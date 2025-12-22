Fugazzotto pidió informes por muerte elefanta Kenya

San Juan: un centenar de escuelas ya usan la plataforma EDUGE
En menos de seis meses, las carteras de Educación y Economía implementaron EDUGE en unas 100 escuelas primarias. La meta es alcanzar a todas durante 2026.
El diputado del Partido Verde solicitó al Ejecutivo que envíe a la Legislatura informes sanitarios y técnicos sobre la muerte de la elefanta en BrasilTecnología22/12/2025Periodistas CuyoNoticias
El diputado provincial de Mendoza Emanuel Fugazzotto presentó un proyecto de resolución para pedir informes oficiales sobre la muerte de la elefanta Kenya en un santuario de Brasil. La iniciativa busca que el Ejecutivo mendocino remita a la Legislatura toda la documentación sanitaria y técnica vinculada a la muerte, ocurrido en diciembre de 2025, tras su traslado desde Mendoza.
Un pedido formal al Ejecutivo
La propuesta fue ingresada en la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza y está dirigida al Ministerio de Energía y Ambiente. El legislador solicitó que se envíe copia íntegra del informe y de todas las comunicaciones oficiales recibidas desde el Santuario de Elefantes de Brasil. El objetivo es que la Legislatura cuente con información completa, verificable y respaldada por documentación técnica. El proyecto también involucra a la Dirección de Biodiversidad y al Ecoparque, áreas responsables del seguimiento del traslado y del estado sanitario del animal antes y después del viaje.
Contexto del fallecimiento
Kenya fue trasladada desde el Ecoparque de Mendoza al santuario ubicado en Brasil como parte de un proceso de relocalización de fauna silvestre. Su muerte, confirmada en diciembre de 2025, generó un fuerte impacto social y ambiental en la provincia. Desde el santuario se difundió de manera pública información preliminar sobre las posibles causas del deceso, lo que despertó inquietud en distintos sectores. En ese marco, el proyecto de resolución apunta a ordenar la información y a centralizarla en el ámbito legislativo para su análisis institucional.
Dudas sobre la información difundida
Según trascendió desde Brasil, el informe preliminar de la necropsia habría indicado la posible presencia de tuberculosis humana avanzada y otras patologías crónicas. Sin embargo, Fugazzotto advirtió que esos datos no coincidirían con la documentación sanitaria oficial emitida por organismos provinciales y nacionales antes del traslado. Esa diferencia, remarcó el legislador, vuelve indispensable el acceso a los informes técnicos completos, tanto preliminares como definitivos, para comprender con precisión qué ocurrió y en qué condiciones se encontraba el animal.
Antecedentes que generan preocupación
El proyecto también recuerda que Kenya es la segunda elefanta proveniente del Ecoparque mendocino que fallece en el mismo santuario. El antecedente es el caso de Pocha, ocurrido en 2022. Para Fugazzotto, esta reiteración obliga a extremar los controles y a revisar los procedimientos aplicados en los traslados y seguimientos posteriores. En ese sentido, sostuvo que la Legislatura, en su rol de control y seguimiento de las políticas públicas, debe contar con acceso directo a toda la información sanitaria y técnica disponible.
Qué información solicita la resolución
El texto del proyecto enumera de manera precisa los puntos requeridos. Entre ellos, el informe preliminar y/o definitivo de la necropsia realizada a Kenya, las comunicaciones oficiales entre el santuario y las autoridades provinciales, y las conclusiones sobre las causas de la muerte. Además, se solicita información sanitaria actualizada sobre Guillermina, la elefanta trasladada desde Mendoza en 2022, con el fin de conocer su estado de salud y las medidas de seguimiento adoptadas por los organismos competentes.
Transparencia y control institucional
Al fundamentar la iniciativa, el diputado del Partido Verde subrayó la importancia de garantizar el acceso a la información pública en decisiones vinculadas al ambiente y al bienestar animal. Señaló que la transparencia y el control democrático fortalecen la confianza ciudadana y permiten mejorar los estándares de conservación y traslado de fauna silvestre. Finalmente, invitó a sus pares a acompañar el proyecto, con el objetivo de que la Legislatura cuente con los elementos necesarios para evaluar con seriedad y responsabilidad institucional lo ocurrido con la elefanta Kenya.
En menos de seis meses, las carteras de Educación y Economía implementaron EDUGE en unas 100 escuelas primarias. La meta es alcanzar a todas durante 2026.
Por primera vez el país recibirá el torneo regional del Mundial de Robótica FIRST Tech Challenge, y será organizado por la Fundación Tomás Alva Edison.
Se trata del modelo de inteligencia artificial más potente hasta ahora, diseñado para mejorar la comprensión multimodal y ofrecer capacidades avanzadas de razonamiento, programación y actuación como agente.
El proceso de discovery es la instancia que antecede a todo proyecto tecnológico, para traducir ideas en soluciones y evitar la incertidumbre.
Se trata de una iniciativa que apoya a estudiantes de posgrado de todo el mundo que desarrollan investigaciones innovadoras en informática y disciplinas afines.
El Servicio de Radioterapia de Fuesmen en la provincia de Mendoza protagoniza un avance histórico en la aplicación de inteligencia artificial en salud.
Se trata de herramientas diseñadas para mejorar la experiencia de visualización en televisores y ayudar a los creadores a destacar sus contenidos en la pantalla más grande del hogar.
El encuentro de robótica más importante de Mendoza se realizará este sábado 25 de octubre desde las 9. La entrada será libre, con un alimento no perecedero.
Un automóvil Peugeot 408 impactó contra un árbol en la Ruta Provincial 171. Murieron el conductor y su acompañante, aún sin identificar.
El siniestro ocurrió al mediodía del 25 de diciembre en la ruta provincial 1, al norte de Juan Jorba. La víctima tenía 42 años y viajaba con su familia.
El hecho ocurrió a las 13:50 hs. en el kilómetro 1088 de la Ruta 7. Un Peugeot 208 cayó unos 20 metros tras chocar con el guardarraíl. Hubo heridos.
Un informe de Mercado Libre Inmuebles, revela que la ciudad de Mar del Plata lidera las búsquedas de alquileres temporarios para las vacaciones.
El Parque Solar municipal comenzó a volcar energía a la red y permitirá reducir costos en polideportivos, centros de salud y espacios culturales.