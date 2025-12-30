Dos pruebas de calle y una de trail nocturno cerraron 2025
Tres competencias cerraron la temporada de carreras pedestres que tuvo además en diciembre la icónica y exitosa "Santa Lucía corre de noche" .
Atlético Argentino - La Campaña del Campeón 2025
L 5-2 Luján Herensperger, Chacón, Castañares)
V 1-0 Beltrán (Melo)
V 4-0 Eva Perón (Guzmán 2, Melo, Geroli)
V 5-0 Algarrobal (Diaz, Melo, Guzmán, Moyano, Castañares)
L 8-0 AMUF (Melo 3, Guzmán 2, Almeida, Almonaci, Viscarra)
L 0-0 Fadep
V 1-1 Gimnasia (Guzmán)
L 4-| Gutierrez (Castañares, Moyano, Melo, Herensperger)
V 3-3 Lavalle (Guzmán, Diaz, Herensperger)
V 2-0 Luján (Melo, Herensperger)
L 4-0 Beltrán (Moyano, Castañares, Almonaci, Melo)
V 3-0 Eva Perón (Melo, Moyano, Castañares)
L 3-1 Algarrobal (Melo 2, Moyano)
V 4-0 AMUF (Melo 2, Herensperger, Espíndola)
V 0-1 Fadep
L 0-0 Gimnasia
V 4-0 Gutierrez (Lucero, Barceló, Castañares, Morales)
L 7-2 Lavalle (Elizondo 2, Melo 2, Lucero, Almonaci, Chacón)
L 3-1 Gutierrez (Cuvertino, Melo, Moyano)
V 5-2 Universitario (Melo 2, Morales 2, Castañares)
L 3-3 Lavalle (Zanettini, Cuvertino, Herensperger)
V 2-1 Beltrán (Elizondo, Cuvertino)
L 3-0 Rivadavia (Moyano, Morales, Castañares)
V 4-0 Chacras (Villalobos, Guzmán, Moyano, Diaz)
L 0-0 Andes Talleres
V 3-0 Gimnasia (Herensperger, Villalobos, Zanettini)
L 3-0 U.N.Cuyo (Cuvertino 2, Lázaro)
V 1-0 Huracán (Viscarra)
L 3-0 C.E.C. (Almonaci, Cuvertino, Lucero)
V 1-0 Independiente (Cuvertino)
L 2-1 Palmira (Cuvertino, Castañares)
V 0-1 Luján
L 2-1 Godoy Cruz (Cuvertino 2)
V 3-0 Maipú (Cuvertino, Villalobos, Lucero)
L 1-2 Murialdo (Lucero)
L 7-0 AMUF (Cuvertino 6, Villalobos)
V 0-3 Fadep
L 2-0 Guaymallén (Moyano, Villalobos)
V 2-2 San Martín (Herensperger 2)
L 6-0 Rodeo del Medio (Cuvertino 3, Lucero 2, Zanettini)
V 6-0 Eva Perón (Vera 3, Cuvertino 2, Moyano)
L 7-1 Luzuriaga (Cuvertino 3, Elizondo, Morales, Farías, Guzmán)
4tos
L 2-1 San Martin (Viscarra, Lázaro)
Semis
L 3-0 Gimnasia (Viscarra, Cuvertino, Guzmán)
Final
L 1-0 Fadep (Costella e/c)
Finalísima
L 1-0 Fadep (Castañares)
Tres competencias cerraron la temporada de carreras pedestres que tuvo además en diciembre la icónica y exitosa "Santa Lucía corre de noche" .
Los dos Mundiales de Clubes y los 8 Panamericanos fueron los torneos internacionales que se celebraron durante el año en la provincia cuyana lo reafirman.
La deportista sanjuanina del programa Deporte Adaptado vivió su primera experiencia internacional de goalball en la Copa Nacional Gladiadores – Chile.
Fue en el Cajón de Arena del CEF N° 20 "La Granja" el último fin de semana del año con la presencia de escuelas sanjuaninas de lucha cerrando el 2025.
Cierre con las dos carreras sanjuaninas pertenecen a los actuales calendarios de ciclismo en ruta en Libres y Máster y Federación Ciclista Sanjuanina.
La Academia de San José derrotó a Fadep 1 a 0 (agónico gol de Castañares) y despues de casi 3 décadas volvió a gritar Campeón. Fiesta en San José.
Con la hermosa geografia de Tupungato de fondo se corrió la última competencia anual, el hombre que representa al Municipio de Luján se coronó ganador.
Por falta de garantías no jugaron Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, hubo incidentes entre policias e hinchas fuera de la cancha de Gutierrez.
Un camión embistió a un ciclista en Ruta 40. El conductor fue detenido y el herido trasladado al Hospital Sicoli.Un hecho que conmocionó la tarde en Lavalle
Una propuesta que combina bienestar, movimiento consciente y el privilegiado entorno de la Reserva Natural Divisadero Largo de la ciudad de Mendoza
Mendoza registra altas temperaturas en el inicio del 2026 y desde ambiente de la provincia piden extremar los cuidados para evitar accidentes o provocar incendios
Un informe de Civitatis mostró un fuerte aumento en excursiones durante 2025, con Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto entre los destinos más elegidos.
El siniestro ocurrió el 31 de diciembre en la zona de Potrerillos. La víctima había sido trasladada en helicóptero al Hospital Central con heridas graves.