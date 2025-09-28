Perdió Maipú y hubo incidentes entre hinchas y jugadores

El Lobo mendocino a un paso de ser finalista
Empató de visitante con Chacarita y si en la próxima le gana en Mendoza a Defensores de Belgrano jugará la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.Deportes28/09/2025Deportes CuyoNoticias
Dificil separar lo fubolitico que lo extrafutbolítico, de lo primero el planteamiento táctico de Colegiales fue efectivo y el resultado final a todas luces merecido, tal vez lo que dolía es una derrota que no estaba en la idea de nadie en tierras maipucinas, venía de ganar de visitante con dos hombres menos y el rival en los papeles no "metia miedo".
Pero los de Munro, hicieron su trabajo, defendese bien y atacar si se te daba una, y fueron dos para Colegiales y vaya si la pudo aprovechar para irse en ventaja con dos goles arriba, no vamos a decir "impensada" porque sería faltarle el respeto al ténico rival que por algo habrá planteado el partido de esa manera, a veces sale, a veces no, esta vez sí para ellos.
Era lo que se esperaba, Maipú con todo en busca del descuento y lo consiguió rápidamente antes de los 10 minutos con una joya de Bonfigli de tiro libre, estaba a solo un gol de diferencia, de inmediato Colegiales armó una linea de 5 y todo aquel que pudiera bajar a ayudar en la defensa, la suerte tambien existe y Maipú no la tuvo aún disponiendo de chances.
Se perdió y es historia, derrota que complica, casi adios a clasificar a la Copa Argentina (van los primeros 10 de cada zona) ni siquiera asegura su clasificación hasta la última fecha cuando visite a Atlanta, el bohemio ya alcanzó el objetivo de entrar al Reducido, lo bueno para el Cruzado es que depende de si mismo, si gana queda entre los 8 mejores del grupo.
El final es lo extrafutbolistico que dejamos para el último, al terminar el partido hubo hinchas que entraron a la cancha y discutieron con jugadores de Maipú, Hubo corridas y tuvieron que intervenir los dirigentes para que la cosa no pasara a mayores, seguro esto traerá cola, aunque los jugadores prefirieron no hacer comentarios de lo ocurrido a la prensa.
Posiciones del grupo: Deportivo Madryn 60 - finalista partido por el ascenso- Atlanta 55 - clasificado- , Tristán Suárez y San Miguel 49, Gimnasia y Tiro y Patronato 48, San Martin de Tucumán 47, Deportivo Maipú 45. Precisamente el vencedor de Maipú, Colegiales, con 44 puntos es el único que podría arrebarle el 8vo lugar a Maipú, ultima fecha este fin de semana.
Deportivo Maipú: 1
Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan De La Reta; Marco Campagnaro, Mirko Bonfligli, Lucas Faggioli, Franco Saccone; Pío Bonacci, Tomás Silva. DT: Alexis Matteo./ Cambios: Iván Sandoval x Campagnaro, Emiliano Ozuna x Silva, Rubens Sambueza x Faggioli, Victor Barrera x De la Reta, Lucas Vallejos x Paredes.
Colegiales:
Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Santiago Strasorier, Ián Rasso, Leandro Martínez Montagnoli, Franco Hanashiro; Elías Ocampo, Laureano Marra, Lucio Castillo; Valentín Robaldo, Franco Zicarelli. DT: Leonardo Fernández. / Cambios: Federico Morán x Ocampo, Matias Ferreyra x Martinez Montagnoli, Nicolás Franco x Strasorier, Bahiano García x Robaldo, Franco Montiel x Cicarelli.
Goles: PT: 31: Castillo (C), 39: Zicarelli (C)/ ST: 6: Bonfigli (DM)
Árbitro: Fabricio Llobet
Estadio: Omar Higinio Sperdutti
Fotos Prensa Deportivo Maipú
Empató de visitante con Chacarita y si en la próxima le gana en Mendoza a Defensores de Belgrano jugará la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.
Los "Curas" hicieron historia al sumar su primer campeonato de la especialidad y tambien es el primer equipo mendocino en hacerse de la corona.
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
Llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior tras una magnifica temporada del rugby más federal del pais. El duelo en la Carrodilla.
Uno de los líderes del torneo Clausura de la Liga Mendocina decidió no participar del Regional que comienza en octubre, si lo haran Fadep y Argentino.
Jugarán doce selecciones, entre ellas las de Mendoza, Tunuyán y San Rafael. Se juega desde el 29 de setiembre al 5 de octubre. Este lunes cermonia inaugural.
Del 1 al 5 de octubre, el estadio Aldo Cantoni de San Juan será escenario del campeonato internacional que reunirá a los mejores equipos del mundo.
Tres instituciones sanjuaninas participaron del certamen alcanzando resultados destacados en la provincia de Mendoza.
Un camión Iveco desbarrancó en el km 1185 de la Ruta 7 por un desperfecto mecánico. El conductor resultó ileso y el tránsito fue interrumpido.
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
San Lorenzo de Almagro con muy poco se alzo con los tres puntos al derrotarlo 2 a 0, un gol en cada tiempo, al Tomba se lo noto errático en la cancha.
Los "Curas" hicieron historia al sumar su primer campeonato de la especialidad y tambien es el primer equipo mendocino en hacerse de la corona.