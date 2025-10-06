La Lepra mendocina empató sin goles con un Racing muletto

Luján le ganó a Argentino y quedó a un punto de la Academia
La victoria del Granate en el Bajo sobre el último invicto del Clausura puso al rojo vivo el torneo, Guaymallén sumó de a uno al empatar con Independiente.
Eliminado por River de la Copa Argentina Racing apunta sus cañones para el doble duelo con el Palmeiras por la Libertadores, por la seguidilla de partidos, Gustavo Costas su DT decidió darle descanso a algunos jugadores y para enfrentar a la Lepra puso un equipo alternativo donde la mayoría no son habitualmente titulares.
Independiente Rivadavia que llegaba al duelo con la Academia en Avellaneda con tres partidos sobre sus espaldas sin ganar,sumó su cuarta presentación sin poder sumar de a tres y el segundo consecutivo empatando sin goles. Ni Albicelestes ni Azules están prendidos en el Clausura para ocupar un lugar entre los que entrarán al octogonal.
Una vez más fue el colombiano Sebastian Villa la carta de triunfo del equipo mendocino, pero en general el equipo no fue agresivo a pesar que el muleto de Racing tampoco produjo mucho protagonizando ambos un encuentro anodino con escasisimas jugadas de peligro, de resultas de esto no podia esperarse otra cosa que un empate sin goles.
En el Clausura es muy flojo lo de Independiente Rivadavia que ocupa el antepenúltimo lugar en la tabla solo superando a Newells Old Boys y el por ahora descendido Aldosivi de Mar del Plata, la lepra suma 11 puntos, apenas uno mas que la otra lepra, la rosarina y 5 sobre el Tiburón, afortundamente el promedio para el descenso por ahora no preocupa.
Lejos de poder pelear un lugar en el octogonal de los que lucharán por el titulo de campeón no le va mejor en la tabla anual que entrega tres lugares para la Libertadores y 6 para la Sudamericana, ubica en el puesto 12, a 5 puntos del por ahora ultimo clasificado que es Barracas Central.
Ahora viene el duelo mendocino frente a Godoy Cruz,que se jugará el domingo en el Bautista Gargantini, es el partido que el hincha leproso quiere ganar,de significancia mayúscula incluso por el mal momento que atraviesa el Tomba. No se piensa en otra cosa, despues del encuentro con Racing del partido frente al Expreso para ver quien es el "capo" de Cuyo al decir del hincha
Racing: 0
Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Augusto Garcia Basso, Marcos Rojo y Matías Di Cesare; Ignacio Rodriguez, Juan Forneris y Richard Sánchez; Adrián Fernandez, Duvan Vergara, Elias Torres. DT: Gustavo Costas./ Cambios: Santiago Solari x Fernandez, Franco Pardo x Rojo, Adrián Balboa x Torres, Bruno Zuculini x Sanchez, Nazareno Colombo x Pardo.
Independiente Rivadavia:
Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer y Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prieto. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Mauricio Cardillo x Fernandez, Kevin Retamar x Bonifacio, Juan Barbieri x Sartori, Thomas Ortega x Amarfil..
Árbitro: Luis Lobo Medina
Estadio: Cilindro de Avellaneda.
Fotos Prensa Racing Club.
