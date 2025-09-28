Perdió Maipú y hubo incidentes entre hinchas y jugadores

Dificil separar lo fubolitico que lo extrafutbolítico, de lo primero el planteamiento táctico de Colegiales fue efectivo y el resultado final a todas luces merecido, tal vez lo que dolía es una derrota que no estaba en la idea de nadie en tierras maipucinas, venía de ganar de visitante con dos hombres menos y el rival en los papeles no "metia miedo".

Pero los de Munro, hicieron su trabajo, defendese bien y atacar si se te daba una, y fueron dos para Colegiales y vaya si la pudo aprovechar para irse en ventaja con dos goles arriba, no vamos a decir "impensada" porque sería faltarle el respeto al ténico rival que por algo habrá planteado el partido de esa manera, a veces sale, a veces no, esta vez sí para ellos.

Era lo que se esperaba, Maipú con todo en busca del descuento y lo consiguió rápidamente antes de los 10 minutos con una joya de Bonfigli de tiro libre, estaba a solo un gol de diferencia, de inmediato Colegiales armó una linea de 5 y todo aquel que pudiera bajar a ayudar en la defensa, la suerte tambien existe y Maipú no la tuvo aún disponiendo de chances.

Se perdió y es historia, derrota que complica, casi adios a clasificar a la Copa Argentina (van los primeros 10 de cada zona) ni siquiera asegura su clasificación hasta la última fecha cuando visite a Atlanta, el bohemio ya alcanzó el objetivo de entrar al Reducido, lo bueno para el Cruzado es que depende de si mismo, si gana queda entre los 8 mejores del grupo.

El final es lo extrafutbolistico que dejamos para el último, al terminar el partido hubo hinchas que entraron a la cancha y discutieron con jugadores de Maipú, Hubo corridas y tuvieron que intervenir los dirigentes para que la cosa no pasara a mayores, seguro esto traerá cola, aunque los jugadores prefirieron no hacer comentarios de lo ocurrido a la prensa.

Posiciones del grupo: Deportivo Madryn 60 - finalista partido por el ascenso- Atlanta 55 - clasificado- , Tristán Suárez y San Miguel 49, Gimnasia y Tiro y Patronato 48, San Martin de Tucumán 47, Deportivo Maipú 45. Precisamente el vencedor de Maipú, Colegiales, con 44 puntos es el único que podría arrebarle el 8vo lugar a Maipú, ultima fecha este fin de semana.

Sintesis

Deportivo Maipú: 1

Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan De La Reta; Marco Campagnaro, Mirko Bonfligli, Lucas Faggioli, Franco Saccone; Pío Bonacci, Tomás Silva. DT: Alexis Matteo./ Cambios: Iván Sandoval x Campagnaro, Emiliano Ozuna x Silva, Rubens Sambueza x Faggioli, Victor Barrera x De la Reta, Lucas Vallejos x Paredes.

Colegiales:

Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Santiago Strasorier, Ián Rasso, Leandro Martínez Montagnoli, Franco Hanashiro; Elías Ocampo, Laureano Marra, Lucio Castillo; Valentín Robaldo, Franco Zicarelli. DT: Leonardo Fernández. / Cambios: Federico Morán x Ocampo, Matias Ferreyra x Martinez Montagnoli, Nicolás Franco x Strasorier, Bahiano García x Robaldo, Franco Montiel x Cicarelli.

Goles: PT: 31: Castillo (C), 39: Zicarelli (C)/ ST: 6: Bonfigli (DM)

Árbitro: Fabricio Llobet

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Fotos Prensa Deportivo Maipú