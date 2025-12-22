Fugazzotto pidió informes por muerte elefanta Kenya

El diputado provincial de Mendoza Emanuel Fugazzotto presentó un proyecto de resolución para pedir informes oficiales sobre la muerte de la elefanta Kenya en un santuario de Brasil. La iniciativa busca que el Ejecutivo mendocino remita a la Legislatura toda la documentación sanitaria y técnica vinculada a la muerte, ocurrido en diciembre de 2025, tras su traslado desde Mendoza.

Un pedido formal al Ejecutivo

La propuesta fue ingresada en la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza y está dirigida al Ministerio de Energía y Ambiente. El legislador solicitó que se envíe copia íntegra del informe y de todas las comunicaciones oficiales recibidas desde el Santuario de Elefantes de Brasil. El objetivo es que la Legislatura cuente con información completa, verificable y respaldada por documentación técnica. El proyecto también involucra a la Dirección de Biodiversidad y al Ecoparque, áreas responsables del seguimiento del traslado y del estado sanitario del animal antes y después del viaje.

Contexto del fallecimiento

Kenya fue trasladada desde el Ecoparque de Mendoza al santuario ubicado en Brasil como parte de un proceso de relocalización de fauna silvestre. Su muerte, confirmada en diciembre de 2025, generó un fuerte impacto social y ambiental en la provincia. Desde el santuario se difundió de manera pública información preliminar sobre las posibles causas del deceso, lo que despertó inquietud en distintos sectores. En ese marco, el proyecto de resolución apunta a ordenar la información y a centralizarla en el ámbito legislativo para su análisis institucional.

Dudas sobre la información difundida

Según trascendió desde Brasil, el informe preliminar de la necropsia habría indicado la posible presencia de tuberculosis humana avanzada y otras patologías crónicas. Sin embargo, Fugazzotto advirtió que esos datos no coincidirían con la documentación sanitaria oficial emitida por organismos provinciales y nacionales antes del traslado. Esa diferencia, remarcó el legislador, vuelve indispensable el acceso a los informes técnicos completos, tanto preliminares como definitivos, para comprender con precisión qué ocurrió y en qué condiciones se encontraba el animal.

Antecedentes que generan preocupación

El proyecto también recuerda que Kenya es la segunda elefanta proveniente del Ecoparque mendocino que fallece en el mismo santuario. El antecedente es el caso de Pocha, ocurrido en 2022. Para Fugazzotto, esta reiteración obliga a extremar los controles y a revisar los procedimientos aplicados en los traslados y seguimientos posteriores. En ese sentido, sostuvo que la Legislatura, en su rol de control y seguimiento de las políticas públicas, debe contar con acceso directo a toda la información sanitaria y técnica disponible.

Qué información solicita la resolución

El texto del proyecto enumera de manera precisa los puntos requeridos. Entre ellos, el informe preliminar y/o definitivo de la necropsia realizada a Kenya, las comunicaciones oficiales entre el santuario y las autoridades provinciales, y las conclusiones sobre las causas de la muerte. Además, se solicita información sanitaria actualizada sobre Guillermina, la elefanta trasladada desde Mendoza en 2022, con el fin de conocer su estado de salud y las medidas de seguimiento adoptadas por los organismos competentes.

Transparencia y control institucional

Al fundamentar la iniciativa, el diputado del Partido Verde subrayó la importancia de garantizar el acceso a la información pública en decisiones vinculadas al ambiente y al bienestar animal. Señaló que la transparencia y el control democrático fortalecen la confianza ciudadana y permiten mejorar los estándares de conservación y traslado de fauna silvestre. Finalmente, invitó a sus pares a acompañar el proyecto, con el objetivo de que la Legislatura cuente con los elementos necesarios para evaluar con seriedad y responsabilidad institucional lo ocurrido con la elefanta Kenya.