Atlético Argentino, la campaña del Campeón 2025

Dos pruebas de calle y una de trail nocturno cerraron 2025 Deportes CuyoNoticias Deportes 31/12/2025 Tres competencias cerraron la temporada de carreras pedestres que tuvo además en diciembre la icónica y exitosa "Santa Lucía corre de noche" .

San Juan capital mundial del hockey sobre patines Deportes CuyoNoticias Deportes 31/12/2025 Los dos Mundiales de Clubes y los 8 Panamericanos fueron los torneos internacionales que se celebraron durante el año en la provincia cuyana lo reafirman.

Mili Domínguez se consagró campeona con Gladiadoras Deportes CuyoNoticias Deportes 31/12/2025 La deportista sanjuanina del programa Deporte Adaptado vivió su primera experiencia internacional de goalball en la Copa Nacional Gladiadores – Chile.

Escuela de Iniciación de Lucha de Playa cerró temporada Deportes CuyoNoticias Deportes 31/12/2025 Fue en el Cajón de Arena del CEF N° 20 "La Granja" el último fin de semana del año con la presencia de escuelas sanjuaninas de lucha cerrando el 2025.

Clásica Santa Lucía – Difunta Correa y Cuatro Puentes Deportes CuyoNoticias Deportes 31/12/2025 Cierre con las dos carreras sanjuaninas pertenecen a los actuales calendarios de ciclismo en ruta en Libres y Máster y Federación Ciclista Sanjuanina.

Atlético Argentino Campeón de la Liga después de 29 años Deportes CuyoNoticias Deportes 28/12/2025 La Academia de San José derrotó a Fadep 1 a 0 (agónico gol de Castañares) y despues de casi 3 décadas volvió a gritar Campeón. Fiesta en San José.

La última del año fue para Juan Ignacio Goudailliez Deportes CuyoNoticias Deportes 28/12/2025 Con la hermosa geografia de Tupungato de fondo se corrió la última competencia anual, el hombre que representa al Municipio de Luján se coronó ganador.