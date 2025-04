Poggi: “Nos queda su enorme legado, su militancia por el amor”

El gobernador Claudio Poggi se refirió este lunes en sus redes sociales al fallecimiento del Sumo Pontífice. “Con enorme tristeza y pesar, despedimos a nuestro Papa Francisco”, dice el mensaje que compartió en X. El Papa Francisco murió este lunes a los 88 años, según confirmó el Vaticano en un comunicado difundido a través de su canal oficial en Telegram.

Poggi, manifestó además: “Nos queda su enorme legado, su militancia por el amor, por la paz, procurando siempre un mundo mejor, buscando con su ejemplo levantar todas las barreras de las inequidades e injusticias. QEPD Francisco”.



En San Luis



Con motivo del deceso del Jefe de la Iglesia Católica, monseñor Gabriel Barba ofició la Santa Misa en la Iglesia Catedral. El gobernador Claudio Poggi y el vicegobernador, Ricardo Endeiza, participaron de la misma.



El obispo Gabriel Barba va camino al altar ante la atenta mirada del gobernador Claudio Poggi y el vicegobernador Ricardo Endeiza.

Nada hacía prever un lunes tan triste para la comunidad católica de todo el mundo. Tras superar una larga internación, y de participar este domingo de la Misa de Pascuas desde el balcón de la basílica de San Pedro, esta mañana murió el Papa Francisco, el primer argentino en ejercer el pontificado.

El Obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, convocó a una misa en su honor a las 8:30 en la Iglesia Catedral. El gobernador Claudio Poggi y el vicegobernador Ricardo Endeiza participaron del oficio junto a parte de su gabinete.

Pasadas las 8:00hs., el interior de la Catedral aún estaba oscura, como guardando luto. De a poco, fieles y alumnos de algunos colegios comenzaron a copar los bancos del templo. “Es un día muy triste para la comunidad católica. Que descanse en paz el Papa Francisco”, comentó brevemente Poggi ante la prensa antes de ingresar.

Al salir, se explayó sobre el pontificado de Jorge Bergoglio: “Como integrante de la comunidad católica y desde lo personal, seguía de cerca sus palabras, sus acciones, sus vistas, sus silencios. Creo que aportó mucho en estos doce años de papado, abriendo la Iglesia con más cercanía a muchos pueblos a los que no se llegaba. Evolucionando a los nuevos tiempos”. “Y como argentino ni hablar, una personalidad mundial. Éramos conocidos por Diego (Maradona), (Lionel) Messi y el fútbol y el papa nos llevó también al mundo como argentino”, reflexionó.

Barba comenzó el oficio con congoja pero con un mensaje de fe y reparo en la promesa de la resurrección

“Nos sorprendió a todos que literalmente el Papa Francisco ha vivido su propia Pascua. Es difícil salir de la sorpresa, porque estamos con el gozo pascual y con la celebración de toda la Iglesia y ahora estamos invitados a, como diría el Papa Francisco justamente en este año jubilar, a vivir la esperanza, a vivir la esperanza de la Pascua, como diría el Evangelio de hoy. Alégrense y no teman. Yo creo que estas palabras pueden resonar en cada uno de nosotros. Alegrarnos por la muerte que ha sido vencida por Jesús y por eso que la muerte para nosotros es un dormir. Y el Papa Francisco, Dios le ha regalado dormir en el lunes de la octava de Pascua, habiendo celebrado la Pascua con el mundo”, dijo el Obispo en su mensaje.

“Nos toca celebrar como Iglesia una Pascua distinta, que no puede borrar la alegría del resucitado, que sin duda es el eje central de nuestra fe. Estamos dolidos por la pérdida de un ser querido, como pasa en cualquier casa de familia, cuando queda una silla vacía. Y hoy la silla vacía es la sede de Roma, está vacía. Y que desde Pedro hacia aquí, desde Pedro hasta Francisco, es una silla que se vacía y que después se erige un sucesor, una silla que no puede quedar vacía, transitoriamente vacía… ahora vamos a rezar fuertemente, por supuesto en primer lugar, por el descanso eterno del Papa Francisco, y también recemos especialmente por quien va a ser su sucesor”.

“Simplemente celebremos la vida, celebremos nuestra fe, celebremos nuestra esperanza, que la Pascua de Cristo sea la Pascua de Francisco, que la vida del resucitado sea la vida también de quien recibe las honradas eternas, de quien fuera nuestro último Papa, que nos dé el consuelo de no quedarnos mirando una tumba, sino que con la mirada de la Pascua resucitada, sigamos construyendo con compromiso el Reino de los Cielos. No olvidándonos su rito magisterio y sobre todo su ejemplo de opción, verdaderamente el nombre que ha tenido, con la opción por los pobres, que no fue solo declamación, sino que también fue iglesia, que fue construida en hechos”, reflexionó.

La tristeza en los rostros de los fieles contrastaba con la foto que el obispado colocó en el altar: un Papa Francisco sonriente, saludando a su pueblo. Monseñor lo roció con agua bendita, cubrió con incienso y pidió por su eterno descanso.

“Francisco marcó un nuevo rumbo de la iglesia”

El obispo de San Luis habló con la prensa al finalizar la misa y dejó un mensaje a la comunidad católica sanluiseña: “Siempre la pérdida de un ser querido nos da tristeza. Lo que pasa es que cuando tenemos fe, esa tristeza está sostenida por la esperanza. Así que son las dos cosas, la tristeza humana y la alegría divina”, sostuvo.

Momentos después, el primer mandatario lamentó que el sumo pontífice no haya llegado a visitar la Argentina. “Creo que fue una asignatura pendiente, y eso es para que reflexionemos en esta famosa grieta, que a veces impide a personalidades que están más allá de eso, como él, que hagan su presencia”.

También recordó que visitó a Francisco en Roma en dos ocasiones: una en su asunción, en el año 2013, durante su primer mandato, y luego cuando dejó el Ejecutivo y participó de una misa en la Casa de Santa Marta en el Vaticano. “Le llevé una escultura de San Luis Rey de Francia y él le dio la bendición a todo el pueblo de San Luis. Eso me quedó grabado”, contó.