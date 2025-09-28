Empate que no le sirve ni a la Lepra ni al Globo

Perdió Maipú y hubo incidentes entre hinchas y jugadores
En el final del partido, un grupo de hinchas rompieron la tela olímpica para agredir a sus jugadores. Hubo golpes de puño en un lamentable cierre.
El cero a cero suena a calificación por lo poco que brindaron tanto Independiente Rivadavia como Huracán, los numeros lo dicen todo, ninguno de los dos está accediendo al octogonal que jugará por el titulo de campeón del Clausura y cada vez más lejos de estar entre los privilegiados de la tabla anual para jugar copa Sudamericana o Libertadores, casi una quimera.
A pesar de ejercer la localía y de venir de una derrota de visitante ante Lanús, fue el Globito de Parque Patricios quien pareció tomar la iniciativa ante un Independiente Rivadavia que le costó horrores encontrar un juego asociado, aún así, al menos en el primer parcial fue quien tuvo en los pies del colombiano Villa la jugada más clara para abrir el marcador.
Se esperaba algo mejor para el periodo complementario pero ello no ocurrió, ni la Lepra ni el Globo mejoraron el juego y las jugadas de peligro fueron esporádicas, desde mucho antes de concluir el partido la sensación era que el cero a cero estaba marcado, no por un arreglo tácito, sino que nos les "daba la nafta" a ninguno de los dos para más.
Independiente Rivadavia suma su tercer encuentro sin ganar, y ni siquiera hace valer la localía, una pena porque habia mucho entusiasmo, la próxima parada será Racing en Avellaneda, aunque a favor de los Azules, el hecho que la Academia esté inmerso en las definiciones por Copa Libertadores y hasta en Copa Argentina - el jueves enfrentará a River- podría poner suplentes ante la Lepra.
En el Torneo Clausura la lepra mendocina el 13er lugar entre 15 participantes con solo 2 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, lleva convertidos 10 goles en 10 partidos y recibió 12, en tanto en la tabla anual ocupa el lugar número 12 (los tres primeros van a la Libertadores) y a la Sudamericana hasta los que ocupen el noveno lugar.
Despues del partido frente a Racing se vendrá el duelo cuyano ante Godoy Cruz Antonio Tomba en el Bautista Gargantini, esperado partido que ya tiene dia y horario, será el domingo 12 de octubre a las 16.45.
Independiente Rivadavia: 0
Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Nicolás Retamar; Matías Fernández, Sebastián Villa y Álex Arce. DT: Alfredo Berti./ Cambios: Mauricio Cardillo x Bonifacio, Thomas Ortega x Amarfil, Fabrizio Sartori x Fernández, Pedro Souto x Gomez, Laureano Rodriguez x Retamar.
Huracán: 0
Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Luciano Gimenez; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka./ Cambios: Leandro Lescano x Ibañez, Agustin Urzi x Sequeira, Matías Tissera x Gimenez, Rodrigo Cabral x Miljevic, Federico Walter x Bisanz.
Árbitro: Nazareno Arasa./ Expulsado Leonard Costa
Estadio: Bautista Gargantini
Fotos Prensa Independiente Rivadavia.
