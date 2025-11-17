Rescatan a un montañista en el Cerro San Bernardo 25

La Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza asistió a un montañista de 50 años en el Cerro San Bernardo, en la zona de Vallecitos. El hombre pidió ayuda por radio VHF y fue ubicado a 3.400 metros de altura. Estaba estable y fue acompañado en el descenso por el personal especializado.



Una señal de auxilio en plena tarde

El operativo comenzó a media tarde, cuando el CEO recibió un aviso sobre una transmisión de auxilio captada por radio VHF en el área de Vallecitos, una zona de montaña muy frecuentada por excursionistas en el Cordón del Plata. La comunicación, breve pero clara, provenía de un hombre que informaba sentirse en dificultades mientras descendía desde una zona cercana a los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Ante esta alerta, se inició un protocolo habitual para situaciones de posible riesgo en montaña, que incluye la verificación del origen de la señal y la consulta inmediata a los organismos presentes en la zona.



Con esta información inicial, los operadores del CEO se comunicaron con Guardaparques, quienes confirmaron que habían detectado la misma señal y aportaron datos que facilitaron la ubicación tentativa del turista. Gracias a esa colaboración, la Patrulla de Rescate pudo iniciar su desplazamiento hacia el sector indicado con mayor precisión. El avance por el terreno —caracterizado por pendientes pronunciadas, roca suelta y sectores de sombra por la hora del día— exigió un abordaje cuidadoso y coordinado. Cada tramo se evaluó para garantizar la seguridad tanto del personal como de la persona buscada.



Mientras ascendían, los rescatistas intentaron establecer contacto radial con el hombre. Las primeras respuestas fueron débiles y entrecortadas. Sin embargo, cerca de las 17:00 hs. lograron comunicación estable y confirmaron que el montañista se encontraba por debajo de los 3.700 metros y continuaba descendiendo, aunque a ritmo más lento del habitual debido al cansancio y la deshidratación acumulada.



Ubicación, asistencia y acompañamiento en el descenso

Poco después, los rescatistas localizaron al hombre a unos 3.400 metros de altura, sentado sobre una formación rocosa y visiblemente fatigado tras varias horas de actividad en altura. Tras una primera evaluación, constataron que no presentaba lesiones ni síntomas de gravedad. Su principal dificultad era la falta de hidratación adecuada y el desgaste físico derivado de la exposición prolongada en un entorno frío y seco.



El personal procedió a brindarle agua, asistencia básica y contención para estabilizar su estado general antes de emprender el descenso. Estas intervenciones, habituales en rescates de mediana complejidad, permiten recuperar paulatinamente la energía y reducir los riesgos asociados a un descenso de emergencia. Una vez que el hombre mostró signos claros de recuperación, se realizó una planificación del retorno siguiendo una ruta segura y adaptada a su condición.



Durante todo el trayecto, los rescatistas supervisaron su marcha, ajustando las pausas y el ritmo para evitar nuevos episodios de agotamiento o descompensación. Las condiciones del terreno, con sectores pedregosos y tramos de sombra donde la temperatura desciende rápidamente, exigieron mantener vigilancia constante. El acompañamiento permitió que el montañista llegara paulatinamente a una zona más baja y despejada, donde finalmente completó la salida sin inconvenientes. La intervención finalizó con su entrega en un área segura, sin necesidad de derivación médica.



Montaña segura: prevención y respuesta oportuna

El operativo volvió a poner en relieve la importancia de los sistemas de comunicación en alta montaña y el rol de los organismos especializados que actúan en emergencias. La señal captada por VHF permitió activar el protocolo en el momento oportuno y evitó que una situación de agotamiento derivara en un cuadro de mayor gravedad. También demostró la relevancia de contar con la coordinación entre el CEO, los Guardaparques y la Patrulla de Rescate, que operaron de manera conjunta y eficiente.



Las autoridades recordaron que, aunque Vallecitos es un destino muy popular por su accesibilidad y variedad de rutas, continúa siendo un ambiente de montaña que requiere preparación física, equipamiento apropiado e hidratación suficiente. Las variaciones bruscas de temperatura, el terreno irregular y la exigencia física pueden afectar incluso a personas con experiencia previa en senderismo.



Finalmente, destacaron que el uso de radios VHF, aplicaciones de geolocalización y el aviso previo sobre los planes de ascenso siguen siendo herramientas clave para mejorar la seguridad de los visitantes. Gracias a estas medidas, situaciones como la del turista rescatado pueden resolverse con rapidez y sin consecuencias graves, fortaleciendo la cultura de prevención en todos los ámbitos de la montaña.