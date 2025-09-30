Llega una nueva edición de Vinos & Negocios a São Paulo

Expo Vinos & Negocios, organizada por la productora WineRevolution, regresa a la ciudad de São Paulo con un espacio propio dentro de ProWine São Paulo, la mayor feria de vinos y espirituosas de la región, tras haber realizado 13 ediciones en la Argentina y una en Brasil en 2024, donde participó con destacados productores de Mendoza, Salta, Catamarca, Tucumán y San Juan, logrando conectarlos con importadores, distribuidores, sommeliers y prensa especializada interesados en sus vinos.

Con este nuevo desembarco, Expo Vinos yNegocios busca afianzar el posicionamiento de la categoría Argentina en Brasil, que actualmente se posiciona segundo en el ranking de exportacionesde Vino Argentino con 32.676.572 litros exportados en el último año, siendo esta la oportunidad perfecta para dar a conocer el potencial que tienen los vinos argentinos y conectarlos con las necesidades del mercado brasilero.



La propuesta incluye:

-Un stand de la bodega en el sector de Argentina,con cartelería y apoyo completo para presentar sus vinos de forma profesional.

-Contacto anticipado con importadores,distribuidores y referentes del trade, a través de acciones de e-mailmarketing segmentado y base calificada.

-Asesoramiento para envío de muestras desde la bodega hasta el evento.

-Apoyo en la implementación del stand yasistencia durante la expo, para ayudar a las bodegas a aprovechar cada oportunidad de negocio.



-Conexiones con prensa especializada, sommeliers einfluencers del mercado brasileño.



Expositores 2025

Este año, la presencia dentro del espacio Vinos & Negocios se renueva con destacados productores de vinos, proyectos innovadores, empresas de servicios vitivinícolas y hasta un productor dechocolates de gran prestigio en el sector.

Matervini: Proyectopersonal de Santiago Achával y Roberto Cipresso, surgido en 2008 para explorar la diversidad del Malbec y mostrar cómo una misma uva puede expresar caracteres muy diferentes según el terroir.



Laureano Gómez: Bodega boutique en el Valle de Uco fundada por el enólogo Laureano Gómez, con más de 17 cosechas produciendo vinos de alta calidad que reflejan el terroir excepcional de sus viñedos.



Chakana: “Viticulture for the future” define su filosofía: vinos honestos y expresivos del terruño mendocino, con un fuerte compromiso ambiental y la certificación orgánica y biodinámica.Gualtallary Wines: Pioneros eneste terroir mendocino con viñedos a más de 1.500 msnm, trabajan junto al enólogo Alberto Antonini para elaborar vinos de carácter y elegancia.



Herencia Wines: Nacida de lapasión por mantener viva la tradición vitivinícola argentina, sus vinos reflejan el legado de generaciones y una impronta auténtica y con carácter.

Huella Pampa: Proyecto que recorre las principales regiones vitivinícolas de Argentina para elaborar vinos que reflejan la identidad de cada lugar, con el sello de las comunidades y tradiciones que los inspiran.



Selva Andina Wines: Inspirados en la tradición vitivinícola andina y la singularidad del entorno, elaboran vinos auténticos y exclusivos que celebran sabores y aromas excepcionales.



LabWines: Partner estratégico que acompaña a emprendedores y bodegas en cada etapa del proceso,ofreciendo soluciones integrales para concretar proyectos vitivinícolas.



Drimer Chocolates: Con más de 30 años de trayectoria, transforma el chocolate en una experiencia premium que marida con el vino y enriquece cada momento.



El alcance de vinos y negocios a lo largo de sus 13 ediciones

Creada en el año 2016 en la Ciudad de Buenos Aires, Expo Vinos & Negocios ha logrado instalarse en elcalendario de la industria como el evento más importante del año para los Profesionales del sector. Las métricas alcanzadas en sus primeros treces encuentros hablan por sí solas:

+2000 STANDS COMERCIALIZADOS

+40.000 VISITAS DE COMPRADORES PROFESIONALES DE BEBIDAS

+18.000 ETIQUETAS PRESENTADAS

“Expo Vinos& Negocios São Paulo 2025 representa un nuevo paso en la expansión internacional de nuestro proyecto. Con más de 15 años de expertise en este tipo de ferias y un fuerte vínculo con ProWine São Paulo, este año llegamos con una presencia renovada y una apuesta visual más potente, pensada para dinamizar el comercio exterior de los productores que nos acompañan. Los excelentes resultados que estamos obteniendo en Brasil, junto a los expositores que participan de nuestro espacio, nos impulsan ahora a llevar este formato a otros grandes escenarios internacionales como la ProWine de Düsseldorf y la London Wine Fair” dice Javier Menajovsky, Founder & CEO de Wine Revolution, organizador de Expo Vinos & Negocios.

Sao Paulo, epicentro del vino en Latinoamérica

ProWine São Paulo se ha consolidado como la feria de vinos y destilados más relevante de América Latina, un espacio B2B diseñado para conectar productores, importadores, distribuidores y líderes de opinión internacional. En 2024 asistieron unos 15.000 visitantes profesionales ymás de 1.400 marcas provenientes de 34 países, lo que demuestra su pesoc omo plataforma estratégica. En su edición de 2025, Expo Vinos & Negociosse inserta en ese escenario para proyectar los vinos argentinos al centro del mercado brasileño y global, aprovechando el flujo de negocios, el intercambio técnico y la visibilidad internacional que ofrece ProWine São Paulo.