Miércoles 31 y jueves 1 habrá servicio de colectivos en San Juan

El ministerio de Gobierno de San Juan dio a conocer el cronograma del servicio de coelctivos con motivo de las celebraciones de fin de año, el transporte público de pasajeros tendrá un esquema especial de funcionamiento.

El miércoles 31 de diciembre, los colectivos circularán con frecuencia de día sábado, prestando servicio hasta las 22:00 horas.

En tanto, el jueves 1 de enero, por primera vez, el servicio de transporte público funcionará como día feriado, desde las 9:00 a las 22:00 horas.

De esta manera, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno, garantiza una alternativa de movilidad para quienes necesiten trasladarse durante el inicio del nuevo año, acompañando a los sanjuaninos con un sistema de transporte más accesible y previsible.