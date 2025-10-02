Santander lanza 90 becas en innovación y IA

En el Día Mundial del Café, celebramos este ritual
Descansar unos minutos para tomar un café, recarga energías, fortalece la colaboración, fomenta la creatividad y construye un sentido de pertenencia dentro de los equipos.
Jóvenes de 13 países, entre ellos Argentina, podrán viajar gratis a Madrid en 2026 para capacitarse en liderazgo, creatividad e inteligencia artificial.Sociedad02/10/2025Periodistas CuyoNoticias
Santander Argentina anunció la apertura de inscripciones para el programa internacional “Innovation & AI Experience en Madrid”, desarrollado junto a IE University. La propuesta otorgará 90 becas a jóvenes de 13 países, incluyendo Argentina, y busca formar a futuros líderes en innovación e inteligencia artificial con impacto social.
El programa se llevará a cabo en julio de 2026 en Madrid, España, y tendrá una duración de dos semanas. Está dirigido a jóvenes de entre 21 y 35 años que residan en Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido o Uruguay.
Una experiencia académica y cultural única
Los participantes seleccionados podrán desarrollar habilidades en liderazgo, creatividad, innovación y aplicaciones de la inteligencia artificial a problemas reales. El programa será dictado por docentes de IE University y expertos internacionales en un entorno interdisciplinario y multicultural.
La beca es 100% gratuita para los elegidos: incluye pasajes internacionales, alojamiento y todas las actividades académicas. Para postularse no se requiere título universitario ni ser cliente de Santander.
Inscripciones abiertas
Los interesados podrán inscribirse hasta el 3 de diciembre de 2025 a través de la plataforma Santander Open Academy.
“Queremos ofrecer a los jóvenes la posibilidad de formarse y crecer en un entorno global, fomentando un liderazgo con propósito y soluciones innovadoras con impacto social”, señalaron desde Santander Argentina.
Compromiso con la educación
Esta iniciativa se suma a otras acciones de Santander Open Academy, plataforma a través de la cual el banco ha destinado más de 2.400 millones de euros en programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, beneficiando a más de 3,7 millones de personas en 27 años.
En Argentina, Santander mantiene alianzas con más de 100 universidades y lleva adelante un programa de banca responsable orientado a apoyar la educación superior, impulsar el progreso de las personas y promover el desarrollo sostenible de las comunidades.
Con estas becas internacionales, Santander refuerza su compromiso con la educación como motor de transformación y puente hacia un futuro con más oportunidades.
Descansar unos minutos para tomar un café, recarga energías, fortalece la colaboración, fomenta la creatividad y construye un sentido de pertenencia dentro de los equipos.
En su primera edición, IWC Wine Industry Awards Argentina 2025 reunió a más de 600 asistentes entre productores, comunicadores, sommeliers, vinotecas, distribuidores, influencers y amantes del vino.
Ambos eventos se llevarán a cabo en simultáneo el jueves 2, en el Centro de Convenciones de la villa turística. Están destinados a jóvenes de escuelas secundarias de la región.
Orrego presentó en Buenos Aires, “San Juan, mi tierra querida” lema de la Fiesta Nacional del Sol donde tradición y futuro se abrazan trascendiendo fronteras
Tras las fuertes ráfagas que azotaron la provincia, el servicio de luz se fue restableciendo y se asiste a los afectados especialmente por daños materiales en las viviendas
El fuerte viento del 26 de septiembre provocó caída de árboles, postes y techos en toda la provincia de Mendoza, con mujer muerta y varios heridos.
Ante los pronósticos meteorológicos para alta montaña, los coordinadores del corredor bioceánico decidieron el corte preventivo a partir de las 22 horas
La edición 2026 del Libro de Tendencias de Verallia, destaca las transformaciones profundas y duraderas en los comportamientos de los consumidores en los sectores de alimentos y bebidas.
Gendarmería incautó ropa, bazar y repuestos sin aval aduanero en controles sobre la Ruta 7. El avalúo total de la mercadería supera los 90 millones de pesos.
Hoy 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Y a los jóvenes que practican deportes, la miocardiopatía hipertrófica puede causarles la muerte, durante una práctica intensa.
El mítico estadio Aldo Cantoni abre sus puertas a los mejores clubes del mundo, una cita que combina historia, adrenalina y orgullo de una provincia que respira deporte
Del 1 al 5 de octubre, la provincia de San Juan recibirá un Torneo Senior Grado 1 que reunirá a más de 170 jugadores de distintos puntos del país.
Deportistas de triatlón, tenis, natación y vóley forman parte de la delegación mendocina que representa a la provincia en los Juegos Nacionales Juveniles.