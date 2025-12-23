Descubren en Neuquén una nueva especie de tortuga fósil

Toboganes Aquáticos, finalistas en concurso de Cosquín Rock
El hallazgo de Elkanemys caelestis, realizado por investigadores del CONICET, aporta datos clave sobre la evolución de tortugas en Sudamérica.Sociedad23/12/2025Redacción CuyoNoticias
Un equipo de investigación del CONICET describió una nueva especie de tortuga de agua dulce que habitó el norte de la Patagonia durante el Cretácico Superior, hace unos 90 millones de años. Se trata de Elkanemys caelestis, identificada a partir de restos fósiles hallados en la Formación Portezuelo, cerca del Lago Barreales, en la provincia de Neuquén.
El estudio, publicado en la revista Journal of Systematic Palaeontology, se basa en dos ejemplares que conservan el caparazón y el plastrón articulados, uno de ellos con un cráneo excepcionalmente bien preservado. Los restos fueron encontrados en 2022 por Juan Eduardo Mansilla, técnico y guía del Parque Geo-Paleontológico Proyecto Dino.
“Elkanemys caelestis fue asignada al género Elkanemys por sus similitudes con E. pritchardi, aunque presenta diferencias notables, como escudos vertebrales mucho más anchos y una edad geológica posterior. Además, es la primera especie del género que cuenta con un cráneo, lo que aporta información innovadora”, explicó Mariana Sarda, becaria doctoral del CONICET en el IDEVEA y autora del trabajo.
El análisis morfológico permitió ubicar a la nueva especie dentro del grupo Podocnemidoidae y diferenciarla de otros linajes de tortugas sudamericanas. Según detalló la investigadora, el cráneo completo permitió redefinir su posición evolutiva y vincularla con tortugas de la Cuenca Bauru, en Brasil.
Con este descubrimiento, ya son cuatro las especies de tortugas pleurodiras registradas en la Formación Portezuelo. “Estos hallazgos amplían de manera significativa el conocimiento sobre la diversidad de tortugas de agua dulce del Cretácico y abren nuevas líneas de investigación sobre la evolución del grupo”, concluyó Sarda.
