Gutierrez volvió al triunfo ante Huracán en Las Heras

Torneo Federal A

Resultados

Ciudad Bolivar 0- Costa Brava de General Pico, La Pampa 0

Argentino de Monte Maíz 2 (Ramón Lentini, Jorge Tejada) - Juventud Unida Universitario 1 (Germán Salinas

Huracán Las Heras 1 (Luciano Ortega) - Gutiérrez 2 (Ignacio Pipistrelli, Fernando Mesa)

Estudiantes de San Luis 0 - Atenas de Rio Cuarto 2 (Mateo Mana, Mateo Tuset).

Libre: San Martín de Mendoza

Las posiciones

Costa Brava y Ciudad Bolívar 24 puntos; Argentino de Monte Maiz 19, Huracán Las Heras 18 puntos; Juventud Unida y Atenas de Rio IV 16; Estudiantes de San Luis y San Martín de Mendoza14; Gutiérrez 7.

La próxima fecha (15°)

Costa Brava vs. Estudiantes de San Luis; Gutiérrez vs. Ciudad Bolívar; JuvenUniversitario vs. Huracán Las Heras; San Martín de Mendoza vs. Argentino de Monte Maíz. Libre: Atenas de Río Cuarto. 00000

Síntesis

Huracán Las Heras: 1

Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López y Juan Aguilar; Luciano Ortega, Hernán Tifner, Nicolás Sandoval, Francisco Aman; Franco Juárez y Ezequiel Cerica. DT: Gabriel Vallés./ Cambios: Juan Cuello por Juárez, Ignacio González por Tifner, Lucas López por Aguilar.

Gutiérrez Sport Club: 2

Juan Bautista Martín; Pablo Peña, Alexis Viscarra, Juan Ignacio Trentín y Jorge González; Nicolás Alí, Brian Zabaleta, Julio Lúquez y Nicolás Arce; Erwin Miranda e Ignacio Pipistrelli. DT: Pablo Jofré./ Cambios. Luciano Villalobos por González, Facundo Márquez por Alí, Cristian Lucero por Pipistrelli, Fernando Mesa y Joel Quiroga por Trentín y Miranda.

Goles: ST: 3: Ortega (HLH), 9: Pipistrelli (GSC), Mesa, de penal (GSC).

Árbitro: Lautaro Castagnola de la Liga de Nogoyá (Paraná).

Estadio: General San Martin

Fotos: Prensa Huracán Las Heras.