Hospital Español se suma a campaña por la salud de mamás y bebés

El Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2025, da inicio a una campaña de un año de duración sobre la salud materna y del/la recién nacidos. La campaña de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), titulada Comienzos saludables, futuros esperanzadores, instará a los Gobiernos y a la comunidad de la salud a intensificar los esfuerzos para poner fin a las muertes prevenibles de madres y recién nacidos, y a dar prioridad a la salud y el bienestar de las personas gestantes a largo plazo.



El Hospital Español de Mendoza se suma a la iniciativa compartiendo información útil para apoyar embarazos y partos saludables, así como una mejor salud posnatal.







La doctora Verónica Guidet que es Pediatra y Directora médica del Hospital, explicó que siendo el embarazo una condición fisiológica, planificada o no, es muy importante que las mamás realicen los controles de salud recomendados, ya que esto permite que el equipo de salud pueda detectar en forma temprana, situaciones clínicas de riesgo tanto para la mamá como para su bebe, pudiendo así brindar intervención en forma oportuna.



Posteriormente la familia deberá asegurar la continuidad de los cuidados del bebe recién nacido, acudiendo a los controles con su pediatra, quien los acompañará en las distintas etapas de desarrollo.



Para la profesional detalló: “Ser parte del equipo de Neonatología es un continuo desafío, ya que trabajamos con el paciente y sus familias en situaciones muy disímiles, por una parte, en internación conjunta con el binomio donde el equipo de puericultoras, enfermeras y médicos cumplimos un rol de educación y acompañamiento a una situación en la cual no hay enfermedad y en la que prevalece la prevención”.



Por otro lado, asisten pacientes con patologías complejas, dentro de una unidad de cuidados intensivos, acompañando a las familias que transitan caminos muy difíciles.



Con respecto a los consejos que le darías a las nuevas generaciones de la medicina y enfermería, dijo: “Les diría que es una especialidad que permite no solo implica la atención del paciente, sino que su familia también. Es una especialidad en la cual se interactúa con la mayoría de las especialidades pediátricas. Sin dudas se requiere el trabajo en equipo, de médicos y enfermeros”.

Por su parte, la doctora Belén Font Jefa del Servicio de Maternidad del Hospital Español de Mendoza señaló: "Para que bebés sanos lleguen al mundo, es muy importante cuidar de la salud materna incluso desde antes de estar embarazada. Somos seres integrales y como tales es muy importante un adecuado equilibrio físico, psíquico, mental e incluso espiritual".

Rescató que cuidar de las futuras mamás, es un compromiso de todos, para darle sostén y apoyo para poder desarrollarse a pleno en este nuevo papel.