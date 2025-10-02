Santander lanza 90 becas en innovación y IA

Santander Argentina anunció la apertura de inscripciones para el programa internacional “Innovation & AI Experience en Madrid”, desarrollado junto a IE University. La propuesta otorgará 90 becas a jóvenes de 13 países, incluyendo Argentina, y busca formar a futuros líderes en innovación e inteligencia artificial con impacto social.

El programa se llevará a cabo en julio de 2026 en Madrid, España, y tendrá una duración de dos semanas. Está dirigido a jóvenes de entre 21 y 35 años que residan en Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido o Uruguay.

Una experiencia académica y cultural única

Los participantes seleccionados podrán desarrollar habilidades en liderazgo, creatividad, innovación y aplicaciones de la inteligencia artificial a problemas reales. El programa será dictado por docentes de IE University y expertos internacionales en un entorno interdisciplinario y multicultural.

La beca es 100% gratuita para los elegidos: incluye pasajes internacionales, alojamiento y todas las actividades académicas. Para postularse no se requiere título universitario ni ser cliente de Santander.

Inscripciones abiertas

Los interesados podrán inscribirse hasta el 3 de diciembre de 2025 a través de la plataforma Santander Open Academy.

“Queremos ofrecer a los jóvenes la posibilidad de formarse y crecer en un entorno global, fomentando un liderazgo con propósito y soluciones innovadoras con impacto social”, señalaron desde Santander Argentina.



Compromiso con la educación

Esta iniciativa se suma a otras acciones de Santander Open Academy, plataforma a través de la cual el banco ha destinado más de 2.400 millones de euros en programas de educación, empleabilidad y emprendimiento, beneficiando a más de 3,7 millones de personas en 27 años.

En Argentina, Santander mantiene alianzas con más de 100 universidades y lleva adelante un programa de banca responsable orientado a apoyar la educación superior, impulsar el progreso de las personas y promover el desarrollo sostenible de las comunidades.

Con estas becas internacionales, Santander refuerza su compromiso con la educación como motor de transformación y puente hacia un futuro con más oportunidades.