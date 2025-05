El tortugo Jorge llegó a Brasil y siguen monitoreándolo

“Luego de un mes de su liberación, nuestro querido Tortugo Jorge se encuentra en las costas de Porto Alegre en Brasil y continúa su camino hacia el norte, siguiendo las corrientes y temperaturas que lo guían día a día. Este es un hecho histórico con pocos precedentes en el mundo”.

Son palabras del intendente Ulpiano Suarez, de la Ciudad de Mendoza, municipio que en esta provincia del oeste argentino estuvo a cargo del operativo con el que Jorge fue reinsertado en su lugar de origen: el mar. Luego de 40 años en cautiverio el animal volvió a ser libre.

Ese hecho histórico y en el que participaron diversas instituciones y profesionales ocurrió el pasado 11 de abril. Hoy, un mes después y gracias al transmisor satelital (telémetro) que lleva en su caparazón, se pudo conocer que ya ha recorrido 1.150 kilómetros y que sigue rumbo al norte, por aguas brasileras ahora.

“Con más de 1.150 kilómetros recorridos, Jorge nos demuestra una vez más la importancia de trabajar juntos, buscando siempre el bienestar, en donde el esfuerzo y respeto son los cimientos para construir un futuro mejor”, destacó también el jefe comunal.

Pero la información más reciente de Jorge llegó “kilómetros después” del posteo de la municipalidad y directamente desde Mar del Plata. Es que allí, se encuentra el centro neurálgico desde el que se sigue al animal.

“Mínimo, siguiendo su recorrido, Jorge ya lleva 1.300 kilómetros. Es decir, que está a unos 2.400 kilómetros de llegar a Salvador de Bahía, que es el lugar del que proviene según lo que hemos investigado. Al llegar a aguas cálidas, va más lento”, expresó Mariela Dassis, investigadora del CONICET a cargo del seguimiento, agregando que el rastreador (ver más abajo), las marcas metálicas en sus aletas y una sesión de fotos del cuello que se le hizo antes de liberarlo permiten identificar y seguir a Jorge.

Cabe recordar, que tanto la ubicación actual de Jorge como la cantidad de kilómetros que ya ha transitado en libertad, son factores posibles de determinar gracias al rastreador que posee y que le fue colocado antes de que volviera al océano, precisamente para realizar un seguimiento de sus pasos.

Asimismo, este transmisor satelital creado especialmente para seguir animales tiene una vida útil. Así lo explicaron las biólogas Mariela Dassis y Laura Prosdocimi, del equipo del Museo Argentino de Ciencias Naturales, que vienen trabajando codo a codo con el municipio mendocino por el bienestar de Jorge.

De hecho, en un contacto reciente con Suarez, las profesionales explicaron cómo funciona este sensor y cuánto puede durar, lo que determinará el tiempo en el que se pueda (o no) seguir teniendo novedades del animal. Según sus cálculos, se puede tener información entre cuatro y ocho meses.

“Es muy variable porque va a depender de cuando Jorge saque el caparazón. Él regula el uso de esto en cuanto a la batería. Tiene un sensor de conductividad y humedad, cuando sale a la superficie se prende y ahí empieza a transmitir mensajes. Cuando él se mete al agua o por ahí está con la cabeza afuera pero hunde el caparazón, ya empieza a ahorrar batería”, había explicado Dassis.

Mientras que Prosdocimi sumó que los problemas por lo que se puede cortar la transmisión y no saber más dónde está Jorge son el desgaste mecánico del aparato, que se rompa o que se llene de organismos marítimos que averíen el sensor: “Si en algún momento la comunicación se corta, eso no quiere decir que a Jorge le fue mal. Es simplemente que ya no nos comunicamos y nos vamos a amargar pero seguro él sigue bien”, remarcó la bióloga.

Por otro lado, las expertas también hicieron mucho hincapié en la importancia de poder hacer este seguimiento que no sólo tiene que ver con conocer su ubicación sino con que es la primera vez que se puede estudiar el comportamiento de un tortugo macho. Y más, de un caso en el que previamente estuvo 40 años en cautiverio.

Es que la mayoría de los trabajos con seguimiento satelital que se han hecho, han sido en tortugas hembras. Con lo cual, se valora científica y especialmente la información que se está recibiendo de Jorge para conocer cómo son los comportamientos de la especie en este sexo.

También, gracias a este trabajo mancomunado para día a día tener un reporte nuevo del tortugo tan querido por las y los mendocinos, se está pudiendo aprender muchísimo respecto a la conservación: “Jorge nos da el regalo de informarnos y de permitirnos estudiar una especie que está con problemas de conservación”.