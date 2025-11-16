Tragedia vial en Tupungato: dos jóvenes murieron

En la madrugada del domingo, dos jóvenes perdieron la vida en un accidente vial en Tupungato en la provincia de Mendoza. Circulaban en una motocicleta por avenida Correa cuando, por causas que se investigan, impactaron contra un poste de alumbrado público. El hecho ocurrió cerca de la Bodega Covitu. Intervino Policía Científica y el fiscal de turno.

El siniestro y sus circunstancias

El accidente se registró a la 01:10 hs., según el parte de la Comisaría 20 de Tupungato. La motocicleta involucrada era una Mondial conducida por T.B., de 17 años, quien iba acompañado por G.E.F., de 18. Ambos circulaban en sentido Este–Oeste por avenida Correa. Por motivos que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado y terminó colisionando contra un poste de alumbrado público ubicado en la zona de inmediaciones de la Bodega Covitu.





Provincia de Mendoza: Hasta noviembre de 2025, se contabilizan 151 muertes por accidentes de tránsito. Esto incluye motociclistas, automovilistas y peatones, en rutas, calles urbanas y zonas rurales.

El impacto fue de gran magnitud. Las primeras pericias indican que no habría intervenido otro vehículo en el hecho. No se descarta que la velocidad o una maniobra brusca hayan influido en la pérdida de dominio. Las condiciones de visibilidad y el estado de la calzada también serán consideradas en la investigación.

Intervención de autoridades y pericias

Tras el llamado al 911, personal policial se presentó en el lugar junto a efectivos de Policía Científica e Investigaciones. También intervino el fiscal de turno, Dr. Carlos Frías, quien dispuso las actuaciones de rigor. Se realizaron tareas de relevamiento fotográfico, mediciones y toma de testimonios para reconstruir la mecánica del siniestro.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados para la correspondiente autopsia. Se espera que los resultados aporten datos sobre el uso de casco, lesiones sufridas y posibles factores externos. La motocicleta fue secuestrada para su análisis técnico. No se informó la existencia de cámaras de seguridad en la zona que pudieran aportar imágenes del momento del impacto.

Dolor en la comunidad de Tupungato

La noticia generó conmoción en la comunidad local. Las víctimas eran jóvenes residentes del departamento y conocidos en el ámbito escolar y social. Vecinos y allegados se acercaron al lugar del hecho durante la mañana, mientras se realizaban las últimas pericias. En redes sociales, familiares y amigos expresaron su dolor y pidieron respeto por el duelo.

Desde el municipio no se emitió un comunicado oficial, pero se espera que en las próximas horas se brinde acompañamiento a las familias. El hecho se suma a otros siniestros viales ocurridos en la región durante el año, lo que vuelve a poner en foco la seguridad en rutas y calles urbanas.

Investigación en curso y prevención

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que continuará con la recolección de pruebas y testimonios. Se buscará determinar si hubo factores mecánicos, ambientales o humanos que contribuyeron al accidente. También se evaluará si la motocicleta contaba con documentación y condiciones técnicas adecuadas.

El hecho refuerza la importancia de la prevención vial, especialmente entre conductores jóvenes. El uso de casco, el respeto por las velocidades permitidas y la atención al entorno son claves para evitar tragedias. Las autoridades provinciales y municipales mantienen campañas de concientización, aunque los siniestros siguen siendo una preocupación constante.