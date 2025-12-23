Toboganes Aquáticos, finalistas en concurso de Cosquín Rock

Descubren en Neuquén una nueva especie de tortuga fósil
La banda del Valle de Uco fue seleccionada entre más de 600 proyectos en “Sacamos las bandas del garaje”, de Cosquín Rock Radio.Sociedad23/12/2025Redacción CuyoNoticias
La banda mendocina Toboganes Aquáticos fue seleccionada como finalista del concurso nacional “Sacamos las bandas del garaje”, una iniciativa de Cosquín Rock Radio que reunió a más de 600 proyectos musicales de todo el país, con el objetivo de visibilizar nuevos talentos con proyección a integrar la grilla de Cosquín Rock 2026.
El grupo representó al Valle de Uco a través de La Cima FM 99.7 de Tupungato, y fue destacado como una de las propuestas más relevantes del certamen, reafirmando el crecimiento de la escena musical mendocina en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica.
“Quedar seleccionados significó una afirmación de que el proyecto va bien encaminado y que logramos conectar con la emoción de quienes escuchan nuestra música”, expresó Exe Bastías, baterista de la banda. Además, destacó el valor del reconocimiento del jurado: “Que hayan escuchado nuestra canción Umbral y recibir sus devoluciones fue muy gratificante y nos impulsa a seguir trabajando y profesionalizando el proyecto”.
Formada en Mendoza en 2023, Toboganes Aquáticos es un proyecto de rock pop alternativo integrado por Exequiel Bastías y Lucas Miño, músicos con amplia trayectoria en la escena local y nacional. La banda fusiona influencias del rock, pop, indie, funk y folclore latinoamericano, construyendo una identidad sonora propia.
En agosto de 2025 lanzaron su primer disco de estudio, “El Maestro de los Mundos”, cuyo corte de difusión, Umbral, acompañó su crecimiento y proyección nacional. La selección como finalistas en el concurso de Cosquín Rock Radio marca un nuevo hito para la banda y consolida la presencia del Valle de Uco en el mapa del rock argentino.
