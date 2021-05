Caso Próvolo: nuevo planteamiento en el segundo juicio

Tras la suspensión hasta el 31 de mayo a fines de “proceder a la integración del Tribunal”, después de la denuncia de los abogados Carlos Varela Álvarez y Lucas Fallet, defensores de la monja japonesa Kumiko Kosaka, una de las 9 imputadas por los abusos y que determinó que el juez Horacio Cadile, se inhibirá para seguir actuando en la causa, tras haber salido a la luz unos chats en el que se burlaban de la imputada, ahora un nuevo planteamiento, ahora por parte del fiscal Alejandro Iturbide, contra las juezas María Belén Salido y Maria Belén Renna, promete una posible nueva postergación y el rechazo de la defensa.

El Fiscal

El escrito del fiscal de delitos contra la integridad sexual es encabezado con el pedido de "recusación" contra ambas magistradas en un reclamo que tiene que ver "con cuestiones de garantía de independencia e imparcialidad que, como representante del Ministerio Público Fiscal estoy obligado a controlar y salvaguardar".



En la argumentación Iturbide para el caso de la jueza Salido hace referencia a "una posible" sospecha de "parcialidad" después de haber "manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso", creando con ello una circunstancia que, por su gravedad, puede "afectar su imparcialidad".



Mientras que en el caso de la jueza Renna asegura que un "conjuez no puede actuar por un caso complejo porque no tiene acuerdo del Senado carece de independencia..." y aquí vale aclarar (o recordar) que ambas fueron sorteados en febrero 2020, lo que significa que no se las podría recusar "a más de 1 año de ser designadas como magistradas".

La defensa

Desde la defensa de Kumiko se señala que las opiniones de Salido ("que no expresa opiniones personales") sobre el origen político atribuido a la denuncia por los mismos litigantes no es una "pre opinión" sino una decisión judicial tomada en ese marco y tampoco es "una opinión extrajudicial...".

Los profesionales aseguraron finalmente que esto "es un nuevo intento de demorar el juicio hasta tener un tribunal amigo".