Huracán le ganó a Bolivar y lo alcanzó en la punta

El Globito sabía que venciendo al líder se subia a la punta, aunque dificil estaba la parada se iba a jugar la vida para que eso sucediera, las cosas no venian bien cuando Caraballo desde los 12 pasos puso en ventaja a Ciudad Bolivar para irse al descanso perdidoso por ese gol de diferencia, pero con mas que actitud que futbol, Huracán iba a darlo vuelta.

A los 20 minutos del segundo tiempo Aguilar le dio el empate y a los 28 Cerica puso el 2 a 1 para la "resurreción" alba, que ahora, puntero junto a Bolivar defenderá ese lugar en San Luis ante Estudiantes, de los otros mendocinos perdió San Martin precisamente con el Albo puntano como dimos cuenta aparte y Gutierrez Sport Club tuvo fecha libre.

Resultados 10ma fecha

Atlético San Martín 1 (Ramiro Makarte) - Atenas de Río Cuarto 3 (Agustín Alcaraz, Marcelo Benítez y Pablo Palavecino)

Deportivo Argentino de Monte Maíz 1 (Ramón Lentini) - Sportivo Estudiantes de San Luis 1 (Joel Lucero)

Huracán Las Heras 2 (Juan Aguilar y Ezequiel Cerica)- Ciudad Bolívar 1 (Khalil Caraballo de penal).

Juventud Unida Universitario 1 (Santino Moya) - Costa Brava de General Pico (Jerónimo Gutierrez)

Libre: Gutiérrez.

Posiciones

Ciudad Bolívar y Huracán Las Heras 17 puntos; Costa Brava 14; Estudiantes 13; Argentino y Juventud Unida 12; San Martín 11; Atenas 9 y Gutiérrez 3.

Próxima fecha (11°)

Estudiantes de San Luis vs. Huracán Las Heras; Costa Brava vs. San Martín; Gutierrez vs. Juventud Unida Universitario; Atenas vs. Argentino. Libre: Ciudad Bolívar.

Sintesis:

Huracán Las Heras: 2

Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Bautista Aldunate, Juan Aguilar; Hernán Tifner, Nicolás Sandoval, Francisco Aman, Agustín Muñoz; Luciano Ortega, Ezequiel Cérica. DT: Gabriel Vallés.

Ciudad Bolívar: 1

Gonzalo Laborda; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Luciano Lapetina; Nahuel Yeri, Javier Pereyra, Iván Paz, Gonzalo Schonfeld; Tomás Alegre, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Goles: PT: 32: Carballo de penal (CB) / ST: 12: Aguilar (HLH), 21: Cérica (HLH).