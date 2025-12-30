Más de 28 mil personas visitaron el Museo de la Poesía

Durante 2025, el Museo de la Poesía, ubicado en La Carolina, San Luis, recibió a más de 28.000 visitantes. El espacio también fue recorrido por 31 escuelas de la provincia y de regiones vecinas. La cifra refleja un año de intensa actividad cultural y un crecimiento sostenido del interés turístico y educativo.

Un espacio que convoca todo el año

El museo se consolidó como un punto cultural clave en la zona serrana de San Luis. Su ubicación, al pie del cerro Tomolasta, sumó atractivo natural a una propuesta cultural amplia. Turistas, vecinos y delegaciones educativas participaron de visitas guiadas, muestras y actividades abiertas. Este movimiento tuvo impacto directo en el turismo local y en la visibilidad de La Carolina como destino cultural, con propuestas pensadas para públicos diversos y de distintas edades.

Exposiciones que impulsan a artistas locales

Uno de los ejes del año fue la continuidad del Ciclo de Exposiciones Artísticas iniciado en 2024. Durante 2025, las muestras se renovaron de manera mensual y permitieron a artistas de distintas localidades exhibir y comercializar sus obras. Participaron Omar Mauricio Sánchez, Sandra Iglesias, Pablo Britos, Elisa Blanchet, Gonzalo Sarmiento, Daniel Heredia, Carlos Mascioni, Mariano Pérez, Myriam Tobares y Viviana Farber. Ante el creciente interés, desde 2026 las exposiciones pasarán a realizarse cada quince días.

Formación y participación comunitaria

De forma paralela, el museo sostuvo el taller “Experiencias Artísticas – Abran Arte”. La propuesta se dictó cuatro días a la semana y estuvo dirigida a niños, jóvenes y adultos. A cargo de la profesora Sandra Hornes, el taller se consolidó como un espacio de aprendizaje y encuentro. En diciembre se realizó el cierre anual con una muestra de los trabajos producidos, que permanecieron en exhibición hasta fin de año y convocaron a familiares y visitantes.

Capacitación y memoria cultural

El Museo de la Poesía también reforzó su rol como espacio de formación vinculado al turismo. Su personal participó en instancias de capacitación organizadas por el Ministerio de Turismo y Cultura, con el objetivo de mejorar la atención al público. En agosto se realizó un acto conmemorativo por el aniversario del fallecimiento de Juan Crisóstomo Lafinur, con una ofrenda en su monumento funerario, reafirmando el vínculo con la historia y la literatura puntana.

Encuentros y nuevas propuestas artísticas

En noviembre, el museo fue padrino del Encuentro Internacional de Escritores “San Pedro Poesía”, realizado en la provincia de Buenos Aires. A partir de esa experiencia, se proyecta una edición especial en La Carolina. Ese mismo mes se desarrolló el primer Encuentro de Pintores Paisajistas “Trazos de Oro”, con la participación de veinte artistas que retrataron paisajes locales. Las obras integran una muestra colectiva que puede visitarse hasta fines de febrero.

Patrimonio, servicios y proyección futura

Durante el año se incorporaron donaciones bibliográficas de distintos puntos del país, que pasaron a formar parte de la biblioteca institucional. Además, el archivo de poesías alcanzó los 3.692 escritos enviados por autores de todo el mundo. En verano, el museo abre todos los días de 9 a 19, con entrada gratuita y buffet habilitado. El complejo incluye la casa natal de Lafinur, un centro audiovisual y el Laberinto del Sol de Piedra, homenaje a Jorge Luis Borges.