Demoran a tres por irregularidades en cacería

Tres individuos fueron demorados en una zona rural de Dupuy provincia de San Luis tras ser interceptados con un fusil .308 y permisos de caza que no coincidían con el sector donde se encontraban. La policía constató un transporte incorrecto del arma y secuestró todos los elementos relacionados a la actividad.



Operativo en zona rural

El procedimiento ocurrió durante la madrugada del domingo 16 de noviembre, en el marco de una serie de acciones preventivas desplegadas por la Brigada Rural Fortín El Patria, dependiente de la UROP N.° 4. El equipo policial patrullaba el camino vecinal Polledo, una vía utilizada con frecuencia por trabajadores rurales y habitantes de la zona, ubicada entre los establecimientos El Tigre y La Libertad, en el departamento Dupuy. En ese contexto, los uniformados detectaron la circulación de una camioneta Ford Ranger e iniciaron un control de rutina para verificar documentación, condiciones de transporte y actividad desarrollada por los ocupantes.

Al identificar a los tres hombres que viajaban en el vehículo, estos explicaron que se encontraban realizando tareas de caza. La policía avanzó con un control más detallado y detectó que el fusil calibre .308 transportado en la camioneta presentaba varias irregularidades: estaba fuera de su funda, con el cargador colocado y el cerrojo puesto, una condición que representa un incumplimiento a las normas de seguridad para la manipulación y traslado de armas largas en zonas de cacería. Además, junto al arma se hallaron municiones, linternas, cuchillos y otros accesorios propios de este tipo de actividad.

Documentación fuera de regla

Al solicitar los permisos correspondientes, los ocupantes mostraron una autorización de caza. Sin embargo, al revisarla, los agentes constataron que la habilitación no correspondía al establecimiento donde estaban siendo identificados. Esta diferencia entre el predio autorizado y el lugar donde efectivamente se encontraban constituye una infracción directa a la Ley IX-0317-2004 de Conservación de Fauna, Caza y Pesca, normativa que regula la actividad en la provincia de San Luis. La norma establece que los cazadores deben respetar estrictamente los límites geográficos autorizados y trasladar las armas de manera segura, con cargadores retirados y cerrojos abiertos, además de cumplir con otras exigencias para la preservación de fauna y la prevención de incidentes.

Debido a estas irregularidades, y conforme al protocolo vigente, los efectivos iniciaron el labrado del acta de infracción correspondiente. La medida incluyó el secuestro preventivo del fusil, las municiones y todos los elementos utilizados para la actividad de caza. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y bajo las pautas establecidas por la normativa ambiental y de seguridad.





Traslado y actuaciones posteriores

Luego del secuestro de los elementos y de la confección de la documentación inicial, los tres individuos fueron demorados preventivamente. Primero fueron trasladados al puesto de la Brigada Rural Fortín El Patria, donde se formalizaron los registros de identificación y se completaron los informes primarios requeridos para este tipo de intervenciones. Posteriormente, los hombres fueron derivados a la Comisaría Distrito 19° de Buena Esperanza, donde continuaron las actuaciones administrativas y legales. En esta instancia, la policía profundizó la verificación de antecedentes, permisos y origen del arma, y se completó la cadena de custodia para garantizar la correcta conservación del material secuestrado.

Intervención ambiental

En el procedimiento también intervino la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, organismo provincial encargado de supervisar el cumplimiento de las normas vinculadas al uso responsable del territorio y la preservación de la fauna silvestre. Su participación resultó clave para validar las infracciones documentadas y asegurar que la actuación policial se ajustara a los protocolos ambientales vigentes. El organismo tendrá a su cargo la continuidad del proceso administrativo, que puede incluir sanciones económicas, suspensión de permisos y recomendaciones adicionales para prevenir nuevas infracciones en zonas rurales.

Roles y controles preventivos

El caso se suma a otros operativos desarrollados en áreas rurales de la provincia con el fin de reforzar la seguridad, evitar la caza furtiva y controlar el manejo responsable de armas de fuego. Las brigadas rurales cumplen un rol central en la vigilancia de sectores extensos y con baja densidad poblacional, donde la actividad de caza requiere controles específicos para garantizar el respeto por la fauna autóctona y la seguridad de los habitantes. En este marco, las autoridades remarcaron la importancia de cumplir con los permisos adecuados, trasladar las armas según lo exige la normativa y mantener actualizada la documentación correspondiente, ya que cualquier irregularidad puede derivar en sanciones o secuestros preventivos.

Este operativo permitió detectar un uso inadecuado del material de caza, ordenar el secuestro del armamento y canalizar las actuaciones según lo exige la ley, reafirmando el enfoque preventivo de los controles en zonas rurales de San Luis.