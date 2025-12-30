Más de 28 mil personas visitaron el Museo de la Poesía

Juana Koslay vivirá la Bajada de los Reyes Magos!!
El lunes 5 a las 19:30, la Policía de San Luis realizará el tradicional encuentro en el Monumento al Pueblo Puntano. La entrada será libre y gratuita.
El Museo de la Poesía de La Carolina recibió turistas, escuelas y artistas durante 2025, con una agenda cultural activa que fortaleció la identidad regional.Sociedad30/12/2025Periodistas CuyoNoticias
Durante 2025, el Museo de la Poesía, ubicado en La Carolina, San Luis, recibió a más de 28.000 visitantes. El espacio también fue recorrido por 31 escuelas de la provincia y de regiones vecinas. La cifra refleja un año de intensa actividad cultural y un crecimiento sostenido del interés turístico y educativo.
Un espacio que convoca todo el año
El museo se consolidó como un punto cultural clave en la zona serrana de San Luis. Su ubicación, al pie del cerro Tomolasta, sumó atractivo natural a una propuesta cultural amplia. Turistas, vecinos y delegaciones educativas participaron de visitas guiadas, muestras y actividades abiertas. Este movimiento tuvo impacto directo en el turismo local y en la visibilidad de La Carolina como destino cultural, con propuestas pensadas para públicos diversos y de distintas edades.
Exposiciones que impulsan a artistas locales
Uno de los ejes del año fue la continuidad del Ciclo de Exposiciones Artísticas iniciado en 2024. Durante 2025, las muestras se renovaron de manera mensual y permitieron a artistas de distintas localidades exhibir y comercializar sus obras. Participaron Omar Mauricio Sánchez, Sandra Iglesias, Pablo Britos, Elisa Blanchet, Gonzalo Sarmiento, Daniel Heredia, Carlos Mascioni, Mariano Pérez, Myriam Tobares y Viviana Farber. Ante el creciente interés, desde 2026 las exposiciones pasarán a realizarse cada quince días.
Formación y participación comunitaria
De forma paralela, el museo sostuvo el taller “Experiencias Artísticas – Abran Arte”. La propuesta se dictó cuatro días a la semana y estuvo dirigida a niños, jóvenes y adultos. A cargo de la profesora Sandra Hornes, el taller se consolidó como un espacio de aprendizaje y encuentro. En diciembre se realizó el cierre anual con una muestra de los trabajos producidos, que permanecieron en exhibición hasta fin de año y convocaron a familiares y visitantes.
Capacitación y memoria cultural
El Museo de la Poesía también reforzó su rol como espacio de formación vinculado al turismo. Su personal participó en instancias de capacitación organizadas por el Ministerio de Turismo y Cultura, con el objetivo de mejorar la atención al público. En agosto se realizó un acto conmemorativo por el aniversario del fallecimiento de Juan Crisóstomo Lafinur, con una ofrenda en su monumento funerario, reafirmando el vínculo con la historia y la literatura puntana.
Encuentros y nuevas propuestas artísticas
En noviembre, el museo fue padrino del Encuentro Internacional de Escritores “San Pedro Poesía”, realizado en la provincia de Buenos Aires. A partir de esa experiencia, se proyecta una edición especial en La Carolina. Ese mismo mes se desarrolló el primer Encuentro de Pintores Paisajistas “Trazos de Oro”, con la participación de veinte artistas que retrataron paisajes locales. Las obras integran una muestra colectiva que puede visitarse hasta fines de febrero.
Patrimonio, servicios y proyección futura
Durante el año se incorporaron donaciones bibliográficas de distintos puntos del país, que pasaron a formar parte de la biblioteca institucional. Además, el archivo de poesías alcanzó los 3.692 escritos enviados por autores de todo el mundo. En verano, el museo abre todos los días de 9 a 19, con entrada gratuita y buffet habilitado. El complejo incluye la casa natal de Lafinur, un centro audiovisual y el Laberinto del Sol de Piedra, homenaje a Jorge Luis Borges.
El lunes 5 a las 19:30, la Policía de San Luis realizará el tradicional encuentro en el Monumento al Pueblo Puntano. La entrada será libre y gratuita.
El primer domingo de 1970, el 4 de enero, se desató sobre Mendoza una tormenta muy intensa. El agua que bajaba de los cerros hizo colapsar el dique Frías.
Verisure comparte medidas preventivas para reducir riesgos en comercios, transporte y plataformas digitales. Riesgos en aumento durante las celebraciones
Mendoza registra altas temperaturas en el inicio del 2026 y desde ambiente de la provincia piden extremar los cuidados para evitar accidentes o provocar incendios
Más de 3.000 vecinos del Municipio de Godoy Cruz se capacitaron en 2025 con cursos que unieron oficios y tecnología. Balance positivo en capacitación
El histórico conjunto de cámara recorrerá todo el país en 2026, con una gira que reafirma su legado y busca también proyección internacional.
La banda del Valle de Uco fue seleccionada entre más de 600 proyectos en “Sacamos las bandas del garaje”, de Cosquín Rock Radio.
El ayuno intermitente y las dietas populares ganan seguidores, pero la ciencia advierte que no todas son seguras ni eficaces sin control profesional.
Un hombre murió y una mujer resultó herida tras perder el control de una motocicleta en Costanera de Guaymallén en la provincia de Mendoza
Policía Federal detuvo a 2 hombres por mensajes antisemitas y amenazas contra Javier Milei. Investigan posibles violaciones a la Ley de Actos Discriminatorios
Será este Domingo 11 de enero a las 9.00 en el Club Junín – El Carrizal, Categorías: Individuales y Posta, 2,5K Kayak, 37K Ciclismo, 5K Pedestrismo.
El primer domingo de 1970, el 4 de enero, se desató sobre Mendoza una tormenta muy intensa. El agua que bajaba de los cerros hizo colapsar el dique Frías.