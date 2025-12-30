Atlético Argentino, la campaña del Campeón 2025

Paso Cristo Redentor Habilitado

Atlético Argenino despues de casi 3 décadas volvió a coronarse campeón de la Liga Mendocina de Futbol. Un justo ganador tras realizar una muy buena campaña.

Torneo Apertura 

L 5-2 Luján Herensperger, Chacón, Castañares)
V 1-0 Beltrán (Melo)
V 4-0 Eva Perón (Guzmán 2, Melo, Geroli)
V 5-0 Algarrobal (Diaz, Melo, Guzmán, Moyano, Castañares)
L 8-0 AMUF (Melo 3, Guzmán 2, Almeida, Almonaci, Viscarra)
L 0-0 Fadep 
V 1-1 Gimnasia (Guzmán)
L 4-| Gutierrez (Castañares, Moyano, Melo, Herensperger)
V 3-3 Lavalle (Guzmán, Diaz, Herensperger)

V 2-0 Luján (Melo, Herensperger)
L 4-0 Beltrán (Moyano, Castañares, Almonaci, Melo)
V 3-0 Eva Perón (Melo, Moyano, Castañares)
L 3-1 Algarrobal (Melo 2, Moyano)
V 4-0 AMUF (Melo 2, Herensperger, Espíndola)
V 0-1 Fadep 
L 0-0 Gimnasia 
V 4-0 Gutierrez (Lucero, Barceló, Castañares, Morales) 
L 7-2 Lavalle (Elizondo 2, Melo 2, Lucero, Almonaci, Chacón) 

Torneo Clausura 

L 3-1 Gutierrez (Cuvertino, Melo, Moyano)
V 5-2 Universitario (Melo 2, Morales 2, Castañares)
L 3-3 Lavalle (Zanettini, Cuvertino, Herensperger)
V 2-1 Beltrán (Elizondo, Cuvertino)
L 3-0 Rivadavia (Moyano, Morales, Castañares)
V 4-0 Chacras (Villalobos, Guzmán, Moyano, Diaz)
L 0-0 Andes Talleres 
V 3-0 Gimnasia (Herensperger, Villalobos, Zanettini)
L 3-0 U.N.Cuyo (Cuvertino 2, Lázaro)
V 1-0 Huracán (Viscarra)
L 3-0 C.E.C. (Almonaci, Cuvertino, Lucero) 
V 1-0 Independiente (Cuvertino)
L 2-1 Palmira (Cuvertino, Castañares)
V 0-1 Luján 
L 2-1 Godoy Cruz (Cuvertino 2)
V 3-0 Maipú (Cuvertino, Villalobos, Lucero)
L 1-2 Murialdo (Lucero) 
L 7-0 AMUF (Cuvertino 6, Villalobos)
V 0-3 Fadep 
L 2-0 Guaymallén (Moyano, Villalobos)
V 2-2 San Martín (Herensperger 2)
L 6-0 Rodeo del Medio (Cuvertino 3, Lucero 2, Zanettini)
V 6-0 Eva Perón (Vera 3, Cuvertino 2, Moyano)
L 7-1 Luzuriaga (Cuvertino 3, Elizondo, Morales, Farías, Guzmán)

4tos

L 2-1 San Martin (Viscarra, Lázaro)

Semis

L 3-0 Gimnasia (Viscarra, Cuvertino, Guzmán)

Final 

L 1-0 Fadep (Costella e/c)

Finalísima 

L 1-0 Fadep (Castañares) 

