Ganó Deportivo Maipú con dos jugadores menos

Acuciado por el descenso, por el momento está perdiendo la categoria y ante la impaciencia de sus hinchas al jugar de local y la obligación de ganar, Arsenal fue presa de sus propios nervios y aunque tomó la iniciativa falló en los momentos propicios para ponerse en ventaja, por el contrario Maipú esperó agazapado y cuando pudo lastimó.

Se puso en ventaja a través de Pio Bonacci para irse al descanso ganando por la mínima, sabia que si esperaba tranquilo y dejaba pasar los minutos iba a resolver la cuestión favorablemente pero se complicó con la expulsión de Matías Villarreal, tendria que jugar el segudo período con un hombre menos, antes del pitazo final a Maipú lo salvó el travesaño.

Queriendo aprovechar la ventaja numérica Arsenal se fue sobre las barbas de Pietrobono, el gol del local estaba a punto de caer y eso sucedió a los 20 minutos, Ignacio Sabatini que minutos antes se habia perdido un gol imposible de errar esta vez no falló y consiguio el empate, el "Arse" a partir de ahi buscaria darlo vuelta, solo le servia ganar.

Pero tres minutos despues Lucas Faggioli adelantó otra vez a Maipú y la desazón se hizo profunda en el Viaducto, aunque habria más novedades, otro jugador expulsado en el Cruzado, su capitán Marcelo Eggel, dificil tarea seria ahora con dos hombres menos en cancha mantener el resultado favorable, solo jugar con los nervios del rival y saber defenderse.

Hubo 9 minutos adicionales y en ellos cuesta entender como Arsenal no logró al menos el empate, ya que desaprovechó innumerables situaciones propicias y quedó al borde del precipicio, un muy buen resultado para Maipú, que ahora pensando en la próxima fecha ante Colegiales de visitante perderá a dos jugadores por las expulsiones.

Las posiciones parciales de la zona son: Deportivo Madryn 56, Atlanta 54, San Miguel 49, Gimnasia y Tiro, Patronato y San Martin de Tucumán 47, Tristan Suárez 46, Maipú 45, hasta acá los 8 clasificados para jugar el Reducido, detras de Maipú se ubica con 41 puntos Colegiales, precisamente el próximo rival del Deportivo Maipú.

Sintesis

Arsenal: 1

Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Esteban Fernández, Talo Colletta, Matías Lucero, Tomás González; Axel Batista e Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco./ Cambios: Julián Villa x Lucero, Fabián Bordagaray x Coletta, David Sayago x Gonzalez, Gonzalo Klusener x Villa.

Deportivo Maipú: 2

Ignacio Pietrobono; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli, Luciano Paredes, Tomás Silva; y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo./ Cambios: Marco Campagnaro x Silva, Franco Saccone x Bonacci, Juan Cruz Arno x De la Reta, Emiliano Ozuna x Bonfigli, Santiago Paulini x Faggioli.

Goles: PT: 26: Bonacci (DM)/ ST: 20: Batista (A), 23: Faggioli (DM)

Árbitro: Pablo Giménez

Estadio: Julio Humberto Grondona

Fotos Prensa Arsenal Futbol Club