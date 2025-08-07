Lepra "pinchada" en La Plata, perdió 2 a 1 con Estudiantes

Un tibio Godoy Cruz cayó sin atenuantes con el Lobo platense
Era todo fiesta, incluso con más gente que en el partido con Sarmiento, el público despidió con abucheos al técnico Esteban Solari, quien por ahora sigue
No fue la mejor versión de Independiente Rivadavia frente a Estudiantes a pesar que el Pincharrata presentó varios suplentes por sus compromisos coperos.
El DT pincha Eduardo Dominguez reservó a varios jugadores titulares mandándolos al banco de suplentes pensando en el partido ante Cerro Porteño en Asuncion del Paraguay y las cosas se le facilitaron al ponerse rápidamente en ventaja ante quien aparecia como un durísimo rival como lo es el orientado por Alfredo Berti.
Es que apenas se habían jugado 7 minutos y la cosa fue entre juveniles, Benedetti quien sobre el final del partido se iría tontamente expulsado habilitó a Pérez para poner en ventaja al Pincha, y apenas 5 minutos despues pudo aumentar tras un despeje corto del arquero Centurion que permitió el cabezazo de Ascacibar apenas desviado.
A poco del cierre del primer parcial Estudiantes elevó la cuenta a dos cuando un muy buen cabezazo de Gonzalez Piriz llego al fondo de la red, ventaja de dos goles como para irse tranquilo al descanso, Independiente Rivadavia tambien tuvo algunas llegadas pero esas intentonas fueron conjuradas por la seguridad y toda la experiencia de Muslera en el arco.
Llegaron los 10 cambios reglamentarios, 5 por equipo, por parte del local pensando en el partido copero de visitante y dar algun descanso teniendo en cuenta la ventaja conseguida hasta ese momento y del otro lado Berti buscando respuestas para tratar de torcer lo que parecia ya historia sentenciada.
Cuando nadie esperaba alguna alternativa de interés, en forma muy ingenua Benedetti golpeó a Cardillo en el área, tras la revisión del VAR el árbitro Zunino cobró penal y expulsó al defensor albirrojo, de la pena máxima se hizo cargo el colombiano Villa para el 1-2, pero claro, quedaban pocos minutos y Estudiantes cuido bien la ventaja.
En la próxima fecha Independiente Rivadavia, recibirá a Boca, el domingo 17 de agosto a las 20 en el estadio Malvinas Argentinas con ambos públicos y despues visitará a Tigre, precisamente el equipo de Victoria es el rival de la Lepra en 4tos de final de Copa Argentina aunque este partido no tiene definido aún ni fecha, ni horario ni escenario.
Estudiantes de La Plata: 2
Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Lucas Alario, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez./ Cambios: Facundo Farias x Alario, Edwin Cetré x Pérz, Juan Sosa x Palacios, Guido Carrillo x Amondarain, Santiago Núñez x Medina.
Independiente Rivadavia: 1
Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Thomas Ortega, Maximiliano Amarfil; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Matias Fernandez x Ortega, Fabrizio Sartori x Arce, Juan Ignacio Barbieri x Bottari, Mauricio Cardillo x Retamar, Santiago Muñoz x Gomez.
Goles: PT: 7: Pérez (ELP), 12: González Piriz (ELP) / ST: 47: Villa de penal (IR)
Árbitro: Sebastián Zunino/ Expulsado Benedetti
Estadio: Jorge Luis Hirschi
Fotos Prensa Estudiantes de La Plata
