bavaria, de Schleswig-Holstein y de Niedersachsen; la Filarmónica de Macedonia y la Sinfónica Nacional de Georgia.

En Sudamérica ha dirigido: en Argentina, la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Filarmónica de Buenos Aires, las sinfónicas del Teatro Argentino de La Plata, de Córdoba, de Mendoza (Filarmónica y Sinfónica de la UNCuyo), de San Juan y de Neuquén. En Brasil, la Sinfónicas de Porto Alegre, de Paraná (Curitiba), la Municipal de San Pablo y la Orquesta de Cuerdas del Teatro Amazonas, en Manaos. En Chile, la Sinfónica Nacional y la Orquesta de Cámara de Chile, y en Uruguay, la Sinfónica del SODRE, la Filarmónica de Montevideo y la Sinfónica Nacional del Perú.

Además del repertorio tradicional aprecia sacar de la sombra a sinfonías de Haydn de su período experimental y obras tales como Romeo y Julieta de Berlioz, la sinfonía de Faust de Liszt y sus poemas sinfónicos como Los Ideales, Tasso, De la cuna hasta la tumba y Orpheus, sinfonías de Bruckner (Nº3, Nº6 y Nº8), y otras de Elgar, Sibelius, Chausson, Roussel, Martinů (sinfonías Nº3 y Nº4, Frescos de Piero della Francesca, Sinfonietta La Jolla y otra obras).

En el repertorio vocal ha dirigido oratorios (Oratorio de Navidad, Magnificat y numerosas cantatas de Bach, El Mesías, de Haendel; Sabat mater y Missa Nelson, de Haydn; Missa Solemnis K. 337, Missa en Do menor y Requiem, de Mozart; Missa en Do, Novena Sinfonía y Fantasía coral ,de Beethoven; Elias, de Mendelssohn; Requiem, de Cherubini y de Verdi: Missa di gloria, de Puccini; Requiem, de Fauré; Choros 10, de Villa-Lobos; El Rey David, de Honegger. Y óperas (Dido y Aeneas, Orfeo ed Euridice, de Gluck; Bodas de Fígaro, La Flauta Mágica, Carmen, Norma, Un ballo in Maschera, Aida, Turandot y Cavalleria Rusticana).

Ha tenido el gusto de acompañar a solistas como los pianistas Bruno Gelber, Sarah Davis Buchner, Alfredo Perl, Mahani Tehave, Edith Fischer, Jorge Pepi, Danor Quinteros, Luis Alberto Latorre, el oboísta Albrecht Mayer, la arpista Marielle Nordmann, el flautista Michel Debost, los violonchelistas Johannes Moser, Leonid Gorokhov, Julius Berger, los violinistas Svetlin Roussev, Hagai Shaham, Lucía Luque, Bastian Loewe, Xavier Inchausti, Pablo Saraví, los cantantes Eiko Senda, Carlo Ventre y Ana María Benedetti.

Los primeros meses de 2025 lo han visto dirigir la Sinfonía de los Alpes, de Richard Strauss, en Munich y otras ciudades de Bavaria; Vida de héroe, del mismo Strauss, y el Rey David, de Honegger, en Montevideo; los Nocturnos, de Debussy, en Mendoza, y varias sinfonías de Haydn en Chile, y retornar luego de años a la Sinfónica de Córdoba.

Coro del Club Mendoza Regatas

Surgió en 1972 de la mano de la profesora María Lucía Munafó de Vallesi. Su repertorio incluía obras universales, entre las que tenían cabida lo nacional y regional. A partir de 1978 se hizo cargo del coro el maestro Damián Sánchez. En 1989, la dirección del coro pasó a manos de Hebe Yacante. En 2005 se renovó por completo el coro bajo la dirección la profesora Liliana Sánchez.

El repertorio que interpreta es universal y popular, haciendo hincapié en la difusión de la música coral académica latinoamericana de los siglos 20 y 21. El Coro Regatas ha participado en numerosos sinfónicos corales, óperas y masas corales en la provincia. Se ha presentado en varios escenarios a lo largo de nuestro país y representó a la Argentina en el 13er Festival Mundial de Coros en Puebla (México). Ha llevado adelante diversos espectáculos como El Corococó, En la luz de la noche, Queatles (un tributo a Queen y The Beatles), Música para volar: Cerati sinfónico y Música para volar: Charly sinfónico. Durante la pandemia de COVID 19 continuó su actividad de difusión a través de diversos videos de coro virtual que pueden encontrarse en sus redes sociales.

La directora Liliana Ester Sánchez

Fue integrante del Coro de la Ciudad de Mendoza bajo la dirección del maestro Ricardo Portillo, con el cual participó en sinfónicos corales y óperas, y ganó numerosos premios en diversos concursos corales.

Se desempeñó como asistente de dirección en el Coro de la Universidad del Aconcagua y el Coro Superior de la Escuela del Magisterio, como directora fundadora del Coro de Niños del Colegio Compañía de María (Mendoza), directora del Coro de Niños del Colegio San Francisco Javier y directora fundadora del Coro de la Municipalidad de San Martín (Mendoza). Actualmente se desempeña como directora del Coro Inicial de la Escuela del Magisterio, el Coro Femenino de la Escuela del Magisterio y el Coro del Club Mendoza Regatas. También integró el equipo de coordinación del Programa Provincial de Coros y Orquestas de la Provincia de Mendoza, donde se desempeñó como referente provincial del área coral. Dirigiendo el Coro del Club Mendoza Regatas ha obtenido numerosas distinciones.

Asimismo ha participado junto al coro en numerosos festivales corales a lo largo del país y representó a la Argentina en el Festival Mundial de Coro de Puebla (México). Además, en producciones de óperas como Dido y Aeneas y Aurora. Ha montado espectáculos como El Corococó, Qeatles y En la luz de la noche en las principales salas de Mendoza y el país. En 2018 se desempeñó como jurado de música universal en el Eisteddfod, de Chubut, junto al maestro Robat Arwyn. En 2022 fue seleccionada como directora del Coro Juvenil Adicora Nacional, integrado por coreutas de todo el país.

Ha realizado estudios complementarios en Gestión Cultural, Neuroeducación y Vocal Coach en distintas universidades de Latinoamérica. Ha cursado y aprobado diferentes seminarios de posgrado en la Universidad Nacional de las Artes y en la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Arte Latinoamericano en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo.