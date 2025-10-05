Choque en San Luis: dos conductores alcoholizados

Robó una señal de tránsito y fue detenido
Un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de San Luis dejó como saldo un joven herido y dos conductores con resultado positivo en el test de alcoholemia.
El hecho ocurrió este domingo 5 de octubre, alrededor de las 6:30 de la mañana, en la intersección de las calles Martín de Loyola y Mariano Moreno, según informó la División Accidentología Vial.
En el lugar colisionaron una motocicleta Motomel S2 150, conducida por un joven de 24 años que llevaba a otro joven de la misma edad como acompañante, y un automóvil Toyota Etios, manejado por un hombre de 33 años.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el auto circulaba por Mariano Moreno de Sur a Norte, mientras que la moto lo hacía por Martín de Loyola de Este a Oeste, cuando se produjo el impacto.
Un joven lesionado y dos alcoholemias positivas
A raíz del choque, el acompañante de la motocicleta sufrió lesiones y fue asistido por personal médico del Sempro, que posteriormente lo trasladó en ambulancia al Hospital Cerro de la Cruz para recibir atención más compleja.
En tanto, los conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó 1,27 g/l de alcohol en sangre para el motociclista y 0,53 g/l para el automovilista, ambos valores superiores al límite permitido por la ley.
Las autoridades continúan con las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro. Desde la Policía de San Luis reiteraron la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol, ya que pone en riesgo la vida propia y la de los demás.
