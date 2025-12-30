Miércoles 31 y jueves 1 habrá servicio de colectivos en San Juan

Consejos clave para compras seguras
Verisure comparte medidas preventivas para reducir riesgos en comercios, transporte y plataformas digitales. Riesgos en aumento durante las celebraciones
El ministerio de Gobierno de San Juan dio a conocer el cronograma del servicio de coelctivos con motivo de las celebraciones de fin de año, el transporte público de pasajeros tendrá un esquema especial de funcionamiento.
El miércoles 31 de diciembre, los colectivos circularán con frecuencia de día sábado, prestando servicio hasta las 22:00 horas.
En tanto, el jueves 1 de enero, por primera vez, el servicio de transporte público funcionará como día feriado, desde las 9:00 a las 22:00 horas.
De esta manera, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Gobierno, garantiza una alternativa de movilidad para quienes necesiten trasladarse durante el inicio del nuevo año, acompañando a los sanjuaninos con un sistema de transporte más accesible y previsible.
Mendoza registra altas temperaturas en el inicio del 2026 y desde ambiente de la provincia piden extremar los cuidados para evitar accidentes o provocar incendios
El Museo de la Poesía de La Carolina recibió turistas, escuelas y artistas durante 2025, con una agenda cultural activa que fortaleció la identidad regional.
Más de 3.000 vecinos del Municipio de Godoy Cruz se capacitaron en 2025 con cursos que unieron oficios y tecnología. Balance positivo en capacitación
El histórico conjunto de cámara recorrerá todo el país en 2026, con una gira que reafirma su legado y busca también proyección internacional.
La banda del Valle de Uco fue seleccionada entre más de 600 proyectos en “Sacamos las bandas del garaje”, de Cosquín Rock Radio.
El hallazgo de Elkanemys caelestis, realizado por investigadores del CONICET, aporta datos clave sobre la evolución de tortugas en Sudamérica.
El diputado del Partido Verde solicitó al Ejecutivo que envíe a la Legislatura informes sanitarios y técnicos sobre la muerte de la elefanta en Brasil
Un camión embistió a un ciclista en Ruta 40. El conductor fue detenido y el herido trasladado al Hospital Sicoli.Un hecho que conmocionó la tarde en Lavalle
Una propuesta que combina bienestar, movimiento consciente y el privilegiado entorno de la Reserva Natural Divisadero Largo de la ciudad de Mendoza
Un informe de Civitatis mostró un fuerte aumento en excursiones durante 2025, con Jáchal, Rodeo, Pismanta e Ischigualasto entre los destinos más elegidos.
El siniestro ocurrió el 31 de diciembre en la zona de Potrerillos. La víctima había sido trasladada en helicóptero al Hospital Central con heridas graves.