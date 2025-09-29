IWC Wine Industry Awards Argentina ya tiene sus ganadores

La jornada comenzó con la Feria IWC, donde más de 30 bodegas ofrecieron a los visitantes la posibilidad de degustar etiquetas icónicas y descubrir nuevas joyas enológicas.



A lo largo de la tarde, las IWC Talks reunieron a referentes internacionales y nacionales en charlas inspiradoras sobre lujo, comunicación, terruño y tendencias, consolidando al evento como un espacio de intercambio único para la industria.

· Mirada internacional de jurado– Oz Clarke

· Sudamérica hoy: relato, regiones y oportunidades – Amanda Barnes MW

· La geología que construye marca – Guillermo Corona

· Tendencias de estilo que hoy venden – Matías Prezioso

· Ambiente y manejo – Factores claves de una viticultura de calidad – Marcelo Belmonte

La noche culminó con la Gala de los Protagonistas del Vino, donde se reconoció a quienes hacen crecer y proyectar al vino argentino en el mundo.

“El vino argentino se vistió de gala y, en cada aplauso, se sintió el orgullo de una comunidad que crece unida. El éxito del encuentro no estuvo solo en los premios, sino en la emoción compartida, en ver a los protagonistas del vino reunidos celebrando lo que somos y lo que podemos ser. Desde acá, la palabra gala cobra un nuevo sentido: es la voz de quienes hacen grande a nuestra bebida nacional” afirmó María Laura Ortíz, Sommelier, Periodista y Directora del IWC Wine Industry Awards Argentina 2025

Ganadores 2025 – IWC Wine Industry Awards Argentina

● Mejor Comunicador del Vino: Fernando Musumeci

● Mejor Influencer del Vino: Marisol de la Fuente

● Mejor Distribuidor de Vinos: Aldo´s & Jarilla

● Mejor Hotel Enoturístico: Susana Balbo Winemaker´s House

● Mejor Restaurant en Bodega: Osadía de Crear, Susana Balbo Wines

● Mejor Vinoteca: Soil Wines

● Mejor Tienda Online: Bonvivir

● Mejor Experiencia Enoturística: Viña Cobos

● Mejor Wine Bar: Vico Wine Bar

● Mejor Packaging de Vino: Bodegas Salentein

● Personalidad del Vino: Pedro Aznar

Además, se entregaron los reconocimientos a los Trophies y Medallas de Oro del International Wine Challenge (IWC) de Londres, que distinguen a los vinos argentinos con mayor proyección internacional.







Un anuncio histórico: IWC Américas 2026

Durante la gala seconfirmó que en 2026 se celebrará por primera vez en América el IWC Américas, un concurso internacional que reunirá a más de 75 jurados de todo el mundo. Este encuentro se realizará en conjunto con la segunda edición del IWC Wine Industry Awards Argentina, generando una oportunidad única para la región: unificar la premiación de los vinos más influyentes del mundo con el reconocimiento a los protagonistas de la cadena de valor del vino argentino.

Una noche para la historia

El IWC Wine Industry Awards Argentina 2025 marcó un antes y un después: unió a toda la industria bajo una misma celebración, dio visibilidad a proyectos de excelencia y abrió la puerta a un futuro donde el vino argentino se proyecta con más fuerza que nunca en la escena global.